NSF International actualiza los requisitos de certificación para organismos no modificados genéticamente

El programa actualizado para organismos no modificados genéticamente aclara los requisitos de certificación para abordar las tecnologías emergentes y las nuevas regulaciones

ANN ARBOR, Mich., July 30, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- NSF International, una organización de salud y seguridad pública independiente, recientemente reveló una versión actualizada de su programa de certificación de organismos no modificados genéticamente para aclarar los requisitos relacionados con las tecnologías emergentes, alinearse con las nuevas regulaciones y agilizar el proceso de certificación. El programa también tiene un nuevo nombre para ayudar a los consumidores y minoristas a identificar rápidamente los productos que cumplen con los requisitos para organismos no modificados genéticamente.



Establecido en 2016 como el protocolo "True North" para organismos no modificados genéticamente de NSF, el programa fue creado para verificar las reclamaciones para organismos no modificados genéticamente de productos y bebidas, suplementos dietéticos, cosméticos, cuidado personal y productos de limpieza para el hogar. Hoy en día, el programa se conoce simplemente como el programa de certificación para organismos no modificados genéticamente de NSF.

Desarrollado y actualizado con el aporte de expertos en regulación, industria y organismos no modificados genéticamente, el programa se revisó para:

Alinearse con el lenguaje y los términos utilizados en el Estándar Nacional de Divulgación de Alimentos obtenidos mediante Bioingeniería (NBFDS, por sus siglas en inglés) del USDA, una nueva regla que entrará en vigencia el 1 de enero de 2020 que requiere que los fabricantes, importadores y minoristas de alimentos se aseguren de que los alimentos estén etiquetados correctamente. Esta regla prohíbe que el ADN modificado genéticamente no divulgado esté presente en el producto terminado.

Agilizar el proceso de certificación para marcas y fabricantes reconociendo la certificación orgánica del USDA como evidencia del cumplimiento con los requisitos de certificación de organismos no modificados genéticamente de NSF. Esto incluye la categoría "Hecho con productos orgánicos" del USDA y certificaciones orgánicas equivalentes de otras regiones como la UE, Canadá, Japón y Corea.

Aclarar que no son aceptables los ingredientes derivados de microorganismos modificados genéticamente.

Simplificar los requisitos de certificación para mayor claridad, comprensión y facilidad de uso.

"El objetivo del protocolo para organismos no modificados genéticamente de NSF es proporcionar criterios claros de producción, prueba y evaluación para el etiquetado exacto de los ingredientes y productos que no son organismos modificados genéticamente", declaró Sarah Krol, Directora General de Certificación de Productos de Seguridad Alimentaria de NSF International. "El nuevo y mejorado protocolo se alinea con el Estándar Nacional de Divulgación de Alimentos obtenidos mediante Bioingeniería del USDA y reconoce los requisitos del Programa Nacional Orgánico para que los consumidores que buscan el marcado de organismos no modificados genéticamente de NSF puedan saber con certeza qué contienen (o no) sus alimentos, suplementos dietéticos y productos de cuidado personal".

Las organizaciones, incluidas aquellas que cultivan, producen, fabrican, procesan y comercializan alimentos y bebidas, suplementos dietéticos, cosméticos, productos para el cuidado personal y limpieza del hogar son elegibles para solicitar la certificación organismos no modificados genéticamente de NSF.

Puede encontrar información adicional sobre el programa de certificación organismos no modificados genéticamente de NSF Internacional.

