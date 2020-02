PLANIGRUPO registra crecimientos de 8.2% en ingresos totales netos y de 10.4% en EBITDA durante 2019

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. y subsidiarias ("PLANIGRUPO") (BMV: PLANI), empresa desarrolladora, operadora y propietaria de centros comerciales, completamente integrada, con más de 44 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración de centros comerciales en México, divulgó sus resultados correspondientes al cuarto trimestre del 2019, sobresaliendo los crecimientos alcanzados durante 2019 en ingresos totales netos y EBITDA, 8.2% y 10.4%, respectivamente, los cuales fueron impulsados por un sólido desempeño de las propiedades en operación, así como por una mayor tracción de Paseo Hipódromo, dado el grado de avance alcanzado en su proceso de estabilización.

Por su parte, los ingresos totales netos y el EBITDA del 4T19 sumaron Ps.396 mills. (+6.6% AsA) y Ps.258 mills. (+10.5% AsA), respectivamente, en seguimiento de ajustes a las rentas, superiores a la inflación, así como de la optimización operativa de recursos, que se vio reflejada en una reducción en la proporción de gastos respecto a ingresos.

En tanto la afluencia de visitantes a los 36 centros comerciales, bajo administración de Planigrupo, alcanzó aproximadamente los 34 mills. (+0.8 mills. AsA) en el periodo de octubre a diciembre 2019. Por consiguiente, el flujo de visitantes anual superó la marca de los 129 millones (similar al número total de habitantes de todo México).

Asimismo, el Ingreso Neto de la Operación (NOI, por sus siglas en inglés) aumentó 12.2% AsA, durante el trimestre, y los fondos provenientes de la operación ajustados (AFFO, por sus siglas en inglés) lo hicieron en un 46.5% AsA. Por el ejercicio 2019, el NOI y AFFO aumentaron en 10.2% y 51.2%, respectivamente.

Finalmente, la posición financiera de PLANIGRUPO, al 31 de diciembre de 2019, continuó fortaleciéndose; la razón loan to value, calculada como deuda neta entre activo total, fue de 39.9% (incluyendo propiedades con participación no controladora), una disminución de 260 pbs. respecto al 42.5% reportado a finales de 2018; lo anterior, en seguimiento a las amortizaciones de deuda realizadas a lo largo del ejercicio 2019.

Respecto a los resultados, el Sr. Elliott Mark Bross Umann, Director General de PLANIGRUPO, comentó: "Durante 2019, nos concentramos tanto en apuntalar la eficiencia operativa como en consolidar el portafolio de activos, para el fortalecimiento de nuestros resultados. En este sentido, anticipamos mantener una buena tracción en la ejecución de nuestro plan de negocios hacia 2020 donde prevemos un entorno económico de mayor estabilidad, derivado de la ratificación del T-MEC y menores tasas de interés."

Acerca de PLANIGRUPO:

PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. es una empresa desarrolladora completamente integrada, propietaria y operadora, con más de 44 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, arrendamiento, operación y administración de centros comerciales en México. Con participaciones controladoras en 33 centros comerciales y no controladoras en 3 centros comerciales, ubicados en 18 entidades federativas en México, 35 de los cuales se encuentran estabilizados y 1 en proceso de estabilización (por su reciente apertura). PLANIGRUPO es uno de los mayores propietarios de centros comerciales en México. Los 35 centros comerciales en operación tienen un área rentable total de aproximadamente 806,000 m2, y con la propiedad en proceso de estabilización, llegará a un área rentable total de aproximadamente 814,000 m2. Para más información visite: http://www.planigrupo.com.mx.

Declaraciones a Futuro

Este comunicado puede contener ciertas declaraciones a futuro que se basan en las expectativas actuales de la administración de PLANIGRUPO y ciertas asunciones respecto a nuestro negocio, la economía, acciones de los reguladores y otras condiciones futuras. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias, que son difíciles de predecir y muchas de las cuales están fuera del control de PLANIGRUPO. Por lo tanto, no se debe de apoyar en las mismas. Todas las declaraciones contenidas en este documento que no son claramente de naturaleza histórica son declaraciones a futuro y la palabra planear y expresiones similares generalmente tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro se basan en información actualmente disponible para PLANIGRUPO a esta fecha. PLANIGRUPO no tiene ninguna obligación (y expresamente rechaza cualquier obligación en este sentido) de actualizar o alterar sus declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

