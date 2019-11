Nuvectra® continúa apoyando a los pacientes existentes con el implante Algovita®, mientras la Compañía presenta petición de reestructuración voluntaria bajo el Capítulo XI

Proceso supervisado por el Tribunal no tiene ningún impacto en la seguridad o funcionalidad del dispositivo Algovita, la compañía continúa apoyando a los médicos

PLANO, Texas, Nov. 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvectra Corporation (NASDAQ: NVTR) (“Nuvectra” o la “Compañía”), una compañía de dispositivo médico de neuroestimulación, anunció hoy que optó por presentar una petición de reestructuración voluntaria bajo los términos del Capítulo XI del Código de Bancarrota de Estados Unidos en el Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas (el "Tribunal”). La Compañía se propone utilizar este proceso supervisado por el Tribunal para continuar su evaluación de una serie de opciones para maximizar el valor y abordar sus obligaciones financieras. La junta directiva y el equipo administrativo continúan creyendo que la Compañía y sus activos tienen un valor considerable y están explorando una serie de opciones, incluyendo una venta de la Compañía en su totalidad, del Sistema Algovita de Estimulación de la Medula Espinal (“Algovita”), de Virtis® o de activos especificados.Más aún, Nuvectra mantiene su compromiso de apoyar a los pacientes existentes que utilizan Algovita, así como a los médicos, clínicos e instalaciones que tratan a pacientes con Algovita. La seguridad y la funcionalidad de Algovita no serán impactadas por el proceso supervisado por el Tribunal. Actualmente, la Compañía está suspendiendo su apoyo a futuros implantes hasta que el camino a seguir por la Compañía se determine y recomienda a los médicos que cesen cualesquier nuevos implantes, así como también procedimientos de prueba y estudios clínicos en progreso, hasta ese momento.El Dr. Fred Parks, director ejecutivo de Nuvectra, comentó, “Desde su lanzamiento como una compañía independiente, Nuvectra ha invertido en nuestra misión de ayudar a los médicos a mejorar la vida de las personas con condiciones crónicas. Obtuvimos un gran éxito en llevar Algovita al mercado y tenemos oportunidades en nuestra línea de productos, incluyendo Virtis, el cual creemos que generará valor en el futuro. Para financiar nuestros esfuerzos de innovación y comercialización, la Compañía asumió una deuda sustancial. Hemos estado trabajando para alcanzar un camino alternativo futuro a través de nuestra extensa evaluación de opciones para nuestra compañía durante los últimos meses. Después de conversaciones constructivas con nuestros acreedores, el proceso supervisado por el Tribunal que estamos iniciando hoy nos proporcionará el tiempo y la flexibilidad que necesitamos para continuar nuestra evaluación de nuestras opciones, maximizar el valor de nuestros activos y abordar nuestras obligaciones financieras”.El Dr. Parks continuó, “Nos comprometemos a apoyar a los pacientes que utilizan nuestro dispositivo y sus médicos y clínicos manteniendo un equipo de especialistas clínicos y especialistas de apoyo de producto”.Los pacientes o médicos con preguntas con respecto a Algovita deben comunicarse con el Servicio al Cliente de Nuvectra, llamando al 1-844-727-7897 (o +1-214-618-4980 para llamadas que se originan fuera de Estados Unidos) y seleccionar la opción uno, o enviar un email a support@nuvectramed.com.La Compañía presentó una serie de mociones habituales solicitando autorización del Tribunal para apoyar sus operaciones durante el proceso supervisado por el Tribunal, incluyendo una moción consensual de garantía en dinero y una moción para pagar salarios y beneficios a los empleados. La Compañía espera recibir aprobación del Tribunal para estas solicitudes en breve.Información adicional Recursos adicionales para proveedores y otras partes externas, incluyendo procesos jurídicos y otros documentos relacionados con el proceso de Pedido de Reestructuración bajo el Capítulo XI, están disponibles en un sitio web administrado por el agente de reclamaciones de Nuvectra, KCC, en, http://www.kccllc.net/nuvectra. Información también está disponible llamando al 1-888-201-2205 (EUA y Canadá) o +1-310-751-1839 (Internacional).Norton Rose Fulbright US LLP y Dorsey & Whitney LLP, ejercen como asesores legales de la Compañía y Alvarez & Marsal ejerce como asesor de reestructuración.Acerca de Nuvectra Corporation