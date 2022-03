Pau Gasol, Iker Casillas, Cesar Azpilicueta, Travis Kelce, Odell Beckham Jr y más, se suman a Draftea para construir el futuro de los deportesDespués de anunciar su primera ronda de inversión con gigantes internacionales como Sequoia, Kaszek y Bullpen, Draftea, lanzó su aplicación de Daily Fantasy Sports al mercado mexicano y anunció una nueva ronda de inversión liderada por atletas profesionales del más alto nivel y algunas de las celebridades más influyentes en el mundo.PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Draftea, la plataforma de Daily Fantasy Sports (DFS) que te permite crear tu Dream Team en México y muy pronto en todo latinoamérica, anunció hoy una nueva ronda de inversión de $4 millones de dólares de Pau Gasol, Cesar Azpilicueta, Iker Casillas, Thirty Five Ventures de Kevin Durant y Rich Kleiman, Travis Kelce, Odell Beckham Jr, Arrive de JayZ,Mantis de los Chainsmokers,Courtside Ventures y NNS Advisers.

Para Draftea es un privilegio poder sumar a los protagonistas de los deportes de más alto nivel mundial, para expandir su plataforma y permitir a sus usuarios llevar su pasión a otro nivel. La compañía sigue creciendo su equipo y su pool de inversionistas para desarrollar la mejor plataforma de DFS en latinoamérica.

"Estamos comprometidos con los amantes de los deportes, queremos ofrecerles un producto que los inspire y los apasione aún más, para nosotros es un privilegio contar con inversionistas que nos permitirán mejorar todos los días debido a su experiencia en el sector y como atletas de altísimo rendimiento a nivel mundial." - Alán Jaime, CEO de Draftea.

Los aficionados en latinoamérica buscan cada vez más formas de acercarse a sus deportes y estrellas favoritas, Draftea busca ser esta conexión, que les permita involucrarse con sus deportes favoritos de una manera diferente, dinámica y divertida. Queremos extender la adrenalina de competir y de ganar al siguiente nivel.

Queremos aliados que nos ayuden a lograr este objetivo, por eso ahora se suman algunos de los deportistas más influyentes del mundo, que nos aportarán sus conocimientos, estrategias y capacidad de sacrificio para alcanzar el éxito.

En Draftea, los aficionados pueden ganar dinero gracias a sus conocimientos sobre fútbol, y prontamente otros deportes; solo tienen que armar sus alineaciones con las estrellas de sus equipos favoritos, con las cuales ganarán puntos por cada acción que su Dream Team haga en los partidos en la vida real.

La aplicación de Draftea está disponible para teléfonos Android y Apple para los aficionados al deporte de todo México.

"Estoy encantado de que SportBoost pase a formar parte de la familia de Draftea. Desde que nos presentaron el proyecto vi la oportunidad de unirme a un auténtico equipazo. Empezamos en México, un país por el que siento un especial cariño. ¡Vamos Draftea!"Iker Casillas

"Estamos increíblemente entusiasmados con la oportunidad que Draftea tiene en el mercado latinoamericano. No existe ningún producto igual en este momento en la región y creemos que logrará llevar la pasión que la gente siente por los deportes al siguiente nivel. Siempre hemos estado increíblemente apasionados por los deportes y las conexiones que pueden generar entre las personas y creemos que la estrategia de Draftea logrará esto y mucho más. Hemos visto cómo nuestra música puede unir a las personas y generar comunidad y creemos que Draftea hará exactamente lo mismo. Su oportunidad en el fútbol, el baloncesto y la Copa del Mundo hacen que Draftea tenga un futuro muy emocionante y nosotros en Mantis estamos emocionados de ayudarlos en todo lo que podamos".Alex Pall from the Chainsmokers and Mantis VC

"Los "daily fantasy sports" se han convertido en una forma increíble para que los aficionados estén cada vez más conectados con sus deportes favoritos. América Latina tiene millones de aficionados que buscan constantemente nuevas oportunidades para relacionarse con sus atletas y equipos favoritos, y Draftea ofrece la plataforma perfecta para todos los deportes (también lanzará concursos para la NBA). Estoy encantado de unirme a este grupo de increíbles inversores y asociarme con Alán para apoyarlo a él y al equipo de clase mundial que está formando". Pau Gasol

"Estoy muy emocionado de asociarme con Alán, Nigel y el resto del equipo de Draftea para traer la mejor experiencia de "daily fantasy sports" a América Latina. Estoy igualmente emocionado de asociarme y co-invertir en Draftea con algunos de los mejores inversionistas en el mundo, incluidos Kaszek, Sequoia, Bullpen y algunos otros atletas profesionales del más alto nivel. Como futbolista profesional jugando para uno de los mejores clubs en una de las mejores ligas del mundo, espero ver pronto a millones de aficionados disfrutar de Draftea y acercarse todavía más a sus deportes favoritos.'' César Azpilicueta

"Estoy emocionado de entrar al mundo de los 'daily fantasy sports', en colaboración con el lanzamiento de Draftea. Después de que probé la aplicación con Alán, supe que tenían un producto ganador en sus manos. La oportunidad de asociarme con una plataforma que cambiará la trayectoria de cómo América Latina interactúa con los deportes en todo el mundo es un honor".Travis Kelce

Draftea es la nueva forma de vivir los deportes en donde cada jugada y cada segundo cuenta. Los aficionados ya no son solo espectadores, ahora participan activamente dentro del juego.

Draftea el Fantasy Oficial de la Selección Nacional de México

