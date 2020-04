SCOTTSDALE, Arizona

Pat Perez

, 30 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Un importante proveedor de equipos de protección personal a nivel nacional, Urgent Response Network , anuncia hoy el nombramiento decomo asesor estratégico. Perez, un golfista profesional y veterano con 19 años en el PGA Tour, trabajará para forjar buenas relaciones con líderes en los Estados Unidos, México y Canadá con un suministro de equipos de protección personal de buena calidad en países limítrofes.

Urgent Response Network trabaja para ayudar a los gobiernos, sistemas de salud y empresas a adquirir insumos médicos vitales ante el brote del COVID-19. Con su nuevo rol, Perez aporta relaciones invaluables con líderes empresariales y gubernamentales para ayudar a resolver el problema generalizado del acceso a los equipos de protección personal. La escasez de productos, la suba desproporcionada de precios y los productos falsos son algunos de los factores que hacen que sea difícil conseguir proveedores confiables de equipos de protección personal de buena calidad.

"Sabemos que Pat Perez será un integrante muy valioso del equipo de Urgent Response Network mientras trabajamos para alcanzar nuestra meta de ser uno de los proveedores más confiables de equipos de protección personal de buena calidad", dijo Brent Skoda, presidente y cofundador de Urgent Response Network. "Pat ha establecido muy buenas relaciones con líderes empresariales y políticos durante su larga carrera como golfista profesional. Sabemos que esto ayudará a los países a recuperarse de la pandemia del COVID-19. Expandir nuestra huella en otros países fortalece sus economías a través de la creación de empleos y ayuda a mantener a sus ciudadanos a salvo con equipos de protección personal de buena calidad".

"Jugar en el PGA tour durante los últimos 19 años me permitió forjar relaciones con tantas personas en todo el mundo. Brent y el equipo de Urgent Response Network trabajan sin descanso para resolver un problema mundial", afirmó Perez. "Me estoy comunicando con toda mi red de contactos para ayudar a establecer lazos que ayudarán a la gente a estar a salvo y a detener el contagio de esta terrible enfermedad. Me entristece escuchar las historias de personas que reciben productos que no cumplen con las normas sanitarias ya que esto pone sus vidas en peligro. Pero es muy gratificante saber que puedo contribuir para ayudar a salvar vidas en todo el mundo".

Perez también conduce el programa radial Out of Bounds en SiriusXM Radio, donde Skoda participará el jueves 30 de abril (de 3 p. m. a 5 p. m. hora del este) para hablar con Perez sobre su nuevo rol en Urgent Response Network y sus esfuerzos internacionales para ayudar a poner fin a los problemas generalizados del acceso a los equipos de protección personal.

Para obtener más información sobre Urgent Response Network, visite UrgentRN.com.

Acerca de Urgent Response Network:

Urgent Response Network es una coalición dirigida por miembros de YPO (Young President's Organization) que trabaja para ayudar a gobiernos, sistemas de salud y empresas a tener acceso a insumos médicos vitales. Los socios de Urgent Response Network y empresas relacionadas prestan servicios a empresas internacionales en la lista Fortune 500 desde hace más de 30 años. Con acceso a una planta de más de 500 trabajadores en América del Norte, Asia y Europa, Urgent Response Network tiene la capacidad de escalar operaciones para satisfacer las necesidades de sus clientes.

En respuesta directa al brote del COVID-19, Urgent Response Network adaptó completamente la infraestructura de abastecimiento, fabricación, logística y control de calidad para adquirir equipos de protección personal vitales para los Estados Unidos. A través de un crecimiento orgánico, asociaciones y alianzas, Urgent Response Network provee equipos de protección personal en todo el mundo a organizaciones de salud, agencias gubernamentales, instituciones de caridad y a la tienda de comercio electrónico más grande del mundo, Amazon.

Acerca de Pat Perez:



Pat Perez es un golfista profesional estadounidense con 19 años en el PGA Tour. En 2018 Pat ocupó el puesto 16 en la Clasificación oficial mundial de golf y a lo largo de su carrera terminó 60 veces dentro de los 10 mejores y ganó premios por más de $26 millones.



En 2009, Pat marcó un récord en el PGA Tour con la calificación más baja de 20 bajo par en dos rondas consecutivas de golf en los 36 hoyos del Bob Hope Classic. Ganó este torneo, su primera victoria en el tour, de una manera impresionante, con un águila en el par 5 del hoyo 18.



Desde 2015, Pat Perez y Michael Collins comenzaron a trabajar juntos como conductores del popular programa radial de opinión "Out of Bounds" en SiriusXM Radio. Comenzó como un programa mensual, pero gracias a la charla honesta de Pat y Michael, que siempre hablan sin tapujos, el programa se convirtió rápidamente en un éxito y ahora sale semanalmente en el canal 92 de SiriusXM.



https://www.siriusxm.com/siriusxmpgatourradio

