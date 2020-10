PLANIGRUPO registra un crecimiento secuencial de 10.5% en EBITDA y una firme posición financiera en el 3T20

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. y subsidiarias ("PLANIGRUPO") (BMV: PLANI), empresa desarrolladora, operadora y propietaria de centros comerciales, completamente integrada, con más de 45 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración de centros comerciales en México, anunció hoy sus resultados correspondientes al 3T20, destacando el crecimiento secuencial de 10.5% en EBITDA (incluyendo las plazas donde la Compañía tiene participación no controladora), que pasó de Ps.148 mills. en el 2T20 a Ps.163 mills. este trimestre, impulsado por el efecto combinado de una ocupación estable de 92.4%, un mayor nivel de ingresos y la ejecución de un estricto control de costos y gastos.

En este sentido, los ingresos totales del 3T20 alcanzaron los Ps.319 mills., significando una recuperación de 21.6% respecto al trimestre pasado, ya que gran parte de los inquilinos de la Compañía que recibieron algún apoyo con descuentos o con el diferimiento de sus rentas durante el 2T20 han reiniciado a los esquemas de renta acordados con anterioridad al COVID-19. Por su parte, el ingreso neto de la operación (NOI), repuntó 16.3% TsT, con un margen de 79.5% (+110 pbs TsT).

No obstante, en los resultados acumulados, se continúa reflejando el efecto de la pandemia, registrando ingresos totales de Ps.997 mills. (-16.3% AsA), EBITDA (incluyendo las plazas donde la Compañía tiene participación no controladora) de Ps.585 mills. (-23.9% AsA) y NOI de Ps.771 mills. (-19.4% AsA), este último con una proporción a ingresos de 80.5% (-40 pbs. AsA).

En este contexto, la afluencia de visitantes ascendió aproximadamente ~20 mills. en el 3T20, representando un crecimiento de 11.1% TsT, impulsado por la reactivación paulatina de actividades económicas y la confianza que brindan las medidas de higiene y control sanitario implementadas por la Compañía en todas sus propiedades.

Finalmente, en lo referente a la posición financiera, continuó mostrando solidez al 30 de septiembre de 2020, aún, considerando el inicio de pago del servicio de deuda en cumplimiento con las negociaciones alcanzadas con nuestros acreedores financieros. La deuda financiera consolidada a esta fecha fue de Ps.6,512 mills. (+1.4% AsA), donde sólo el 2.8% de la deuda total (equivalente a Ps.183 mills.) vence en los próximos 12 meses. Además, el costo promedio de la deuda se redujo (-211 pbs. vs. 3T19), gracias al ambiente de menores tasas de interés, debido a que más del 60% de la deuda contraída se encuentra anclada a una tasa variable.

En su comentario a los inversionistas, el Sr. Elliott Mark Bross Umann, Director General de PLANIGRUPO, afirmó que: "La recuperación que comienzan a mostrar los resultados de la Compañía deriva del anclaje de nuestros centros comerciales a supermercados o negocios de primera necesidad (los cuales nunca cerraron durante la etapa de confinamiento), así como a la estabilidad alcanzada en la ocupación, misma que fue ciertamente estimulada mediante los programas de apoyo otorgados a nuestros arrendatarios. Sin embargo, seguiremos transitando con cautela en la nueva normalidad; privilegiando la liquidez y el bienestar de todos nuestro equipo y grupos de interés general".