Nuvectra® es compañía de neuroestimulación dedicada a ayudar a los médicos a mejorar la vida de las personas con condiciones crónicas. EL Sistema Algovita® de Estimulación de la Medula Espinhal (SCS) es nuestra primera oferta comercial con la marca CE, y aprobado por la FDA para el tratamiento del dolor crónico intratable en el torso y/o las extremidades. Nuestra plataforma de tecnología innovadora también tiene capacidades bajo desarrollo para apoyar otras indicaciones, tales como neuromodulación sacral (SNM) para el tratamiento de la vejiga hiperactiva, y estimulación cerebral profunda (DBS) para el tratamiento del mal de Parkinson.Nota de advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas:Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas", incluyendo declaraciones formuladas con respecto a las perspectivas de Nuvectra como una compañía bursátil independiente. Las declaraciones prospectivas están basadas únicamente en nuestras convicciones, expectativas y suposiciones actuales con respecto al futuro de nuestro negocio, planes y estrategias futuras, proyecciones, eventos y tendencias anticipadas, la economía y otras condiciones futuras, y por lo tanto están sujetas a incertidumbres, riesgos y cambios inherentes en las circunstancias difíciles de prever y pueden estar fuera de nuestro control. Nuestro rendimiento real puede diferir materialmente de lo indicado en las declaraciones prospectivas. Por lo tanto, no debe confiar en ninguna de estas declaraciones prospectivas. Cualquier declaración prospectiva hecha por nosotros se basa sólo en información actualmente disponible y es válida únicamente a la fecha en que fue formulada. Los factores importantes que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de los indicados en estas declaraciones prospectivas incluyen: (i) nuestra capacidad de escalar y continuar las operaciones con éxito durante el proceso supervisado por el tribunal; (ii) nuestra capacidad de vender los activos o tomar otras medidas con éxito para maximizar el valor y abordar nuestras obligaciones financieras bajo el proceso supervisado por el tribunal; (iii) efectos adversos potenciales al proceso supervisado por el tribunal sobre nuestra liquidez y resultados de operaciones; (iv) el potencial de decisiones adversas en el proceso aprobado por el tribunal, incluyendo la posibilidad de no obtener la aprobación oportuna con respecto a las mociones que solicitamos o solicitaremos en el futuro; (v) el riesgo de que las mociones presentadas por terceros puedan prolongar, o impedir nuestros objetivos bajo, el proceso supervisado por el tribunal; (vi) agotamiento de los empleados y nuestra capacidad de retener la gerencia y otro personal clave debido a distracciones e incertidumbres, incluyendo nuestra capacidad de ofrecer compensación y beneficios adecuados durante el proceso supervisado por el tribunal; (vii) nuestra capacidad de mantener asociaciones con proveedores, clientes, empleados y otros terceros y autoridades regulatorias como resultado de nuestro proceso supervisado por el tribunal; (viii) los efectos de las peticiones de reestructuración en nosotros y en los intereses de nuestros varios constituyentes, incluyendo los tenedores de nuestras acciones ordinarias; (ix) el efecto perjudicial que las peticiones de reestructuración podrían tener sobre nuestra capacidad de acceder los mercados capitales en el futuro, si deseado; (x) la duración de tiempo en que operaremos bajo el proceso supervisado por el tribunal y la continua disponibilidad de capital operativo durante la espera de los procedimientos; (xi) aumento de costos administrativos y legales relacionados con el proceso supervisado por el tribunal y otros riesgos inherentes asociados con el proceso de reestructuración; (xii) nuestra capacidad de posicionar en el mercado con éxito a Algovita y desarrollar optimizaciones o mejoras a Algovita; (xiii) la incertidumbre y tiempo oportuno de obtener aprobaciones regulatorias en Estados Unidos y Europa para el sistema de neuromodulación sacral Virtis; (xiv) el alcance de la protección para nuestros derechos de propiedad intelectual cubriendo Algovita y nuestros productos utilizando nuestra plataforma de tecnología de neuroestimulación, conjuntamente con cualesquier optimizaciones o mejoras de producto; y (xv) nuestro cumplimiento con todos los requisitos regulatorios y legales con respecto a los dispositivos médicos implantables e interacciones con profesionales de atención de salud. 