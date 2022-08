(Información remitida por la entidad que la firma)

- Con el propósito de analizar y explorar soluciones a las necesidades de las mujeres en la Alta Dirección, y en particular de México, IPADE Business School mediante el Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección (CIMAD) participó en las conferencias académicas organizadas por la European Academy of Management (EURAM) y en la Academy of Management (AoM).

Con el apoyo de Gentera, empresa que pone a la Persona en el centro de sus acciones, el CIMAD ha logrado difundir en estos foros académicos internacionales la investigación sobre el estrés y el desgaste profesional en las madres ejecutivas y empresarias durante el periodo 2020-2021 de la pandemia provocada por el COVID.

En los foros las temáticas se enfocaron en la creación de un mejor mundo y la transformación digital en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. En este sentido, las investigaciones “An aggravated pandemic: Burnout in working women during COVID-19 times” y “The female face of COVID-19: Burnout in working women and the quest for resilience” buscan contribuir a las metas sobre igualdad de género y trabajo decente.

Al respecto, Yvette Mucharraz mencionó: “Nuestros resultados revelaron un aumento en el burnout de las mujeres trabajadoras, reflejado en los niveles de agotamiento, despersonalización y autopercepción de eficacia personal. La pandemia de COVID-19 fue un factor agravante, y el desarrollo de la resiliencia como moderador requirió apoyo organizacional y estructural para mediar el efecto del agotamiento”.

Para Gentera es importante promover la difusión de investigación de vanguardia que provea información para incrementar la armonía entre el aspecto profesional-laboral con la familia. Gentera nació hace más de tres décadas con el objetivo de llevar oportunidades de desarrollo a las personas, impactando de forma positiva en su bienestar. Actualmente es una fuente de empleo para más de 10 mil mujeres en México y Perú, además atiende a 4.1 millones de personas de las cuales el 89% son mujeres emprendedoras. Gracias a la cercanía que tiene tanto con sus clientes como con sus colaboradores comprende la relevancia de los diferentes roles que desempeñan las mujeres, especialmente las que trabajan, quienes se han visto afectadas ante la complejidad de tener que cumplir con distintos roles como atender a hijos, cuidar a familiares enfermos, desarrollar sus tareas laborales y las actividades del hogar, en el mismo tiempo y espacio.

???????

IPADE Business School es la escuela de negocios líder en América Latina que se enfoca en el perfeccionamiento de las habilidades directivas de la comunidad empresarial. Fue creada en 1967 por un destacado grupo de empresarios mexicanos. Cuenta con tres sedes fijas: México, Guadalajara y Monterrey, y su presencia en las ciudades más importantes del país la han llevado a contar con una comunidad de networking de más de 42,000 egresados.

www.ipade.mx

Responsable de la información:

Fátima Hdez. Bribiesca

Gerente de Relaciones Públicas

[email protected]

Tel. (55) 5354-1800 ext. 1017

AGENCIA EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.