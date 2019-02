NSF International presenta los Estándares Globales de Bienestar Animal

Las normas establecen prácticas para los sistemas de gestión con el fin de garantizar el bienestar, la salud, la alimentación, la vivienda y la cría de animales

ANN ARBOR, Mich., Feb. 14, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- NSF International, una organización mundial de salud pública y seguridad conocida por la calidad e inocuidad alimentaria, lanzó nuevas normas globales de bienestar animal que abordan el ciclo de vida completo de todas las especies clave y establecen las mejores prácticas para mantener, criar y manejar a los animales con responsabilidad. Las normas son las primeras de su tipo en establecer un enfoque universal para la salud y el bienestar de los animales.



A medida que la industria alimentaria se adapta cada vez más a las expectativas de los consumidores e inversionistas y a la alta demanda de prácticas transparentes de bienestar animal, se hace imprescindible que las organizaciones definan, implementen y midan los sistemas de gestión adecuados para la salud, el bienestar, la manipulación y el cuidado de los animales.

Los Estándares Globales de Bienestar Animal de NSF establecen las mejores prácticas al realizar un análisis comparativo de las normativas globales de bienestar animal con los requisitos normativos internos de bienestar animal, las normas de la industria y los códigos de conducta. Inspirados en las cinco libertades del bienestar animal y de conformidad con las pautas de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Organización Mundial de la Salud Animal (OIE), los Estándares Globales de Bienestar Animal de NSF establecen criterios claros para verificar los sistemas robustos de gestión de bienestar animal para ganado de engorda y lechero, aves de corral (incluida la puesta de huevos), pequeños rumiantes y cerdos. Las normas son aplicables a nivel mundial, ya que contemplan la variabilidad en los requisitos normativos y las variaciones en la presión del consumidor. Las áreas clave incluyen:

Salud, seguridad y fuentes animales

Diseño, mantenimiento y protección del entorno, las instalaciones y el equipamiento de los animales

Compromiso de manipulación, cría y gestión animal con la cultura del bienestar animal

Comida y agua

Un panel independiente, que representa a la industria, a los círculos académicos y a las autoridades normativas, revisó las Estándares Globales de Bienestar Animal , desarrolladas por NSF International. Los expertos técnicos de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y América del Sur fueron seleccionados por su especialización, incluido el Dr. Temple Grandin, profesor de Ciencias Animales de la Universidad Estatal de Colorado y asesor de ganado. El Dr. Grandin contribuyó directamente a la revisión de las normas de matanza religiosa de NSF, un componente de Estándares Globales de Bienestar Animal.

Para cumplir con las normas, una instalación debe establecer, documentar e implementar un sistema de gestión de bienestar animal. Las normas tienen tres niveles, por lo que las empresas referentes tendrán la oportunidad de unir a sus proveedores desde una etapa inicial, y a su vez fomentar el crecimiento y desarrollo para alcanzar niveles más altos de cumplimiento. El nivel inicial proporciona un punto de entrada para granjas o instalaciones en mercados en desarrollo donde las prácticas aún no se han formalizado. El siguiente nivel es la "garantía" y proporciona a los especificadores la confianza de que los proveedores operan con las mejores prácticas en materia de bienestar animal. El tercer y más alto nivel es la "certificación" que demuestra el compromiso y el cumplimiento totales. Todos los niveles requieren auditorías independientes para verificar el cumplimiento e incluyen tolerancia cero al abuso, maltrato o negligencia animal.

"El bienestar animal es un problema que afecta a la industria agrícola y de producción alimentaria en todo el mundo", dijo Robert Prevendar, Director Global de Supply Chain Food Safety de NSF International. "Los Estándares Globales de Bienestar Animal de NSF International se diseñaron para tener validez en cada país, región y mercado. Las normas aseguran a las empresas referentes, a las instalaciones y a los productores que se instituye un sistema de bienestar animal sólido y consistente dondequiera que se obtengan los animales y los productos animales".

Los Estándares Globales de Bienestar Animal de NSF son un componente clave de los servicios integrales de bienestar animal que proporciona NSF International, que incluyen pruebas, servicios de sostenibilidad, verificaciones de reclamos y, por separado, capacitación y consultoría.

Para obtener más información sobre los Estándares Globales de Bienestar Animal de NSF, visite http://www.nsf.org/services/by-industry/food-safety-quality/animal-feed-welfare/animal-welfare , o comuníquese con Lucrecia Urizar a lurizar@nsf.org . Para consultas de los medios, comuníquese con Lindsay Karpinskas a media@nsf.org o al +1-734-773-4194.

NSF International ( nsf.org ) es una organización mundial independiente que desarrolla normas, y analiza y certifica productos para las industrias de alimentos, agua, productos de consumo y ciencias de la salud con el objeto de minimizar los efectos adversos para la salud y proteger el medio ambiente. La empresa fue fundada en 1944, y está comprometida a proteger la salud y bienestar humano en todo el mundo. NSF International es un centro de colaboración en inocuidad alimentaria, calidad del agua y entornos interiores de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OMS) que opera en más de 175 países.

NSF International brinda servicios alimentarios especializados y acreditados en todos los sectores de la cadena de suministro, desde agricultura, alimentación y bienestar animal, producción, procesamiento, distribución y productos lácteos, hasta pescados y mariscos, software de gestión de calidad, venta al por menor y restaurantes. Los servicios incluyen los esquemas de la Iniciativa Global en Inocuidad Alimentaria (GFSI),, la certificación de equipos de servicio alimentario y de compuestos no alimenticios, la validación e inspección de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP), la verificación y certificación de lo declarado en las etiquetas, las pruebas de ADN y de paquetes de alimentos, el desarrollo de productos y procesos y la certificación de productos orgánicos a través de Quality Assurance International (QAI). Por separado, ofrecemos consultoría y capacitación de expertos, incluidos los servicios de fraude de alimentos.

