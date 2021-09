Patria Investments y Moneda se unen para crear la plataforma de inversión líder en Private Equity, Infraestructura y Crédito en América Latina

La transacción ampliará la oferta de productos, el alcance geográfico, diversificará las exposiciones cambiarias y mejorará la distribución, impulsando el crecimiento y generando valor agregado a clientes.

La plataforma combinada tendrá acerca de US$ 26 mil millones en activos bajo administración.

, 4 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Patria Investments (PAX: NASDAQ), administrador global de activos alternativos, anunció hoy que se integrará con Moneda Asset Management, un administrador de activos líder con sede en. Una vez completada la transacción, se creará una plataforma de inversiones superior en América Latina, conmillones en activos bajo administración y un liderazgo indiscutible en inversiones de Private Equity, Infraestructura y Crédito en la región.

La integración potenciará la oferta de productos de Patria, al agregar la plataforma de inversión en crédito más grande de América Latina. También creará la gestora número uno de la región en inversiones privadas en Public Equity (PIPE). La combinación de las operaciones de ambas compañías permitirá sumar una mayor exposición geográfica dentro de América Latina a través de la combinación de las bases de clientes y la oferta de productos, lo que abre oportunidades de venta cruzada a bases de clientes complementarias.

Con más de US $ 10 mil millones en activos bajo administración, principalmente en crédito y acciones públicas, Moneda es una de las firmas líderes de inversión en América Latina, con más de 25 años de historia y un track record de retornos en el cuartil superior, crecimiento y rentabilidad. Moneda también tiene una robusta estrategia de inversión fundamental de largo plazo que impulsa su generación de alfa.

"Nuestro equipo de líderes está muy entusiasmado con la unión de ambas compañías. Estamos avanzando rápidamente con la estrategia de expansión que presentamos durante nuestra oferta pública de acciones a principios de este año", dijo Alexandre Saigh, CEO de Patria. "Esta transacción aumentará los retornos por acción durante el primer año".

La plataforma integrada gestionará más de US $ 9,7 mil millones en Private Equity, US $ 5,5 mil millones en Crédito (de los cuales US $ 650 millones son con exposición a Crédito Privado), US $ 5,1 mil millones en Infraestructura, US $ 2,0 mil millones en Asesoría y Distribución, $ 3,0 mil millones en PIPE y acciones listadas, y US $ 500 millones en inversiones inmobiliarias, las que en la mayoría de los casos han tenido retornos dentro del cuartil superior.

"Complementariedad es la palabra que define esta transacción", dijo Olimpio Matarazzo, senior managing partner y presidente del directorio de Patria. "Las ofertas de productos, junto con las exposiciones geográficas y cambiarias encajan perfectamente. Patria es líder en inversiones de Private Equity e Infraestructura en América Latina, y Moneda es el principal inversionista en crédito de la región. Además de todo esto, ambas empresas tienen cultura similar, basada en la asociación y un servicio excepcional al cliente".

"Esta integración permitirá aprovechar la destacada trayectoria de Moneda y sus capacidades para liderar el desarrollo del crédito privado en América Latina con una experiencia local única, además de continuar desarrollando inversiones estratégicas en acciones públicas en la región", dijo Pablo Echeverría, presidente de Moneda.

"Con Patria, tendremos la oportunidad de expandir la venta cruzada de productos, aprovechando una base de inversores complementaria", señaló Alfonso Duval, CEO de Moneda. "Vale la pena señalar que ambas empresas son sociedades que están lideradas por un grupo de socios emprendedores con ideas afines. Ha existido un fuerte alineamiento cultural entre los equipos desde el comienzo", dijo Duval.

Según el acuerdo, los socios de Moneda recibirán una contraprestación inicial de US $ 315 millones, en una combinación de US $ 128 millones en efectivo y US $ 187 millones en acciones de Clase B de PAX. Habrá una contraprestación adicional pagadera en los años 2 y 3 después del cierre, la que está sujeta a ciertas métricas de retención para los socios de Moneda, y un potencial earnout pagadero después de 2023, en una combinación de efectivo y acciones comunes PAX Clase A, sujeto al logro de ciertos objetivos de ingresos y rentabilidad.

Se espera que la transacción se cierre a finales de 2021 dado que está sujeta a las aprobaciones regulatorias y otras condiciones habituales.

En relación con la transacción, Patria contrató a JP Morgan Chase &Co, como asesor financiero, Simpson Thacher &Barlett LLP, como asesor de transacciones, y Carey Abogados, como asesor en Chile. Moneda contrató a Servicios Financieros Altis S.A., como asesor financiero, Skadden, Arps, Slate, Meagher &Flom LLP, como asesores de transacciones, y Barros &Errazuriz Abogados, como asesores en Chile.

Patria Investments

Con más de 30 años de experiencia realizando inversiones exitosas en América Latina y ofreciendo productos en las áreas de Private Equity, Infraestructura, Bienes Raíces y Crédito, Patria es una de las empresas de inversión líderes en mercados privados en América Latina en términos de capital administrado, además de ser uno de los mayores gestores enfocados en inversiones en Latinoamérica. Con una sólida presencia en el mercado, la compañía busca brindar a los inversionistas atractivos productos de inversión que permitan un portafolio diversificado con rentabilidades consistentes. Con $ 15.8 mil millones de activos bajo administración y una cartera de más de 55 empresas y activos, Patria tiene oficinas en diez de los principales centros financieros del mundo. Para obtener más información, visite www.patria.com.

Moneda Asset Management

Moneda Asset Management es uno de los principales administradores de activos enfocados en LatAm, con más de 25 años invirtiendo en compañías latinoamericanas en toda su estructura de capital, implementando una filosofía de inversión de investigación fundamental a largo plazo. La base de inversionistas de Moneda está formada principalmente por inversionistas institucionales, entre los que se encuentran fondos soberanos, fondos de pensiones y compañías de seguros de vida de diferentes regiones, así como personas de alto patrimonio. Con casi $ 11 mil millones de activos bajo administración y una cartera de crédito y acciones, Moneda tiene oficinas en Santiago, Nueva York y Buenos Aires. Moneda fue fundada por sus socios en 1994 con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional (IFC). Para mayor información visite www.moneda.cl

Conference Call &Webcast Information

Patria realizará una conferencia telefónica el martes 7 de septiembre de 2021 a las 9:00 am (hora del este) para revisar la transacción. Se puede acceder a la conferencia telefónica a través de un webcast en la sección de Eventos del sitio web de IR de Patria en https://ir.patria.com. Se publicará una presentación detallada de la transacción en el sitio web de RI de Patria y en el sitio web de la SEC en www.sec / gov el martes por la mañana.

