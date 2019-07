NoorLine lanza un sitio web de terapia culturalmente sensible en línea durante las 24 horas

DETROIT, July 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- NoorLine, una línea de auxilio anónima y gratuita, realizó esta semana su lanzamiento fuera de Detroit para prestar sus servicios de apoyo emocional anónimo entre pares durante las 24 horas a personas en dificultades de todo el mundo. Oyentes voluntarios musulmanes capacitados utilizan su teclado, no líneas telefónicas, para proporcionar apoyo de salud mental o incluso una interacción general a través de mensajes directos desde el sitio web www.noorline.org .



NoorLine funciona de manera similar a una línea gratuita de auxilio o salud mental, excepto por el hecho de que utiliza mensajes directos para conectar a los voluntarios con personas en dificultades, en lugar de líneas telefónicas, lo cual elimina las restricciones regionales. Una vez que ingresa al sitio web de NoorLine y crea una cuenta de usuario, el usuario puede navegar el sitio y elegir uno de los oyentes musulmanes que aparecen en la lista. Una vez que elija a su oyente, el usuario puede utilizar la función de mensajería para comenzar a comunicarse con el oyente. Los usuarios también optar por convertirse en oyentes tras completar una sesión de capacitación en línea gratuita de 10 minutos online training.

Su fundador, Faisal Khan, creó NoorLine después de que un amigo que conoció en el exterior le mencionara un par de veces que necesitaba hablar con alguien y que no tenía ninguna línea gratuita local disponible y que no podía acceder a las líneas gratuitas de Europa y Estados Unidos. “La mejor parte de este servicio es que, como nuestros oyentes reciben mensajes directos en sus cuentas personales en el sitio web de NoorLine, pueden brindar apoyo emocional culturalmente sensible a musulmanes y no musulmanes en todo el mundo”, señaló su fundador Faisal Khan, que también es fundador del sitio web de salud mental profesional www.therapyline.org .

Los distintos acontecimientos internacionales que han sucedido en los últimos años han provocado depresión y ansiedad entre los musulmanes y no musulmanes. NoorLine no solamente busca brindar un lugar en el cual tanto musulmanes como no musulmanes puedan recibir apoyo emocional anónimo y seguro para problemas como estrés, ansiedad, depresión, adicción, entre otros, sino que también busca ser un lugar en el cual los no musulmanes tengan la oportunidad de conocer a un musulmán y quizás tener un diálogo abierto si lo desean. “En un momento en el cual la ansiedad a nivel mundial está en su nivel más alto tanto para musulmanes como para no musulmanes, una plataforma como esta puede ayudar a muchas personas e incluso comenzar a propiciar un acercamiento entre las comunidades”, indicó el Sr. Khan, esperanzado. Las personas interesadas en obtener ayuda anónima gratuita o que deseen inscribirse como oyentes pueden ingresar a www.noorline.org .