NexusTours refuerza su presencia en Norteamérica con la incorporación de un Commercial Strategy Manager

CANCÚN, Mexico, Aug. 23, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- NexusTours se complace en anunciar el nombramiento de Héctor Aguirre como North America Commercial Strategy Manager, quien se une a su equipo comercial para reforzar la estrategia de la compañía en el mercado norteamericano.

Héctor es Licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, y cuenta con una trayectoria de más de 11 años específicamente en el área de proyectos. En los últimos 2 años, se ha desempeñado como Corporate Project Manager en Nexus, actuando como pieza fundamental para la implementación de proyectos que han servido para el cumplimiento de objetivos de la empresa y su expansión a nuevos destinos.

“Con la incorporación de Héctor al equipo comercial, pretendemos potenciar nuestro negocio entre las agencias de viaje de Estados Unidos y Canadá, donde ya contamos con más de 900 agencias conectadas a nuestro Travel Partner Portal y en el que ofrecemos el más amplio portafolio de servicios turísticos, como Acomodación, Actividades, Traslados, y próximamente Rent a Car, Cruceros y Circuitos en nuestros 19 países y 56 destinos” comentó Roberto Bermúdez, Senior Corporate Director Distribution & Product, a quien le reportará directamente.

En este sentido, el nuevo líder comercial para Norteamérica, en conjunto con un equipo de expertos, se encargará del crecimiento de este mercado, así como de optimizar la relación con sus Travel Partners, con quienes conectan a través de API´S para integraciones XML o en la plataforma online TPP: Travel Partner Portal.

Actualmente, NexusTours opera en 7 destinos de Estados Unidos como Miami, Orlando, Fort Lauderdale, Daytona, St. Petersburg y su más reciente apertura en Nueva York y Las Vegas, en los que al igual que el resto de los países donde tiene presencia, brinda una oferta única y diferenciada.

Acerca de NexusTours

Somos el Destination Management Company líder regional en Caribe, Centroamérica y Norteamérica, donde operamos con oficinas propias en 19 países y 56 destinos. Como expertos locales somos especialistas en ofrecer todos los servicios turísticos que los clientes de nuestros Travel Partners puedan requerir durante su viaje: Un amplio portfolio de acomodación, integrado por más de 16,000 hoteles y establecimientos turísticos, la más completa oferta de transportación (compartida, privada y de lujo desde todos los aeropuertos y puertos), más de 4,000 actividades adaptadas a las necesidades de todo tipo de viajero, y el más completo servicio al cliente en cada uno de nuestros destinos.

Nuestro principal objetivo es ofrecer un servicio excelente y un producto diferenciado, para lo cual contamos con nuestro catálogo Nexus Collection integrado por más de 600 actividades exclusivas y con valores agregados, así como una flota de transporte propia con modernas unidades que van desde vans hasta autobuses, todas equipadas con wifi gratuito, en diversos países como lo son Jamaica, República Dominicana, México, Costa Rica y Panamá.

Además ofrecemos un servicio de Customer Service integral a través de nuestro Contact Center 24/7, nuestros equipos de atención en destino, y nuestro departamento de Post Travel.

Hemos implementado una de las más modernas soluciones tecnológicas para la distribución de servicios turísticos, NexusCube, con la que pretendemos convertirnos en un global player ofreciendo a nuestros travel partners las mejores soluciones online para incrementar su negocio, al poder acceder a la confirmación inmediata de todos nuestros servicios a través de:

Travel Partner Portal TPP disponible para el profesional mediante un sencillo registro.

disponible para el profesional mediante un sencillo registro. Integraciones XML con API´s de última generación con los sistemas de reservas de cualquier Agencia de viajes, Tour operador y OTA.

Formamos parte del grupo Sunwing Travel Group. Entre nuestros clientes se encuentran Sunwing Vacations, Signature Vacations, Vacation Express y TUI Travel Group, además contamos con la confianza de más de 1,500 Travel Partners de primera línea, líderes en sus mercados de Latinoamérica, México, Norteamérica y Europa.

Para obtener información general, visite nuestra web corporativa aquí

Para preguntas relacionadas a los medios, favor de contactar a:

Milagros Alfonzo

Communication Coordinator NexusTours

malfonzo@nexustours.com

Pablo Gutiérrez

Senior Corporate Director Strategy & Marketing

pgutierrez@nexustours.com



