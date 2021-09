Nikkiso Cosmodyne contrata planta TGNO-1000 desarrollada para aplicaciones de vidrio flotado

TEMECULA, California, Sept. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales (Grupo) de Nikkiso Cryogenic Industries, una subsidiaria de Nikkiso Co., Ltd (Japón), se complace en anunciar que Nikkiso Cosmodyne recientemente contrató su planta de oxígeno y nitrógeno gaseoso TGNO-1000. La nueva planta tiene como objetivo la fabricación de vidrio flotado y fue vendida a una empresa de gases industriales.

Nikkiso Cosmodyne TGNO es un generador criogénico de oxígeno y nitrógeno diseñado para producir tres flujos de productos gaseosos: gas nitrógeno de media y alta presión y gas oxígeno. El nitrógeno de alta presión sale directamente de la columna de nitrógeno a aproximadamente 8,5 bar(g). La corriente de nitrógeno a presión media viene de la columna de oxígeno y es impulsada por un expansor de flujo de residuos a aproximadamente 2.3 bar(g). El oxígeno gaseoso sale directamente de la columna de oxígeno que funciona a una presión elevada de 2,3 bar(g). Todo esto se logra a una baja potencia específica de 0.27 KW/Nm3

El TGNO-1000 fue configurado con componentes en su mayoría preexistentes para satisfacer las necesidades de desarrollo de esta planta multiproducto. Esto les permitió cumplir las metas rigurosas de su cliente de gas industrial, que está vendiendo las moléculas al cliente de vidrio flotado. La planta también opera sin un asistente, por lo que puede manejar las fluctuaciones en la demanda de productos sin intervención humana.

El TGNO prefabricado es suministrado en secciones modulares prefabricadas, precableadas y fáciles de instalar. El enfriador, lechos adsorbentes, válvulas de conmutación y el turboexpansor son montados en un skid único, minimizando el trabajo de campo. El módulo de la sala de control alberga el centro de control del motor y los analizadores necesarios.

“Este es el esfuerzo más reciente de Cosmodyne en ofrecer sistemas y plantas criogénicos que permiten a nuestros clientes de gas industrial desarrollar su mercado y competir de manera eficaz, según George Pappagelis, presidente de Cosmodyne Process Systems. “El TGNO-1000 fue un esfuerzo colaborativo entre nuestras operaciones en Estados Unidos (Escondido, Seal Beach y Temecula) e India”.

Nikkiso Cosmodyne cuenta con una vasta experiencia en plantas comerciales líquidas, así como en plantas de gas en el local como la TGNO-1000.

