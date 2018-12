Panamá Pacífico, premiada como Mejor Zona Franca de las Américas

PANAMA

Mejor Zona Franca de

CIUDAD DE, 27 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- El avance alcanzado a través del Plan Maestro de Panamá Pacífico, el desarrollo constante del talento, los grandes clientes que conforman la comunidad comercial de la zona, y su amplia oferta residencial han logrado que el Área Económica Especial sea premiada como lalas Américas, alcanzando así nueve galardones en los premios "Global Free Zones of the Year 2018", iniciativa del centro de estudios fDi Intelligence, asociado al diario Financial Times.

Los reconocimientos obtenidos muestran las ventajas de contar con un Plan Maestro y evidencian que Panamá Pacífico figura a nivel global como un área de desarrollo económico y social, inspirada en el urbanismo integral y sostenible. De igual manera, ratifican que es una plataforma única de oportunidades para la creatividad, el crecimiento y el bienestar de las personas, empresas e instituciones que hacen vida en ella.

En el proyecto hay, además, un equipo dedicado a crear y desarrollar actividades culturales, deportivas y de recreación para todo público, con el objetivo de fomentar el bienestar y calidad de vida de las personas.

En esta oportunidad, Financial Times reconoce por segunda vez a Panamá Pacífico como Mejor Zona Franca de las Américas y en las categorías Mejor Zona Franca para Educación, Colaboración Académica, Workforce Training &Development y Career Development Support. Para mantener estos reconocimientos, ha sido fundamental el trabajo conjunto con universidades, escuelas de la zona e instituciones académicas como ADEN, INCAE, INADEH. De esta manera, residentes, colaboradores y habitantes de Panamá Oeste, cuentan con oportunidades para desarrollarse en las distintas etapas de la educación formal.

Desde el 2016, el proyecto cuenta con oficinas y bodegas certificadas LEED. Entre las principales características de estas edificaciones sostenibles se encuentran: su eficiencia energética, bajo consumo de agua, uso responsable de los materiales y desechos, espacios internos saludables e innovación; todas ellas orientadas a generar bienestar y satisfacción al colaborador.

Panamá Pacífico desarrolla productos de acuerdo con las necesidades de los clientes, incluyendo iniciativas ambientalmente amigables, como la denominada "Gran Cliente", que busca reducir los costos de energía a todos los clientes mediante acuerdos con proveedores generadores de paneles fotovoltaicos. Por otra parte, en áreas residenciales se han incorporado tecnologías innovadoras como la domótica.

fDi Intelligence, distinguió también a Panamá Pacífico con el sexto lugar como "Mejor Zona Franca Global", y además le otorgó los galardones: "Mejor Zona Franca Inquilinos Grandes de las Américas", "Mejor Zona Franca para Expansiones" y "Mejor Zona Franca Para Oneconnectivity". Cada uno de estos reconocimientos es extensivo a importantes aliados del sector privado industrial que creen en este macroproyecto: Grupo STT, ZPMC, Dell, Grainger, 3M, FedEx, BASF, Lacoste, VF Corp, EY, PepsiCo, Cummins, Agrekko, Damco, Ingersoll Rand, Kuehne + Nagel, Man Diesel, Nipro, Quest, Avon, Wilhelmsen, PriceSmart, PPG Industries, Rozo.

El sector gubernamental también es protagonista de este logro, a través de la alianza público-privada, que integra la operación de 18 entidades gubernamentales en una Ventanilla Única que facilita los trámites de los usuarios.

Esta importante comunidad modelo ampliará su impacto con el desarrollo de mega obras de infraestructura como la ampliación a ocho carriles de la carretera Panamericana, que tendrá una distancia de 10 kilómetros aproximadamente y cinco intercambiadores; el cuarto puente sobre el Canal de Panamá, con un costo superior a $1,000 millones, y considerado la obra más grande del país, después de la ampliación del Canal de Panamá; y la tercera línea del metro que será un monorriel que partirá de Albrook, hará su primera parada en la estación de Panamá Pacífico y beneficiará a más de 1.7 millones de usuarios.

Para mayor información acceda a http://www.panamapacifico.com/en/ o contacte a Diana Castro - dcastro@panamapacifico.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/800716/BPP_3.jpg

FUENTE Panamá Pacífico