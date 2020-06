Pew apoya a 10 científicos latinoamericanos que promueven el avance de la investigación en biomedicina

FILADELFIA, 15 de junio de 2020 /PR Newswire/ -- The Pew Charitable Trusts anunció hoy a los miembros de la clase 2020 del Programa de Becarios Latinoamericanos de Pew en el campo de las Ciencias Biomédicas.

Los diez becarios de formación posdoctoral de siete países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú) recibirán financiación durante dos años para llevar a cabo su investigación en laboratorios de los Estados Unidos, donde trabajarán bajo la tutela de prominentes científicos del campo de la biomedicina, incluidos miembros de los programas Pew Scholars in the Biomedical Sciences (Investigadores de Pew en Ciencias Biomédicas) y Pew-Stewart Scholars Program for Cancer Research (Académicos de Pew-Stewart para la Investigación sobre el Cáncer).

"La búsqueda del descubrimiento científico exige el aporte de perspectivas diversas provenientes de todas partes del mundo" afirmó Rebecca W. Rimel, presidenta y directora ejecutiva de Pew. "Pew espera con gran entusiasmo la llegada de estos prometedores becarios latinoamericanos a nuestra red global de investigadores para que exploren nuevas fronteras en el campo de las Ciencias Biomédicas".

Los becarios que opten por regresar a Latinoamérica para iniciar sus propios laboratorios de investigación recibirán financiación adicional de Pew. Aproximadamente el 70 % de los participantes han seguido este camino, para contribuir al desarrollo de una comunidad de investigación biomédica más sólida en Latinoamérica.

Entre los temas de investigación de la clase 2020, podemos mencionar cómo las células madre de la leucemia evaden la detección del sistema inmunológico, cómo el virus de la influenza puede aumentar la susceptibilidad a la neumonía bacteriana secundaria y cómo el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) puede ocultarse silenciosamente dentro de las células huésped.

"Los becarios de la clase 2020 traen una perspectiva global que ayudará a promover el avance de la investigación biomédica", destacó Eva Nogales, Ph.D., profesora del Departamento de Bioquímica, Biofísica y Biología Molecular de la Universidad de California, Berkeley, y presidente del comité asesor nacional del programa de Pew. "Al colaborar con investigadores de Estados Unidos y Latinoamérica, estos talentos emergentes favorecen el avance científico en ambas regiones".

Los becarios latinoamericanos de Pew de 2020 y sus mentores estadounidenses son:

Juan Carlos Balandrán, Ph.D.

Laboratorio de Paul Frenette, M.D.

Escuela de Medicina Albert Einstein

El Dr. Balandrán explorará de qué manera las células madre de la leucemia evaden la detección del sistema inmunológico.

Gabriel Lozano Betancourt, Ph.D.

Laboratorio de Seth Rakoff-Nahoum, M.D., Ph.D., académico en biomedicina de Pew del año 2018

Boston Children's Hospital

El Dr. Betancourt investigará los mecanismos que le permiten a un huésped animal controlar la calidad de su dieta y la función de su microbioma.

Eunice Domínguez Martín, Ph.D.

Laboratorio de Richard Youle, Ph.D.

National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Institutes of Health

La Dra. Domínguez Martín investigará los mecanismos moleculares que subyacen a la relación entre las mitocondrias y la respuesta inmunológica innata del organismo.

Fabián Morales Polanco, Ph.D.

Laboratorio de Judith Frydman, Ph.D.

Universidad de Stanford

El Dr. Morales Polanco analizará si las proteínas se unen en complejos multiproteicos mientras son sintetizadas.

Luisa Maria Nieto Ramirez, Ph.D.

Laboratorio de Tim van Opijnen, Ph.D.

Boston College

La Dra. Nieto Ramirez estudiará de qué manera el sistema inmunológico reconoce y elimina al Streptococcus pneumoniae, el microbio causante de la neumonía.

Luciana Pádua Tavares, Ph.D.

Laboratorio de Bruce Levy, M.D.

Brigham and Women's Hospital y Universidad de Harvard

La Dra. Tavares demostrará cómo la infección por el virus de la influenza puede aumentar la susceptibilidad a la neumonía bacteriana secundaria.

Jeffrey Roberto Reina Garciasalas, Ph.D.

Laboratorio de Tony Hunter, Ph.D.

Instituto Salk de Estudios Biológicos

El Dr. Reina Garciasalas estudiará si los cánceres de mama muestran patrones alterados en la fosforilación de histidina.

Estefanía Sánchez Vásquez, Ph.D.

Laboratorio de Magdalena Zernicka-Goetz, Ph.D.

Instituto de Tecnología de California

La Dra. Sánchez Vásquez investigará el destino de las células portadoras de cromosomas anormales y su interacción con las células normales durante el desarrollo temprano de mamíferos.

Gustavo Vasen, Ph.D.

Laboratorio de Leor Weinberger, Ph.D., académico en biomedicina de Pew del año 2008

Gladstone Institutes

El Dr. Vasen investigará cómo el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) puede ocultarse silenciosamente dentro de las células huésped, para luego emerger cuando las condiciones son más favorables.

Miguel Villavicencio Camarillo, Ph.D.

Laboratorio de Charles Zuker, Ph.D., académico en biomedicina de Pew del año 1988

Universidad de Columbia

El Dr. Villavicencio identificará los circuitos cerebrales subyacentes a nuestro insaciable apetito por el azúcar.

The Pew Charitable Trusts se vale del poder del conocimiento para resolver los problemas más desafiantes de la actualidad. Obtenga más información en pewtrusts.org.

