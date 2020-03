NexusTours llegará a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con su patrocinado Ignacio Berenguer

CANCUN, Mexico, March 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- El atleta de Windsurf, Ignacio Berenguer, llevará la marca NexusTours a Tokio y representará a México, luego de calificar para los Juegos Olímpicos 2020 que se llevarán a cabo en Japón. Esto lo convierte en el primer Cancunense en obtener el pase a las olimpiadas.



“En Nexus reconocemos el valor que representa el deporte para la vida de muchos, y es por ello que, es un orgullo ser patrocinador de personas tan talentosas como Ignacio, quien durante los 2 años que llevamos apoyándolo en su trayectoria como windsurfista, ha demostrado que lleva los valores de nuestra empresa en su ADN; por su pasión y motivación en alcanzar sus metas. Ahora es un placer poder acompañarlo en su largo camino hasta Tokio”, expresó Rubén Gutiérrez, Presidente de Sunwing Destination Services/ NexusTours.

Ignacio participó durante la semana del 19 al 25 de enero en la regata Miami World Cup 2020 en la categoría masculina RS:X, la cual era selectiva olímpica y en la que se enfrentó a otros competidores mexicanos. Finalmente, con un gran desempeño logró sus objetivos, alcanzando el 2do lugar y posicionándose en el n° 37 de todo México.

“Este logro fue gracias al apoyo de mis patrocinadores que me ayudan a poder realizar entrenamientos internacionales previos a las competencias, en donde me puedo enfocar en mejorar y llegar preparado a los eventos importantes. Previo a esta regata estuve un mes en Europa entrenando con el equipo español, lo que me ayudo a llegar en forma a Miami”, comentó Berenguer.

La Destination Management Company, continuará acompañando al atleta mexicano durante sus próximos torneos y entrenamientos, que le llevarán a mostrar su potencial para los Juegos Olímpicos 2020.

Acerca de NexusTours

NexusTours es el Destination Management Company líder regional en Caribe, Centroamérica y Norteamérica, que opera con oficinas propias en 20 países y 58 destinos. Como Expertos en Destino, son especialistas en ofrecer todos los servicios turísticos que los clientes de sus Travel Partners puedan requerir durante su viaje. Su catálogo comprende más de 16,000 opciones de alojamiento en hoteles y establecimientos turísticos, servicios de transportación (compartida, privada y de lujo) desde todos los aeropuertos y puertos, más de 7,500 actividades adaptadas a las necesidades de todo tipo de viajero, incluyendo nuevos productos sostenibles bajo el sello 'BeSustainable', y el más completo servicio al cliente.

Como parte de Sunwing Travel Group, NexusTours brinda servicios en destino a empresas turísticas como Sunwing Vacations, Signature Vacations, Vacation Express y TUI Travel Group. Además, cuenta con la confianza de más de 1,500 Travel Partners de primera línea, líderes en Latinoamérica, México, Norteamérica y Europa.

Su plataforma NexusCube, una de las más modernas tecnologías para la distribución de servicios turísticos de forma online, ofrece a sus socios comerciales las mejores soluciones para enriquecer su negocio, incluyendo confirmación inmediata al reservar cualquiera de sus productos. Sus travel partners tienen la oportunidad de conectar vía integraciones XML con API’s de última generación, o bien a través de su Travel Partner Portal, mediante un sencillo registro.

