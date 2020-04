Phoenix Software International, Inc., anuncia lanzamiento de JES3plus™ V1R0

EL SEGUNDO, California, April 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc., anunció hoy la disponibilidad general del JES3plus™ V1R0, la primera versión de su producto derivado basado en el subsistema spooling z/OS JES3 de IBM. En octubre de 2019, Phoenix Software licenció el código fuente para JES3, ofreciendo una solución para los clientes que desean permanecer en JES3.



Esta versión inicial es una solución compatible con plug que funciona de forma idéntica al z/OS JES3 V2R4 en prácticamente todo aspecto. Esto significa:

Las salidas de usuario deben continuar operando inalteradas

Las modificaciones de fuente (si hubiesen) deben continuar operando inalteradas

La automatización de mensajes debe continuar operando inalterada

Los comandos de operador deben continuar inalterados

La configuración de marca de agua alta de trabajo, dispositivo y cinta debe continuar operando inalterada

Las interacciones de socios NJE y RJP con sus sistemas deben continuar inalteradas

DevTest y JCL de producción deben continuar operando inalterados

Los procedimientos de control de producción deben continuar operando inalterados

Los scripts de post-procesamiento de salida deben continuar operando inalterados

Las características de rendimiento superior de JES3 deben continuar inalteradas

“Hoy marca un momento emocionante para la comunidad de JES3”, dijo Ed Jaffe, director de tecnología de Phoenix Software International. “JES3plus V1R0 actualmente opera en ambientes de prueba grandes y pequeños en todo el mundo, en representación de todos en Phoenix Software, deseo agradecer a nuestros primeros clientes y socios ISV que colaboraron para que este lanzamiento sea un éxito. Esperamos tener muchos años de asociación éxitos mientras esta jornada única se desarrolla".

Las organizaciones que desean migrar del JES3 de IBM al JES3plus de Phoenix Software, podrán instalar el JES3plus en el mismo sysplex/JESplex como su instalación JES3 actual, permitiendo una migración común independientemente de su implementación o complejidades ambientales. JES3plus V1R0 es compatible con todas las versiones z/OS compatibles con IBM y es instalable utilizando una instalación SMP/E tradicional o gestión de software z/OSMF.

JES3plus es compatible con productos independientes de proveedor de software (ISV) que hacen interfaz con la tecnología JES3. Los productos ISV deben continuar operando de inmediato con JES3plus V1R0 sin alteraciones. Phoenix Software estableció un programa de socio para permitir que los ISVs mantengan el soporte JES3plus para sus productos en el futuro.

El lanzamiento de JES3plus coincide con el lanzamiento de un portal de soporte seguro de Phoenix Software que ofrece a los clientes acceso conveniente donde pueden abrir, revisar y actualizar casos de soporte; crear y descargar un certificado de identidad x.509 personalizado; y realizar otras tareas de soporte. Además, los clientes podrán utilizar el nuevo servidor RECEIVE ORDER de Phoenix Software para configurar la entrega automática, segura y continua de servicios correctivos de JES3plus, así como la solución de gestión JES de Phoenix Software, (E)JES.

Phoenix Software comenzará a optimizar funcionalmente JES3plus este año a través de la entrega continua. La segunda versión, planificada para 2021, iniciará la misma programación de lanzamiento anual de otros productos de Phoenix Software. Comenzando con la versión 2021 JES3plus, las actualizaciones anuales se realizarán en septiembre para garantizar el soporte diario de las nuevas versiones z/OS mientras se lanzan al mercado en general.

Para más información acerca de la oferta de Phoenix Software visite www.PhoenixSoftware.com/jes3plus.htm

Acerca de Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc., es una empresa desarrolladora de software de sistemas que ofrece aplicaciones de software avanzadas para empresas en todo el mundo. La empresa ofrece una amplia variedad de soluciones para desafíos empresariales modernos.

Contacto de Prensa

news@phoenixsoftware.com

+1 (310) 338 0400