CDMX, 10 febrero de 2021.- El consenso empresarial (en materia de Subcontratación) es que no se puede prohibir algo que es perfectamente legal y tutelado por la Constitución. Mientras sea algo legal, se puede desarrollar cualquier actividad mercantil de contratación o subcontratación, estimó Enoch Castellanos, presidente nacional de Canacintra, en el marco del Foro Impacto de la Subcontratación en la Economía organizado por The American Society of Mexico.

Hay una polémica en el tema de subcontratación laboral porque se quiere tutelar los derechos de los trabajadores y nosotros estamos de acuerdo en eso, incluso iríamos más allá, hay que tutelar su derecho de organización, su derecho a huelga, dijo.

De los 5 millones de trabajadores subcontratados, alrededor de 2.5 millones son contratados por grandes empresas y el resto por pequeñas y medianas. La Subcontratación es legítima porque sólo hay que ver las cuantiosísimas inversiones que realizan las grandes empresas y que llevan de 10 a 20 años recuperar inversión. La mayoría de las grandes empresas utilizan el insourcing.

El resto de empresas generalmente utilizan la subcontratación especializada, en mantenimiento, o mejoras tecnológicas, en la mediana y la pequeña empresa. Comentó estar de acuerdo en que se regule a aquellos que hacen mal uso de la figura para evadir o para eludir impuestos, incluso para socavar los derechos y prestaciones de los trabajadores.

A esos se les tiene que perseguir y castigar, expuso, pero no estamos de acuerdo en que se prohíba de manera general y totalitaria la figura de la subcontratación.

Por su parte, Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, advirtió que el Gobierno no tiene el presupuesto necesario para regularizar al personal que está contratado bajo la figura de outsourcing o por honorarios

Y es que el gobierno es el principal contratante de personal en este esquema. Dijo, que hablan mucho de salarios y prestaciones a los trabajadores y hay que ver hacia adentro del gobierno, ya que es el principal contratante de outsourcing y si no es de outsourcing es por medio de honorarios. Pero no hay un presupuesto para regularizar a todo ese personal.

La diputada aseguró que aún faltan pasos para dictaminar la iniciativa para regular la subcontratación, sin embargo, no descartó que las discusiones se puedan ir por la vía rápida si existe una instrucción del Ejecutivo Federal. Espera, comentó, que se tomen en cuenta todas las aportaciones que se hicieron en el Parlamento Abierto.

