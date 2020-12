El septeto de la Orquesta de Jazz at Lincoln Center con Wynton Marsalis ofrecerán un concierto desde Nueva York. EFE/SOLO USO EDITORIAL

El septeto de la Orquesta de Jazz at Lincoln Center con Wynton Marsalis ofrecerán un concierto desde Nueva York

“The Democracy! Suite” es una composición de Wynton Marsalis escrita durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, como parte de una reflexión de la actualidad de Estados Unidos y el mundo.

El objetivo de esta interpretación a cargo del Septeto de la Orquesta de Jazz at Lincoln Center es entretener, inspirar y elevar a los amantes del jazz con todo el vigor, la visión y la profundidad de la música estadounidense.

La Fundación BBVA México tiene el privilegio de presentar de manera gratuita el concierto The Democracy! Suite, este 10 de diciembre a las 19:00, a través de una página web exclusiva para este evento: bbva.mx/marsalis

“The Democracy! Suite”, escrita durante el confinamiento obligado por la pandemia del COVID-19 como respuesta a la crisis social, económica y política que actualmente atraviesa Estados Unidos y el mundo entero, es una reflexión instrumental estimulante a ritmo de swing sobre los temas que han dominado la vida en los meses recientes, así como una muestra de la belleza que podría surgir de un esfuerzo colectivo para crear un futuro mejor.

En una colaboración conjunta, la Fundación BBVA México y DeQuinta Producciones tienen el privilegio de presentar el estreno de la nueva composición de Wynton Marsalis “The Democracy! Suite”. El concierto, a cargo del Septeto de la Orquesta de Jazz at Lincoln Center se transmitirá en vivo desde el Lincoln Center, dirigido por el trompetista y compositor Wynton Marsalis y con la participación de seis grandes exponentes de este lenguaje musical: Elliot Mason en el trombón, Ted Nash en el saxofón alto y flauta, Walter Blanding en el saxofón tenor y soprano, Dan Nimmer en el piano, Carlos Henriquez en el contrabajo y Obed Calvaire en la batería. The Democracy! Suite celebra la libertad y la democracia. Durante la rueda de prensa virtual para anunciar el evento, Gabriela Velásquez Robinson, directora de Fomento Cultural de la Fundación BBVA México, resaltó que uno de los compromisos permanentes es apoyar la cultura y las artes. Por esta razón, desde hace más de 30 años la Fundación BBVA México tiene esta vocación, por la que impulsa proyectos de alto

2.Diciembre.2020

Impacto cultural en el país.

“A través de iniciativas como la Beca de Arte BBVA -explicó-, tenemos el objetivo de desarrollar y promover proyectos durante el transcurso de un año. Con esta beca acompañamos personalmente a los beneficiarios para crear una comunidad artística e intercambiar capital creativo en el país.” Asimismo, comentó que uno de los proyectos beneficiados por esta iniciativa durante dos años consecutivos es el New York Jazz All Stars, una iniciativa producida por DeQuinta Producciones, empresa independiente dedicada a promover y producir ciclos de conciertos y conferencias de jazz.

Eugenio Elías, director artístico de DeQuinta Producciones, detalló: “Wynton Marsalis es un artista, compositor, educador y trompetista internacionalmente reconocido, con 40 años de trayectoria, que ha logrado poner a la educación artística y musical en el centro de agenda educativa de su país y del mundo." El público melómano podrá disfrutar en exclusiva el estreno de este concierto gratuito titulado “The Democracy! Suite”. El Appel Room del Frederick P. Rose Hall, hogar de Jazz at Lincoln Center, la primera institución del mundo dedicada a la educación, actuación y transmisión de jazz. El complejo fue inaugurado en octubre de 2004.

El evento se transmitirá este jueves 10 de diciembre a las 19:00 horas, a través de la página web que la Fundación BBVA México realizó para presentar este evento online:

https://fomentocultural.fundacionbbva.mx/page-noticias/ o bbva.mx/marsalis

Wynton Marsalis Es director de Jazz at Lincoln Center, -la institución más grande del mundo dedicada a promover jazz-, músico, trompetista, compositor, director de orquesta, defensor de las artes y educador. Nacido en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, a una edad temprana mostró seriedad en el estudio, aptitud para la música y el deseo de contribuir a la cultura estadounidense. A los ocho años interpretó música tradicional de Nueva Orleans en la banda de la Iglesia Bautista Fairview, dirigida por el legendario banjoista Danny Barker. A los 12 años comenzó a estudiar seriamente la trompeta y ganó experiencia como músico joven en bandas locales. A los 14 años fue invitado a interpretar el Concierto para trompeta de Haydn con la Filarmónica de Nueva Orleans.

