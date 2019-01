NexusTours inicia su plan de expansión en Estados Unidos con la apertura en Florida

CANCÚN, Mexico, Jan. 23, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Con un claro liderazgo como Destination Management Company en México, Caribe y Centroamérica con operación propia en 18 países y 52 destinos, NexusTours dará a conocer la apertura en Florida a sus Travel Partners, a medios e industria turística dentro del marco de FITUR. Con la incorporación de esta nueva operación y primera apertura en Estados Unidos, integrara a su portafolio nuevos productos y servicios en Orlando, Miami, Fort Lauderdale, St. Petersburg, Daytona.



Rubén Gutiérrez, President Destination Services para Sunwing Travel Group expuso:“La incorporación de Estados Unidos con la apertura de Florida es un hito importante dentro del plan de expansión a 3 años, con el que pretendemos consolidar la presencia de NexusTours en el continente americano en una primera fase. Además y gracias a nuestra plataforma NexusCube, pretendemos convertirnos en el one-stop-shop para nuestros travel partners y sus guests, ofreciendo confirmación online de todos los productos que componen nuestro amplio portafolio. Esperamos en 2019 ser también líderes en la distribución para el mercado americano basándonos como siempre en nuestra experiencia, calidad de servicio y selección de producto”

Los Travel Partners podrán disponer de servicios como: Transportación (compartida, privada y de lujo desde todos los aeropuertos y puertos) un amplio catálogo de acomodación con más de 100 establecimientos de contratación propia, amplio programa de actividades para todo tipo de viajero desde culturales a museos y centros científicos, como el Kennedy Space Center y el Miami Aquarium, acceso a los parques temáticos, entre los que se encuentran; Walt Disney World, Universal Studios y Sea World, y sus famosas atracciones como Magic Kingdom Park, Disney´s Hollywood Studios, Island of Adventure, Busch Gardens, y muchas más actividades que podrán ser encontradas en la nueva plataforma de distribución online NexusCube. Además, cada destino contará con el más completo servicio al cliente disponible 24/7, el cual encabeza en índice de calidad y estándares de satisfacción, por los que se ha distinguido NexusTours en el Caribe y Latinoamérica.

NexusTours asiste a Fitur con muchas novedades, y además de su oferta como Local Experts en 19 paises y 56 destinos incluyendo todas las nuevas aperturas, presenta su nueva propuesta en tecnología de distribución de servicios turísticos online NexusCube. Dentro de su plataforma, las agencias podrán encontrar los productos y servicios con confirmación inmediata y en tiempo real, y las más modernas herramientas de reservas que facilitarán el incremento de su negocio y su rentabilidad, como son:

Travel Partner Portal (TPP: https://tpp.nexustours.com/login/ )

Disponible para el profesional mediante un sencillo registro.

Integraciones XML con API´s de última generación compatibles con los sistemas de reservas de cualquier Agencia de viajes, Tour operador y OTAs.

Para complementar su expansión en Estados Unidos, Nexus anunciara en breve la apertura de Nueva York y Las Vegas, que se incorporaran a su red de destinos durante el primer trimestre de este año.

ACERCA DE NEXUSTOURS

Somos el Destination Management Company líder regional en México, Caribe y Centroamérica donde operamos con oficinas propias en 19 países y 56 destinos. Como expertos locales somos especialistas en ofrecer todos los servicios turísticos que los clientes de nuestros Travel Partners puedan requerir durante su viaje: Un amplio portfolio de acomodación, integrado por más de 16,000 hoteles y establecimientos turísticos, la más completa oferta de transportación (compartida privada y de lujo desde todos los aeropuertos y puertos), más de 4,000 actividades adaptadas a las necesidades de todo tipo de viajero, y el más completo servicio al cliente en cada uno de nuestros destinos.

Nuestro principal objetivo es ofrecer un servicio excelente y un producto diferenciado, para lo cual contamos con nuestro catálogo Nexus Collection integrado por más de 600 actividades exclusivas y con valores agregados, así como una flota de transporte propia con modernas unidades que van desde vans hasta autobuses, todas equipadas con wifi gratuito, en diversos países como lo son Jamaica, República Dominicana, México, Costa Rica y Panamá.

Además ofrecemos un servicio de Customer Service integral a través de nuestro Contact Center 24/7, nuestros equipos de atención en destino, y nuestro departamento de Post Travel.

Hemos implementado una de las más modernas soluciones tecnológicas para la distribución de servicios turísticos, NexusCube, con la que pretendemos convertirnos en un global player ofreciendo a nuestros travel partners las mejores soluciones online para incrementar su negocio, al poder acceder a la confirmación inmediata de todos nuestros servicios a través de:



Travel Partner Portal TPP: https://tpp.nexustours.com/login/ Disponible para el profesional mediante un sencillo registro.



Integraciones XML con API´s de última generación con los sistemas de reservas de cualquier Agencia de viajes, Tour operador y OTA.

Formamos parte del grupo Sunwing Travel Group y compartimos una sólida estrategia de integración vertical. Entre nuestros clientes se encuentran Sunwing Vacations, Signature Vacations, Vacation Express y TUI Travel Group, además contamos con la confianza de más de 1,500 Travel Partners de primera línea, líderes en sus mercados de Latinoamérica, México y Europa.

Para obtener información más general, visite:

https://corporate.nexustours.com/es/corporativo/

Para preguntas relacionadas a los medios, favor de contactar a:

Alejandra Martínez de Alva Arnedo

External Communication Coordinator

NexusTours

almartinez@nexustours.com

Pablo Gutiérrez

Senior Corporate Director Strategy & Marketing

pgutierrez@nexustours.com

A photo accompanying this announcement is available at http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/16059322-8205-41fd-9387-80f8cce05285.