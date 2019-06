Oportunidad de 10 mil millones de $ en el mercado de cannabis en LatinoaméricaEl informe de New Frontier Data sobre la Industria del Cannabis en Latinoamérica se halla ahora disponible en español y en portugués.

, 19 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- New Frontier Data, la autoridad en análisis de datos e inteligencia empresarial de la industria global del cannabis, publica las versiones en español y portugués de suen el que se estima un mercado total de cannabis potencialmente abordable (regulado e ilícito) de 9.800 millones de dólares, con Brasil (2.400 millones de $), México (1.900 millones de $),(1.500 millones de $),(1.100 millones de $) y(700 millones de $) a la cabeza del mercado regional de cannabis.

"Los países latinoamericanos ya han comenzado a generar un impacto en el mercado. Su excelente clima, sus sectores agrícolas consolidados y sus menores costos de producción han atraído a productores que tratan de competir por la demanda global de CBD" señaló Giadha Aguirre de Carcer, fundadora y directora ejecutiva de New Frontier Data. "Será necesario que los legisladores establezcan procedimientos bien planteados y efectivos, no solo para supervisar adecuadamente la producción nacional, sino también para resistir las nuevas presiones competitivas que puedan surgir."

Una muestra de los puntos clave del informe incluyen:

Habrá múltiples formas en las que se establecerán las operaciones comerciales del cannabis en América Latina, incluidas la integración vertical y las cooperativas de cultivo.

Una inversión significativa por parte de compañías canadienses bien capitalizadas acelerará el escalamiento y la profesionalización de los operadores latinoamericanos.

Debido a un precio promedio más bajo del cannabis en América Latina en comparación con los EE. UU. y Canadá, los ingresos minoristas del cannabis serán significativamente más bajos en la región que en los mercados equivalentes de América del Norte o Europa.

Las regulaciones que varían ampliamente en la región requerirán que las compañías extranjeras inviertan fuertemente para comprender las dinámicas únicas en cada país.

Será fundamental más educación de los médicos y profesionales de la salud para apoyar los programas del cannabis medicinal.

Mientras más países latinoamericanos consideren la legalización total, el cannaturismo presentará una oportunidad significativa en la región.

Apoyado por The GreenHub, VerdeMed, OnixCann and The Business Journal, el informe y sus hallazgos se entregaron inicialmente a los funcionarios de los gobiernos regionales de América Latina y a los ejecutivos de multinacionales en elen la Ciudad de Panamá a fines de mayo.

Descargar el Informe de Cannabis Regional de América Latina: Perspectivas de la industria en el 2019 en: https://newfrontierdata.com/product/informelatam2019/

Acerca de New Frontier Data:

New Frontier Data es una empresa de análisis independiente, impulsada por la tecnología, que se especializa en la industria global del cannabis. Ofrece datos investigados, inteligencia de negocios procesable y soluciones de gestión de riesgos para inversores, operadores, investigadores y autoridades responsables. Los informes y los datos de New Frontier Data han sido citados en 82 países alrededor del mundo para informar a los líderes de la industria. Fundada en 2014, New Frontier Data tiene su sede en Washington, D.C., con oficinas adicionales en Denver, Colorado, y en Londres, Reino Unido.

New Frontier Data no toma posición sobre los méritos de la legalización del cannabis. Por el contrario, su misión y mandato son informar las políticas y las decisiones comerciales relacionadas con el cannabis a través de un análisis riguroso, imparcial y exhaustivo de la industria legal del cannabis en todo el mundo. Para obtener más información acerca de New Frontier Data, visite: http://www.NewFrontierData.com.

