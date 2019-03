Nuevo Piëch Mark Zero - Conducción placentera e innovación para la nueva era eléctrica- Piëch Automotive celebra el estreno mundial del nuevo auto deportivo eléctrico Piëch Mark Zero en el Salón del Automóvil de Ginebra, el martes 5 de marzo, a las 11:45 a.m.- Piëch Automotive presenta el estudio de un nuevo y purista auto deportivo eléctrico llamado Piëch Mark Zero- GT totalmente eléctrico con una autonomía de 500 km (311 millas) (WLTP)- Nuevo tipo de celda de batería: 80% de carga en solo 4:40 minutos- El prototipo Piëch Mark Zero es el inicio de una nueva familia de productos- La arquitectura de vehículos flexible y abierta permite una variedad de sistemas de propulsión y carrocerías- DESTEN Group es socio de Piëch Automotive en materia de baterías, y Qingdao TGOOD Electric Co. Ltd. aporta la infraestructura de carga

PR Newswire

ZÚRICH y GINEBRA, 3 de marzo de 2019