Músico, compositor y líder de banda en 1979, el talentoso compositor ingresó a The Juilliard School en la ciudad de Nueva York para estudiar trompeta clásica y perseguir su verdadero amor, la música jazz. En 1982 hizo su debut discográfico como líder y, durante las últimas dos décadas ha producido un catálogo de más de 40 grabaciones de jazz y música clásica para Columbia Jazz y Sony Classical, que le han valido nueve premios GRAMMY®.

No conforme con centrarse únicamente en su maestría musical, Marsalis ha dedicado el mismo tiempo a desarrollar sus habilidades de composición. En 1999 presentó su primera sinfonía, All Rise, una composición épica para big band, coro de Gospel y Orquesta Sinfónica, interpretada por la Filarmónica de Nueva York bajo la batuta de Kurt Masur junto con el Coro de la Universidad Estatal Morgan y la Jazz Lincoln Center Orchestra. Su segundo trabajo sinfónico, Blues Symphony, fue estrenado en 2009 por la Atlanta Symphony Orchestra; ese mismo año estrenó su tercera composición en este terreno, la Swing Symphony, una co-comisión de la Filarmónica de Nueva York, Filarmónica de Berlín, Filarmónica de Los Ángeles y The Barbican Center.

Defensor, educador, líder cultural Un retrato de su carácter y humanidad es el compromiso que tiene Marsalis en mejorar la vida de las personas a través de la música y sus contribuciones a las artes. Esto le ha permitido ser respetado internacionalmente como profesor y portavoz de la educación musical y ha recibido títulos honoríficos de más de 30 de las principales instituciones académicas del país. En 1987, el educador musical cofundó un programa de jazz en el Lincoln Center, una iniciativa artística que, en 1996, la institución cultural recompensó al nominarlo como un constituyente más, igual en estatura que las otras diez organizaciones en el campus, incluidas la Filarmónica de Nueva York, la Ópera Metropolitana y el Ballet de la Ciudad de Nueva York, lo que significó un momento histórico para el jazz. Actualmente, Jazz at Lincoln Center ha desarrollado una agenda internacional con hasta 500 eventos anuales en todo el mundo.

Además, el reconocido trompetista dona su tiempo y talento a organizaciones sin fines de lucro en todo el país y ayuda a recaudar fondos para satisfacer las muchas necesidades de la sociedad. Desde un refugio para mujeres maltratadas, My Sister's Place, hasta un refugio para niños sin hogar, Graham Windham. Del mismo modo, apoya una organización que brinda experiencias en danza, teatro, literatura y música para personas con discapacidades físicas y mentales, Very Special Arts, entre otros.

Reconocimiento mundial por dos años consecutivos, la revista Time reconoció al compositor de jazz como uno de los líderes estadounidenses menores de 40 años más prometedores, en 1995 y 1996, al designarlo una de las "25 personas más influyentes de Estados Unidos".

En 2001, el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, declaró a Marsalis embajador internacional de buena voluntad y lo nombró Mensajero de la Paz de las Naciones Unidas.

En 2005, en el concierto benéfico Higher Ground Hurricane Relief, producido por Jazz at Lincoln Center, Marsalis recaudó más de tres millones de dólares para favorecer a músicos, personas, empresas relacionadas con la industria musical y entidades en la Gran Nueva Orleans que se vieron afectados por el huracán Katrina.

La Fundación BBVA México, a través de la Beca de Arte BBVA, promueve e impulsa el desarrollo artístico y cultural en el país. Con esta plataforma de intercambio y colaboración apoya la producción y difusión de iniciativas que abarcan todas las disciplinas artísticas para construir una red de talento. El ciclo de conciertos y clases magistrales del New York Jazz All Stars, una iniciativa producida por DeQuinta Producciones, trae lo mejor del Jazz de Nueva York a México, en colaboración con Jazz at Lincoln Center, es beneficiaria de esta beca en su cuarta edición.

El ciclo de conciertos y clases magistrales New York Jazz All Stars

