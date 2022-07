ONG Y FIGURAS PÚBLICAS EXIGEN REGULACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL HUEVO

CIUDAD DE MÉXICO

11 de julio de 2022

The Humane League

, organización global de defensa animal, lanzó hoy una campaña para abordar la falta de transparencia en la producción avícola, y en particular, para demandar la regulación del huevo libre de jaula y libre pastoreo.

En México, más de

200 millones

de gallinas son usadas para la producción de huevos, y más del

90%

están en jaulas. Este sistema ya ha sido prohibido en partes de la Unión Europea y Estados Unidos porque es tan restrictivo que no le da a cada ave un espacio mayor al de una hoja de papel y les ocasiona lesiones, fracturas, osteoporosis y estrés crónico que comúnmente deriva en canibalismo.

A pesar de la crueldad documentada de este sistema, actualmente predomina en la industria avícola mexicana, pues es el único que está regulado. Por interés en inocuidad y bienestar animal, muchos consumidores optan por huevo libre de jaula, pero sus productores no están obligados a cumplir ni demostrar ningún estándar. Este vacío legal representa una inadmisible incertidumbre que no permite a los consumidores tomar decisiones informadas.

El tema del huevo libre de jaula y libre pastoreo fue incluido en el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2022 y en el Diario Oficial de la Federación, por lo que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Secretaría de Economía (SE) deberían estar elaborando una Norma Oficial Mexicana (NOM) que regule estos sistemas de producción, pero ya transcurrió la primera mitad del año y aún no han habido avances en el proceso.

Por esa razón, The Humane League México pide respuesta de estas dependencias. Si bien la creación de la NOM no supone el fin del sistema de jaulas en México, es un paso necesario para brindar a los consumidores la transparencia a la que tienen derecho y reducir el sufrimiento de los animales usados en la industria avícola. Coinciden figuras públicas como Rebecca de Alba, Said Ochoa, Liz Gallardo, Pía Vergara y Efraín Berry, quienes apoyan estos esfuerzos de la organización.

"Ya que México es el país con el mayor consumo de huevos per cápita a nivel mundial, es inaceptable que no existan normas que rijan la producción de huevo libre de jaula y de libre pastoreo", declaró Ana Ortega, Directora General de The Humane League México.

Por su parte, Rebecca de Alba expresó: "Apoyo esta iniciativa porque creo que la producción de lo que consumimos debe considerar su impacto en la sociedad, los animales y la sostenibilidad. Estos productos están regulados en muchos países y no hay razón para que México sea la excepción".

La campaña insta a la ciudadanía a firmar la petición dirigida a SADER y SE para que establezcan estándares claros para los sistemas sin jaulas, y así, los consumidores mexicanos puedan tomar decisiones informadas sobre lo que llevan a su mesa.

Ma´s informacio´n en TocaRegular.com.

Sobre The Humane League

The Humane League es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a la defensa de animales de granja. Desde su fundación en 2005, ha conseguido que importantes compañías en todo el mundo eliminen las peores prácticas en la industria alimentaria, reduciendo así el sufrimiento de miles de millones de animales.

