CIUDAD DE PANAMÁ, 6 de febrero del 2019 /PRNewswire/ -- New Frontier Data, la autoridad en analítica de datos e inteligencia comercial en la industria mundial del cannabis, en colaboración con CannaTech, una plataforma líder de eventos educativos internacionales enfocada en cannabis, celebrará el Simposio InterCannAlliance (ICA) Latinoamérica 2019 inaugural en la Ciudad de Panamá, Panamá, a principio de febrero.

New Frontier Data ha identificado nueve sectores industriales que son fundamentales y críticos para el establecimiento de mercados legales saludables y estables de cannabis en todo el mundo. Para continuar informando objetivamente y responsablemente a las nuevas y actuales partes interesadas de la industria del cannabis, New Frontier Data ha forjado el ICA, una alianza que une a reconocidos líderes de cada uno de estos sectores de la industria para educar a los gobiernos y las empresas comerciales mientras se preparan para establecer economías regionales de cannabis legal.

Las nueve verticales fundamentales de la estructura educativa de la ICA y sus correspondientes expertos de la industria incluyen (en el orden en que las verticales deben establecerse):

Política, Vicente Sederberg (U.S.) Reglamento, Hoban Law Group (U.S.) Impuestos, CohnReznick (U.S.) Pruebas de Laboratorio, Steep Hill (U.S.) Cumplimiento, Simplifya (U.S.) Datos y Reportes, New Frontier Data (U.S.) Cultivo, TheraCanna International ( Australia ) Procesamiento, Mountain Medicine ( Canada ) Educación de Pacientes y Clientes, Lift &Co. ( Canada )

"Hemos pasado los últimos años siguiendo y estudiando el surgimiento de más de 30 nuevos mercados legales de cannabis en EE. UU. y el enfoque único y el camino de comercialización seguidos por cada uno, y con docenas de países alrededor del mundo probando nuevos modelos de mercado para adaptarse a sus necesidades socio-económicas, la presencia, la secuencia y la fuerza de estos nueve pilares fundamentales influirán el éxito o el fracaso de los mercados legales emergentes," dijo la fundadora y CEO de New Frontier Data Giadha Aguirre de Carcer. "Dirigimos la creación delpara fomentar discusiones sobre las mejores prácticas en la legalización y regulación del cannabis en todo el mundo y ayudar a los nuevos mercados a garantizar que cada uno tenga el conocimiento y la inteligencia necesaria para seguir un camino claro y responsable hacia lo que esperan lograr con la legalización del cannabis."

El Simposio ICA Latinoamérica 2019 inaugural es el primer evento de su tipo en cualquier parte del mundo. Este simposio de un día, solo por invitación, reunirá a líderes establecidos que han tenido éxito en mercados maduros de cannabis y ejecutivos de alto nivel y funcionarios gubernamentales de alto nivel de Latinoamérica para compartir sus historias y experiencias en un ambiente íntimo y abierto.

New Frontier Data publicará su nuevo reporte, "El Reporte Regional de Latinoamérica sobre el Cannabis: Perspectivas de la Industria 2019", en el Simposio ICA Latinoamérica. Los asistentes del simposio recibirán un reporte completo de este primer informe antes de su lanzamiento público.

Aguirre de Carcer, fundadora y directora general de New Frontier Data, presentará "El Mercado Internacional de Cannabis - Nuevas Oportunidades y Desafíos en Latinoamérica." El análisis y las proyecciones de la industria de cannabis de New Frontier Data cubrirán más de 80 países alrededor del mundo; sus reportes y la cobertura ganada en los medios de comunicación alcanzaron casi 7 mil millones en todo el mundo en 2018. Aguirre de Carcer es considerada una experta en mercados emergentes y desarrollo estratégico; habla fluidamente cinco idiomas, incluyendo español, portugués, francés e italiano.

Por favor envíe su correo electrónico a media@NewFrontierData.com para solicitar una invitación a ICA Panamá o para más información.

Nota: ICA Panamá es independiente de CannaTech Panama. Para más información sobre CannaTech Panama, Por favor envíe su correo electrónico a CannaTech@israel-cannabis.com.

Acerca de InterCannAlliance:

La Alianza Internacional de Cannabis (InterCannAlliance) se creó en marzo de 2018 para traer los avances de los mercados legales de cannabis existentes a los mercados legales nuevos y en evolución alrededor del mundo. Mientras los mercados establecidos y emergentes buscan que el cannabis revitalice sus economías, la asistencia médica y una variedad de industrias, InterCannAlliance reúne a reconocidos líderes de segmentos de la industria que se consideran elementos fundamentales para cualquier mercado de cannabis. La organización busca simplificar los ambientes regulatorios complejos e inconsistentes que se implementan a través y dentro de las naciones, y ayudar a los mercados emergentes a capitalizar las lecciones aprendidas en otros lugares. InterCannAlliance organiza simposios regionales trimestrales, solo por invitación, para facilitar la colaboración entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales y grandes empresas comerciales para acelerar el acceso a y la evaluación de oportunidades mientras se acelera el crecimiento. Para obtener más información, visite www.intercannalliance.com.

Acerca de New Frontier Data:

New Frontier Data es una compañía de analítica e independiente impulsada por la tecnología, que se especializa en la industria del cannabis. Ofrece datos verificados, inteligencia de negocios procesable y soluciones de gestión de riesgos para inversores, operadores, investigadores y responsables políticos. Los reportes y datos de New Frontier Data se han citado en más de 80 países alrededor del mundo para informar a los líderes de la industria. Fundada en 2014, New Frontier Data tiene su oficina central en Washington, DC y oficinas adicionales en Denver, CO, Londres, Reino Unido.

New Frontier Data no toma posición sobre los méritos de la legalización del cannabis. Más bien, su misión y mandato son informar las políticas y decisiones comerciales relacionadas con el cannabis a través de un análisis riguroso, imparcial y exhaustivo de la industria legal del cannabis alrededor todo del mundo. Para obtener más información sobre New Frontier Data, visite: http://www.NewFrontierData.com.

FUENTE New Frontier Data