Querétaro a 21 de octubre de 2019. ? En 2012, Sandvik Coromant puso en marcha una serie de proyectos de desarrollo de materiales para el cuerpo de la broca, tecnologías de producción, diseño de cuerpos de broca y diseños de plaquitas, entre muchos otros parámetros, para encontrar formas de taladrar hasta 7xDC con una broca de plaquita intercambiable. Para que funcionara, tenía que ser fácil de usar (conexión rápida), poder utilizarse en un amplio abanico de aplicaciones, ofrecer un funcionamiento previsible y fiable, y mejorar la productividad gracias a una mayor vida útil de la herramienta y unas velocidades de penetración superiores. Muchos competidores lo habían intentado pero habían sucumbido en el intento.

Håkan Carlberg, ingeniero de I+D de Sandvik Coromant especializado en brocas intercambiables, explica los principios que han guiado el desarrollo de la nueva familia de brocas. "Sabíamos que el mercado de las brocas de plaquitas intercambiables era experimentado y muy competitivo. Para dar un paso adelante, necesitábamos una mirada alejada de lo convencional. En lugar de conformarnos con quitar cuota de mercado a los competidores, empezamos a buscar la forma de aumentar el potencial".

Uno de los mayores problemas de intentar alargar una broca es su tendencia a la flexión o la desviación, especialmente a velocidades elevadas. Al doble de longitud, la desviación en la broca es ocho veces superior, lo que se traduce en imprecisiones. Dicho de otra forma: cuanto más longitud, más problemas.

Según Carlberg, una de las principales dificultades era conseguir cuatro filos en una plaquita de doble cara y modificar la geometría de los filos para equilibrar las fuerzas. Sin embargo, tal y como señala Carlberg, la aplicación industrial de este nuevo concepto a 256 cuerpos de broca fue todavía más compleja.

"Para hacerse una idea de la complejidad del desarrollo de la CoroDrill® DS20", explica Carlberg, "siempre pongo este ejemplo: imaginemos una tabla de mezclas con 50 mandos. Con las brocas, hay 50 parámetros que tienen que controlarse y, para que todo funcione, hay que equilibrar los 50, ya que todos están interrelacionados. Si tocas uno, también tienes que tocar los 49 restantes.

"Tras probar y desarrollar conceptos en los que el equipo de I+D creía ciegamente y que en las pruebas de laboratorio habían funcionado muy bien", continúa Carlberg, "pasamos a las pruebas de campo y vimos que no eran tan buenos como creíamos. El punto de inflexión llegó cuando desarrollamos un software de análisis que no dejaba ni un solo cabo suelto, ya que permitía controlar todos los parámetros anteriores, modularlos y analizarlos virtualmente. En otras palabras: creamos un programa para optimizar las brocas CoroDrill DS20, pero no broca a broca, sino el catálogo entero.

Probablemente podríamos haber tirado la toalla en varias ocasiones, a causa de los enormes obstáculos que nos encontramos", explica. "Sin embargo, también es muy estimulante poder abrir nuevos caminos y crear innovación de verdad en un segmento de productos que llevaba tanto tiempo sin evolucionar".

CoroDrill DS20 formará parte de la gama de brocas de 4–7xDC y sustituirá a la gama CoroDrill 880 4–5xDC, que desaparecerá después de 14 años en el mercado.

