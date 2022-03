net2phone Adquiere Integra, Una Plataforma de CCaaS Omnicanal

?net2phone fortalece su status de proveedor líder de comunicaciones en la nube y soluciones colaborativas

Newark, NJ, March 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- net2phone , empresa líder en comunicaciones unificadas como servicio y subsidiaria de IDT Corporation (NYSE: IDT), anunció hoy que ha adquirido Integra CCS, un proveedor de CCaaS (Centro de Contacto como Servicio) con operaciones en el continente Americano y en Europa.



La plataforma de Integra ofrece una amplia gama de funcionalidades de contact center que incluye soporte omnicanal, integraciones con redes sociales, comunicaciones a través de chatbots, gestión de flujos de trabajo, desarrollo de herramientas a medida para soluciones de contact centers y numerosas integraciones de software de otros proveedores. Recientemente, Integra fue nombrado como “El Proveedor de Soluciones para Contact Center más prometedor” por CIOReview, la publicación digital líder en tecnología y networking dirigida a compradores de tecnología, expertos y tomadores de decisiones.

“Mientras que los mercados de CCaaS y UCaaS continúan con su excepcional trayectoria de crecimiento, las empresas están gravitando hacia los proveedores que pueden sustentar ofertas de comunicaciones integradas como servicio”, dijo Jonah Fink, CEO de net2phone. “Junto con la plataforma de CCaaS de Integra, nuestras poderosas soluciones de UCaaS y nuestro servicio líder de SIP Trunking, ofrecemos soluciones holísticas de un valor imbatible. Nuestros agentes de canal en los EE.UU., Canadá, Brasil y México han comenzado a introducir en su oferta estos paquetes de servicios y están sumamente entusiasmados por el alto potencial que representan”.

Para las empresas que están buscando impulsar la productividad de equipos dispersos de contact centers a medida que van migrando hacia la nube, las poderosas herramientas analíticas y de gestión de la plataforma de Integra son una combinación perfecta que provee una visibilidad interna excepcional. Además, en el ámbito del trabajo remoto, los clientes esperan una interoperabilidad diversificada de canal, que incluye el servicio de voz junto con una experiencia fluida entre los diferentes canales. La plataforma CCaaS de Integra permite una experiencia de usuario superior y consistente en cada interacción, en cada canal, y en tiempo real.

Sebastián Gutiérrez, CEO de Integra, agregó: “Estamos realmente entusiasmados por la sinergia con net2phone y ya estamos trabajando para apalancar su comunidad global de agentes de canal, su infraestructura de comunicaciones, y sus vastas relaciones con carriers para introducirnos en el amplio mercado del protocolo SMB y de empresas medianas de CCaaS”.

“Hemos adquirido una gran empresa con un equipo bien conformado”, dijo Shmuel Jonas, CEO de IDT. “Integra se ajusta perfectamente a net2phone. Su oferta innovadora genera una alta sinergia y cuando se sume a la red global de ventas y agentes de canal de net2phone, esperamos que represente en el corto plazo una gran fuente de crecimiento y expansión. Integra ya tiene un flujo de caja positivo y genera un crecimiento de ingresos de casi tres dígitos”.

La adquisición de Integra fue financiada internamente por IDT.

Para más información sobre cómo la solución CCaaS de net2phone, respaldada por la plataforma de Integra, puede ser útil para su negocio, visite www.net2phone.com/ccaas.

Declaraciones Prospectivas

Todas las declaraciones expuestas más arriba que no son puramente acerca de hechos históricos, incluyendo, pero no limitando, a aquellas en las que se utilizan las palabras “creer”, “anticipar”, “esperar”, “planear”, “pretender”, “estimar”, “apuntar” y expresiones similares, son declaraciones prospectivas dentro de la definición de la Ley de Reforma de Litigios de Títulos Privados de 1995. Si bien estas declaraciones prospectivas representan nuestra opinión actual de lo que puede suceder en el futuro, los resultados reales pueden ser materialmente diferentes de los resultados expresados o insinuados por tales declaraciones debido a numerosos factores. Nuestras presentaciones en la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) ofrecen información detallada de tales declaraciones y riesgos y deberían ser consultados juntamente con este comunicado. En la medida que la legislación aplicable lo permita, IDT no asume la obligación de actualizar tales declaraciones prospectivas.

Acerca de net2phone:

La plataforma de Comunicaciones Unificadas como Servicio (UCaaS) de net2phone ayuda a las empresas alrededor del mundo a ser exitosas a través de comunicaciones inteligentes. net2phone es subsidiaria de IDT Corporation (NYSE: IDT). Para más información, visite net2phone.com o contáctenos a través de LinkedIn .

Contacto:

Bill Ulrey

Teléfono: 973.951.9036

E-mail: [email protected]