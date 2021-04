CDMX 05 DE MARZO 2021.- La pandemia de Covid-19, provocó que en 2020 el ahorro voluntario en pensiones se haya visto impactado hasta en 50 por ciento de reducción, al tiempo que un millón 709 mil 437 trabajadores retiraron por desempleo dinero de su Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), unca cifra récord explicó Ricardo Velázquez Luna, director general de Asesores Patrimoniales.

Si sumamos 2019 con 2020, han sido 3 millones 110 mil 523 mexicanos que han recurrido de emergencia a su fondo de pensiones, según cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), la cifras más altas desde 2005, resaltó.

De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 47% de los trabajadores no está en el mercado formal, por lo que no ahorra. Mientras que la otra mitad que ahorra involuntariamente, lo hace con una cantidad muy pequeña, el 1% de su ingreso, por lo que la mayor carga es para el patrón, apuntó.

El director de la firma Asesores Patrimoniales, una de las principales empresas en México de asesoría financiera que ayuda a la gente a generar certidumbre económica al final de su vida laboral, y que busca fomentar el ahorro para el retiro a través de diversos instrumentos de inversión, dijo que la situación patrimonial que se avecina es de alerta.

El especialista explicó que históricamente, el ahorro de las afores en 23 años, ha crecido por debajo de la inflación, por lo que el rendimiento es muy bajo y realmente el dinero no crece, y las aportaciones voluntarias son mínimas.

En cuanto a la Reforma al Sistema de Pensiones, que se aprobó el 10 de diciembre del 2020, contempla una mayor cantidad de ahorro, pero lastimosamente con cargo 100% al patrón y una parte del gobierno federal.

“El trabajador va a seguir ahorrando su 1%, entonces, si tú ganas 10 mil pesos, sólo ahorras 100 pesos al mes, es decir, sólo mil 200 al año”, ejemplifica

Pero se ahorra poco porque no se sabe, o sea, es lo que te exigen ahorrar, por lo que la reforma debió contemplar que el trabajador ahorrará más, pero se trata de un tema políticamente incorrecto exigirle al trabajador ahorrar, apunta Velázquez Luna.

La reforma sin duda ayuda, pero no es lo ideal, ya que la gente hoy ahorra el 6.5% de su ingreso, pero más del 5% lo pone el patrón y el trabajador sólo el uno por ciento. Con la reforma el aumento será gradual, el trabajador va a seguir ahorrando el 1% 15 años, pues la reforma contempla que gradualmente el patrón subirá del 5.2 al 13.85%.

Lo anterior no resulta positivo, pues al aumentar la carga al patrón, éste bajará los sueldos o bien subirá precio a los productos o servicios que ofrece, lo cual generará inflación.

Alertó que “todos estos jóvenes menores de 40 años que pertenecen al sistema de ley nuevo en 15 o 20 años van a ser una carga para el país”.

Hace muchos años empezó en la Ciudad de México, un apoyo para adultos mayores, que era independiente de cualquier sistema de pensiones, se trató de una medida populista pero finalmente se empezó a replicar en más entidades, al grado de que hoy ya es ley, ya no es una opción, ya no depende del gobernó en turno, ya todos los adultos mayores de 65 años reciben un apoyo si es que no tienen otro tipo de pensión, entonces si todos lo van a tener, dijo Velázquez.

“Bueno, esta reforma de pensiones viene a ser pues que al menos los patrones participen con su dinero para que la gente alcance una pensión y no tenga que dar el gobierno, pero si la verdad es que estamos rebasados, pues no se pensó en que la población creciera tanto cuando se hizo el primer sistema de pensiones en 1973”, explicó.

Se consideraron dos cosas que la gente vivía como máximo o promedio 65 años y que, si existía el mercado formal, no consideraron que proliferar el mercado informal que no contribuye a portaciones y que la gente viviera pues 80 años en promedio.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 32 por ciento de los recursos que se destinan a este instituto se ocupan para pagar pensiones y no servicios de salud.

El ahorro voluntario en las afores no llega al 2 por ciento de la población económicamente activa, ya que no hay mucha difusión. En este sentido, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) hizo un esfuerzo para acercar a este instrumento a la gente y facilitar el ahorro e incluso en algunas tiendas de conveniencia puedes aportar desde 10 pesos, pero la gente no lo hace, pues estamos acostumbrados a gastar todo nuestro ingreso.

https://www.cuidatupatrimonio.com/

Agencia EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.