Hacienda El Centenario, Centro Convex, Grand Palladium Riviera Maya

y David’s Bridal, entre los ganadores de los Wedding Awards 2020

Para impulsar la recuperación de la industria nupcial, reconocen a las empresas mejor valoradas

Bodas.com.mx presenta a los ganadores de la 7ª edición de Wedding Awards, para la cual participaron las más de 35,000 empresas registradas en el portal.

Esta edición tiene un valor especial para los profesionales del sector, que tienen el desafío de recuperarse de una de las temporadas de bodas más difíciles que se recuerdan, debido al COVID-19.

Los Wedding Awards son un sello de confianza para la industria y los futuros novios, ya que se sustentan en las opiniones de las parejas que se casaron el último año.

Ciudad de México, 9 de junio de 2020.— Cambios de agenda, meses de inactividad, rigurosos protocolos sanitarios y una reinvención sin precedentes quedarán en el recuerdo de este 2020 para decenas de miles de empresas del sector nupcial en México. El segundo trimestre fue aciago, pero la industria de las bodas tiene la esperanza de poder remontar la situación en la segunda mitad del año.

Para empoderar a los profesionales y ayudarlos a restaurar el ánimo, Bodas.com.mx, portal de referencia para quienes se casan en México, presenta a los ganadores de la 7ª edición de los Wedding Awards. Estos son considerados los premios más prestigiosos del sector y se otorgan basándose en las valoraciones que las parejas que se casaron en 2019 hicieron de los servicios que contrataron para su boda.

El objetivo de este reconocimiento, que con el paso de los años se ha convertido en un sello de garantía, es reconocer la excelencia entre las empresas del sector nupcial en el país. Pero en esta edición de 2020 también un impulso para la industria, que en este año difícil tuvo que demostrar más que nunca su amor por las bodas y su vocación de atender a las parejas.

“Con estos premios, queremos alentar a los profesionales en la recuperación del sector y motivarlos a seguir aportando valor. Estos meses han estado al pie del cañón con las parejas y con sus propios equipos de trabajo y están trabajando muy duro para gestionar lo mejor posible la situación causada por el COVID-19. Ahora más que nunca merecen que les recordemos que la satisfacción de sus clientes tiene sus frutos”, comenta Nina Pérez, CEO de Bodas.com.mx.

Aunque la cita anual con los Wedding Awards fue por siete años consecutivos en marzo, este año tuvo que ser aplazada a junio a causa de la contingencia sanitaria.

El ‘big dream team’ de las bodas

Los más de 1,700 galardonados de 30 estados podrán lucir su Wedding Award 2020 tanto en su establecimiento y su web como en el escaparate online que tienen en Bodas.com.mx, donde además también se muestran las opiniones realizadas por las parejas.

La Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Morelos concentran casi la mitad (47%) de los ganadores. Los siguen en número de proveedores premiados el Estado de México, Querétaro, Puebla, Quintana Roo, Guanajuato y Yucatán, importantes plazas para el turismo de romance. Estos son algunos de los ganadores de este año.

Banquete: Gran Hotel Ciudad de México (CDMX), Hacienda El Centenario Mundo Cuervo (Jalisco), Grand Park Royal Luxury Resort Puerto Vallarta (Jalisco), Centro Convex (Nuevo León), Quinta Las Jacarandas (Nuevo León), Jardín de Cortés (Morelos), Complejo Grand Palladium Riviera Maya (Quintana Roo), Hacienda del Marqués (Querétaro), Hacienda Viborillas (Querétaro).

Fotografía: Cineluk Wedding Photo (CDMX), Armando y César (Jalisco), Zaz Producciones (Nuevo León), Wedding Memories (Morelos),

Wedding Planner: Ganesha Wedding (CDMX), Me Declaro SARO (Nuevo León).

Catering: Banquetes Lemonts (Ciudad de México).

Novia y Complementos: David’s Bridal (CDMX), Casa Iza (Nuevo León).

Novio y Complementos: D’Paul CDMX, Elite Tuxedo (Nuevo León)

Joyería: Joyería Littium (CDMX).

Luna de Miel: MSC Cruceros (CDMX), En Modo Avión (CDMX), Viajes El Corte Inglés (CDMX).

Otros: Algardín Eventos (Guanajuato).

Los novios son el jurado de este premio

Los Wedding Awards se dan al 5% de las empresas que obtienen el mayor número de opiniones y las mejores calificaciones de su categoría en el portal Bodas.com.mx, en el cual hay registrados más de 35,000 profesionales. En la actualidad, los Wedding Awards se basan en las cerca de 150 mil opiniones que las parejas comparten en el portal, una participación que va en continuo aumento.

Las referencias de otros consumidores son uno de los factores decisivos para las parejas a la hora de contratar profesionales e internet se convierte en el principal canal. De hecho, de acuerdo con una encuesta realizada por Bodas.com.mx a más de 2,400 parejas, el 42% de los novios busca opiniones en línea durante el proceso de planeación de la boda. Además, en una boda promedio mexicana se contrata una media de 11 proveedores.

Los premios Wedding Awards tienen 18 categorías: Banquete, Fotografía, Video, Wedding Planner, Catering, Arreglos Florales, Animación, Música, Pasteles, Autos para Bodas, Novia y Complementos, Belleza y Salud, Novio y Complementos, Joyería, Invitaciones de Boda, Recuerdos de Boda, Luna de Miel y Otros.

Todos los premiados por categorías y estados se pueden consultar en:

https://www.bodas.com.mx/wedding-awards

Acerca de Bodas.com.mx

Bodas.com.mx, parte del grupo The Knot Worldwide, es el portal nupcial líder en México, pensado para ayudar a los novios a organizar el día más feliz de sus vidas. Con su presencia internacional, el grupo ha creado la comunidad nupcial y el mercado virtual de bodas en Internet más grande a nivel mundial. Dispone de una base de datos detallada con más de 700,000 profesionales del sector de las bodas y ofrece a las parejas herramientas para preparar su lista de invitados, gestionar su presupuesto, encontrar a sus proveedores, etc. The Knot WorldWide opera en 15 países a través de diferentes dominios como son Bodas.com.mx, WeddingWire.com, TheKnot.com, WeddingWire.ca, Bodas.net, Matrimonio.com, Mariages.net, Casamentos.pt, Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, WeddingWire.co.uk, Hitched.co.uk, Casamiento.com.uy y WeddingWire.in.