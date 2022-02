PLANIGRUPO CONTINÚA AVANZANDO EN SU RECUPERACIÓN CON CRECIMIENTOS ANUALES DE 10.8% EN NOI Y 8.7% EN INGRESOS TOTALES EN EL 4T21

AsA) de

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. y subsidiarias ("PLANIGRUPO") (BMV: PLANI), empresa desarrolladora, operadora y propietaria de centros comerciales, completamente integrada, con más de 45 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración de centros comerciales en México, anunció ayer sus resultados del 4T y ejercicio completo 2021, de los cuales sobresalen los incrementos anuales (10.8% y 8.7% en NOI e Ingresos Totales, respectivamente, los cuales siguen a la efectiva estrategia adoptada frente a la pandemia y al regreso paulatino a los centros comerciales.

En este respecto el flujo de visitantes a los centros comerciales de PLANIGRUPO alcanzó un total de 27.4 millones durante el trimestre, 14.0% por encima de la cifra registrada en el 4T20, reflejando con ello la confianza en los estándares sanitarios y de higiene de sus centros comerciales frente al COVID-19.

En este contexto, la tasa de ocupación se situó en 91.8% durante el 4T21, 10 pbs. más que lo obtenido en el 3T21, en seguimiento a las mejores dinámicas operativas de los arrendatarios.

Con relación al EBITDA consolidado del 4T21, incluyendo las plazas en las que PLANIGRUPO tiene participación no controladora, este creció 6.2% AsA, ascendiendo a Ps.222 millones, mostrando tanto el mejoramiento en la generación de flujo de rentas (donde la cobranza se encuentra prácticamente en niveles prepandemia), como un efectivo control de los gastos de operación (aspecto priorizado por el área financiera de la Compañía).

Respecto al ejercicio 2021, los ingresos totales ascendieron a Ps.1,462 millones (+7.5% AsA) y el ingreso neto de operación (NOI) fue de Ps.1,139 millones (+8.3% AsA), con un margen de 80.9% (+40 pbs. AsA), beneficiándose de un mayor aforo de visitantes. Asimismo, el EBITDA de la Compañía, incluyendo las plazas en las que PLANIGRUPO tiene participación no controladora, alcanzó los Ps.835 millones en el 2021, aumentando 5.2% AsA.

Respecto a la posición financiera, incluyendo propiedades con participación no controladora, la deuda total sumó Ps.6,750 millones al cierre de 2021, manteniéndose dentro de estables parámetros de apalancamiento.

En su mensaje a inversionistas, el Sr. Elliott Mark Bross Umann, Director General de PLANIGRUPO, comentó: "Gracias a la resiliencia de nuestro modelo de negocios, cimentado en una eficiente estructura, hemos logrado afrontar con solidez los retos de la pandemia. Por lo que, nos encontramos optimistas frente al futuro; cercanos a retomar niveles de prepandemia en nuestras métricas financieras y operativas este 2022. Asimismo, continuaremos impulsando la adopción de las mejores prácticas en materia ASG que se encuentren alineadas a los temas materiales que los grupos de interés de la Compañía han elegido".

Acerca de PLANIGRUPO:

PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. es una empresa desarrolladora completamente integrada, propietaria y operadora con más de 45 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, arrendamiento, operación y administración de centros comerciales en México. Con participaciones controladoras en 33 centros comerciales y participaciones no controladoras en 3 centros comerciales, ubicados en 18 entidades federativas en México. Los 36 centros comerciales en operación y estabilizados tienen un área rentable total de aproximadamente 780,000 m2. Para más información visite: http://www.planigrupo.com.mx.

Declaraciones a Futuro

Este comunicado puede contener ciertas declaraciones a futuro que se basan en las expectativas actuales de la administración de PLANIGRUPO y ciertas asunciones respecto a nuestro negocio, la economía, acciones de los reguladores y otras condiciones futuras. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias, que son difíciles de predecir y muchas de las cuales están fuera del control de PLANIGRUPO. Por lo tanto, no se debe de apoyar en las mismas. Todas las declaraciones contenidas en este documento que no son claramente de naturaleza histórica son declaraciones a futuro y la palabra planear y expresiones similares generalmente tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro se basan en información actualmente disponible para PLANIGRUPO a esta fecha. PLANIGRUPO no tiene ninguna obligación (y expresamente rechaza cualquier obligación en este sentido) de actualizar o alterar sus declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

Información adicional:

+52 55 9177 0870 Ext. 508

[email protected]

FUENTE PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V.