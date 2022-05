OMRON Healthcare revela su visión corporativa a largo plazo: "Going for ZERO, atención preventiva para la salud de la sociedad"

- El objetivo es lograr 3 ceros: "cero eventos cerebrovasculares y cardiovasculares", "cero agravamiento de enfermedades respiratorias" y "cero restricciones en las actividades cotidianas debido al dolor crónico" -

KIOTO, Japón, 13 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- En marzo de 2022, OMRON Group anunció una nueva visión a largo plazo: "Shaping the Future 2030" (en adelante, SF2030). En su compromiso de lograr esta visión para el campo de la salud, OMRON Healthcare Co., Ltd. (en adelante, la Empresa), con sede en la ciudad de Muko, prefectura de Kioto, ha establecido una visión a largo plazo: "Going for ZERO, atención preventiva para la salud de la sociedad" y promete desarrollar nuevos dispositivos y servicios para cumplir las expectativas de los consumidores, los profesionales de la salud y la sociedad en general.

- Generalidades de la nueva visión a largo plazo: "Going for ZERO, atención preventiva para la salud de la sociedad"

Aprovechando las tecnologías de detección y los valiosos conocimientos desarrollados en los campos médicos hasta ahora, la Empresa se enfocará en el desarrollo de soluciones para: enfermedades cardiovasculares que han sido las principales causas de muerte en todo el mundo; enfermedades respiratorias, ya que el número de personas que las padecen está creciendo particularmente en las economías emergentes; y manejo del dolor, que causa un impacto significativo en la vida diaria de las personas. La prioridad y el compromiso con estos esfuerzos permitirán a la Empresa alcanzar la visión a largo plazo.

1. Negocio cardiovascular: cero eventos cerebrovasculares y cardiovasculares

Se estima que mil millones de personas a nivel mundial tienen hipertensión. La hipertensión puede causar enfermedades cerebro-cardiovasculares (eventos), como ictus e insuficiencia cardíaca, mientras que los síntomas pasan desapercibidos. Desde el lanzamiento del primer monitor de presión arterial en 1973, la Empresa siempre se ha centrado en desarrollar monitores de presión arterial precisos y fáciles de usar, así como en llevar a cabo actividades educativas para promover el monitoreo de la presión arterial en el hogar. Las ventas globales acumuladas de los monitores de presión arterial de OMRON superaron los 300 millones de unidades en 2021. Si bien el monitoreo de la presión arterial en el hogar sigue popularizándose en todo el mundo, las muertes por eventos cerebrovasculares y cardiovasculares y las personas que requieren cuidados de enfermería a largo plazo siguen aumentando.

Para lograr la visión comercial del ámbito cardiovascular, la Empresa ampliará los campos objetivo, desde el monitoreo de las disfunciones cardíacas para la detección temprana, hasta el desarrollo de un monitor de presión arterial en la parte superior del brazo con tecnología integrada de ECG y el lanzamiento global del servicio de análisis por ECG. La Empresa también ampliará las áreas de negocio para incluir "la detección temprana y la prevención de recurrencias de la fibrilación auricular". Como se sabe que las enfermedades del estilo de vida son factores de riesgo para la hipertensión y la fibrilación auricular, la Empresa contribuirá al desarrollo de nuevos dispositivos y servicios para la detección temprana y la mejora de este tipo de enfermedades. Además, se están poniendo en marcha desarrollos de algoritmos basados en IA para establecer el marco de la atención preventiva.

En los negocios globales, la Empresa se enfocará en el fortalecimiento de alianzas con médicos e instituciones médicas en China continental, donde la población con hipertensión y enfermedades respiratorias está en alza, y en mejorar los servicios que fomentan la relación entre los pacientes y los médicos a través de las Tiendas de Conveniencia de MMC Health (*1). En India, la Empresa estableció centros de experiencia en todo el país para ofrecer a los consumidores indios una experiencia práctica con productos de OMRON. Esta medida difundirá aún más los beneficios del monitoreo en casa de la presión arterial en el país.

Tiendas de conveniencia de MMC Health (*1): servicio integral para pacientes diabéticos que les ofrece un fácil acceso a pruebas y controles médicos.

2. Negocio respiratorio: cero agravamientos de enfermedades respiratorias

El negocio respiratorio ampliará las enfermedades objetivo al agregar la EPOC (*2) al antiguo objetivo de asma. El número de pacientes con enfermedades respiratorias está en alza, principalmente en las economías emergentes. Como los criterios diagnósticos no se cuantifican claramente, para los médicos es difícil tomar decisiones diagnósticas. La Empresa distribuirá dispositivos para apoyar tratamientos y diagnósticos en países emergentes que carecen de sistemas médicos plenamente establecidos. Y para los hogares en general, especialmente en los países desarrollados, la Empresa promoverá sistemas de control de síntomas y atención para reducir el aumento de los gastos médicos a fin de aliviar la carga de los pacientes y sus familias.

EPOC (*2): enfermedad pulmonar obstructiva crónica

3. Manejo del dolor: cero restricciones en las actividades cotidianas debido al dolor crónico

Dentro del campo del manejo del dolor, la Empresa se centrará en el desarrollo de dispositivos que incorporen nueva tecnología de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS), así como en ofrecer un servicio de apoyo a la terapia de ejercicios. Con esto, el objetivo de la Empresa es ayudar a más personas a desarrollar su vida diaria sin preocuparse por el dolor.

La misión corporativa de "promover la salud y empoderar a las personas de todo el mundo para que vivan la vida al máximo" es el deseo de la Empresa, que no cambiará ahora ni en el futuro. Para lograr la nueva visión de "Going for ZERO, atención preventiva para la salud de la sociedad", la Empresa busca ser indispensable en los campos de prevención y tratamiento de enfermedades crónicas, y luego intenta desafiarse a ofrecer soluciones a la sociedad.

