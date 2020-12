Nicklaus Children's Hospital logra la Acreditación con Excelencia del programa Global Healthcare Accreditation (GHA)

WEST PALM BEACH, Florida

, 9 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Nicklaus Children's Hospital https://www.nicklaushealth.org/home en, ha obtenido la Acreditación con Excelencia del Programa Global Healthcare Accreditation (GHA) ( http://globalhealthcareaccreditation.com/ ) para su Programa de Servicios Médicos en Viajes por un período de tres años.

Fundado en 1950, Nicklaus Children's Hospital es el primer hospital de niños en lograr la GHA y es el único hospital de especialidades con licencia del sur de Florida exclusivamente para niños. El hospital de 309 camas es reconocido por su excelencia en todos los aspectos de la medicina pediátrica, con muchos programas clasificados regularmente entre los mejores del país por U.S. News &World Report desde 2008.

De acuerdo con el Dr. Andrea Maggioni, director de Salud Global del Nicklaus Children's Hospital: "Es un gran honor para Nicklaus Children's Hospital ser reconocido formalmente como el primer programa pediátrico que cumple con los altos estándares del programa Global Healthcare Accreditation. Nuestra visión fundamental siempre ha sido 'estar donde están los niños', y estamos muy orgullosos de los logros de nuestro equipo de Salud Global para satisfacer y superar las necesidades únicas de nuestras familias extendidas de pacientes internacionales, así como de los socios de viajes médicos que las apoyan a lo largo de todo el proceso del cuidado de la salud. Agradecemos sinceramente a GHA por proporcionar las herramientas y el marco de calidad necesarios para medir y mejorar este reconfortante trabajo que hacemos todos los días".

El programa Global Healthcare Accreditation (GHA) se creó con el objetivo de mejorar la experiencia del paciente en el caso de turistas por cuestiones de salud y a lo largo de todo el proceso de los servicios médicos en viajes. Los estándares GHA, acreditados por ISQua (a través de la International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association), ofrecen utilidades concretas y cuantificables para los pacientes, ya que certifican que un hospital o una clínica ha instaurado procesos diseñados según las necesidades y expectativas específicas de los turistas de salud, y son monitoreados permanentemente para su mejora. Además, GHA representa una oportunidad única para que las organizaciones sanitarias no solo adopten habilidades y competencias diseñadas para fortalecer sus servicios de turismo de salud, sino también para que tengan impacto sobre el desempeño del negocio.

La encuesta de acreditación en el Nicklaus Children's Hospital se realizó de forma remota debido a la pandemia actual de la COVID-19. El proceso de acreditación virtual fue desarrollado por GHA para facilitar una comunicación, observación e intercambio de datos sin interrupciones para maximizar las interacciones entre el evaluador y el cliente y, en última instancia, proporcionar a las organizaciones un nivel de valor similar al que se proporcionaría durante un estudio presencial.

Karen Timmons, directora ejecutiva del programa Global Healthcare Accreditation declaró: "Los pacientes que viajan y quienes pagan por su atención exigen cada vez más una experiencia de paciente de alta calidad. GHA se esfuerza por asegurar que el paciente participe activamente y que la organización sea proactiva en el manejo de las sensibilidades culturales y la comunicación en cada punto de contacto a lo largo de todo el proceso de los servicios médicos en viajes. Felicitamos al Nicklaus Children's Hospital por logra la Acreditación GHA con Excelencia y por su compromiso al apoyar las necesidades de los pacientes que viajan por motivos médicos, sus padres y acompañantes".

Fundado en 1950 por Variety Clubs International, Nicklaus Children's Hospital es el único hospital especializado en el sur de la Florida con licencia exclusivamente para la atención de niños, con casi 800 médicos tratantes y más de 475 subespecialistas pediátricos. El hospital de 309 camas, conocido como Miami Children's Hospital desde 1983 hasta 2014, es reconocido por su excelencia en todos los aspectos de la medicina pediátrica, con muchos programas clasificados rutinariamente entre los mejores del país por U.S. News &World Report, desde 2008. El hospital también alberga el programa de enseñanza pediátrica más grande del sureste de los Estados Unidos y ha sido designado como una instalación American Nurses Credentialing Center (ANCC) Magnet, el honor institucional más prestigioso de la profesión de enfermería .

Fundada en 2016, Global Healthcare Accreditation para servicios de turismo de salud es la única entidad de acreditación que se enfoca exclusivamente en servicios de turismo de salud. Los estándares internacionales y las normas profesionales para el turismo sanitario se desarrollaron con el asesoramiento de expertos de la industria líderes a nivel mundial, como proveedores, aseguradoras y empleadores comprometidos a establecer mejores prácticas en el turismo sanitario y de salud, que apoyan a proveedores de atención médica para validar la calidad y la experiencia de los pacientes, aumentar la visibilidad e implementar un modelo comercial sostenible para proveedores a lo largo de toda la continuidad de la atención en el turismo sanitario. En 2019, GHA recibió la acreditación de la International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association (IEEA) de ISQua.

