Paraty Tech y Sojern establecen una alianza estratégica para seguir potenciando la venta directa hotelera en México

Paraty Tech y Sojern , dos de los principales exponentes de la venta directa hotelera, deciden unir sus caminos y compartir recursos, para idear nuevas fórmulas con las que seguirán potenciando las reservas de los hoteles, a través del canal directo.

, dos de los principales exponentes de la venta directa hotelera, deciden unir sus caminos y compartir recursos, para idear nuevas fórmulas con las que seguirán potenciando las reservas de los hoteles, a través del canal directo. La principal fortaleza de Paraty Tech se fundamenta en la gran capacidad de conversión de sus herramientas. Sojern, por su parte, se especializa en la generación de tráfico de calidad a través de la ejecución de campañas programáticas, que se basan en la intención de compra en tiempo real del viajero.

Ambas empresas tecnológicas esperan, por un lado, reforzar su aportación al incremento de las reservas directas de sus clientes y, por otro, acceder a nuevos mercados y asentar posiciones en aquellos en los que ya operan.

/PRNewswire/ -- Segúnen Sojern, "Gracias a nuestra plataforma tecnológica,, aprovechamos los datos de intención de viaje en tiempo real y algoritmos de machine learning, para ejecutar campañas programáticas de display, mobile, video, medios sociales, etc., con un claro objetivo: personalizar el mensaje y garantizar la generación de tráfico de calidad, al canal directo."

Las soluciones de Paraty Tech, 100% focalizadas en la venta, con su motor de reservas como buque insignia, abarcan desde el diseño de páginas web, hasta el desarrollo de herramientas propias de revenue management, pasando por diversos servicios de marketing online que, conjuntamente, garantizan una de las tasas de conversión más fiables del mercado.

En palabras de Daniel Sánchez, Chief Revenue Officer, "La fórmula que pretendemos implementar por medio de esta alianza estratégica es tan sencilla como efectiva: tráfico de calidad, más gran tasa de conversión, igual a dosis elevadas de venta directa. A consecuencia de la pandemia, la venta directa ha aumentado y por lo tanto, nos encontramos en el momento perfecto para sacar partido de la situación y dirigir nuestros esfuerzos a potenciar y captar las reservas que vienen a través de este canal."

About Sojern

Sojern is a leading digital marketing platform built for travel marketers. Powered by artificial intelligence and traveler intent data, Sojern provides multi-channel marketing solutions to drive direct demand. 10,000 hotels, attractions, tourism boards and travel marketers rely on Sojern annually to engage and convert travelers around the world.

About Paraty Tech

Paraty Tech is a technology services company focused on increasing the online direct sales of hotels and other tourist accommodation establishments. Paraty Tech takes part in the hotels' commercial strategy in order to boost the number of bookings made through its official website, through the implementation of the booking engine, revenue management solutions, web design and online marketing services. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/249299/sojern_logo.jpg

