PLANIGRUPO reporta crecimiento de doble dígito en EBITDA y mantuvo una tasa de ocupación del 94%

CIUDAD DE MEXICO, 25 de octubre de 2019

CIUDAD DE MEXICO, 25 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. y subsidiarias ("PLANIGRUPO") (BMV: PLANI), empresa desarrolladora, operadora y propietaria de centros comerciales, completamente integrada, con más de 44 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración de centros comerciales en México, anunció sus resultados correspondientes al 3T19, destacando el crecimiento de 12% en EBITDA (considerando las plazas donde la Empresa tiene participación no controladora) y una tasa de ocupación de 94% (propiedades estabilizadas), gracias al incremento de 8% AsA (+Ps.29 mills.) en ingresos y a los avances alcanzados en procesos de estabilización de ciertos inmuebles.

Los Ingresos Totales del 3T19 sumaron Ps.400 mills. y de forma acumulada totalizaron Ps.1,191 mills. (+8% AsA), impulsados por el aumento de 8% en los ingresos por arrendamiento, que siguió al alza de 4% (+Ps.7) en la renta promedio.

En el 3T19, el EBITDA (incluyendo las plazas donde la Compañía tiene participación no controladora) ascendió a Ps.260 millones, con un margen de 65%. En los 9M19, el EBITDA creció 10%, totalizando Ps.769 mills.

Por su parte, los fondos provenientes de la operación ajustados (AFFO) y el ingreso neto de la operación (NOI), registraron sólidos avances de 62% AsA y 10% AsA, respectivamente; con márgenes de 18% y 82%. En los 9M de 2019, se registran crecimientos de 10% AsA y 52% AsA, para el NOI y AFFO, respectivamente; con márgenes de 81% y 17%.

En seguimiento al atractivo de los inmuebles de la Empresa, de enero a septiembre, la afluencia de visitantes en los 36 centros comerciales que opera la Compañía alcanzó aproximadamente los 96 mills. (+4 millones o +4% AsA). Por lo que, el flujo de visitantes UDM totalizó 129 mills. (+5% AsA).

Para concluir, la Compañía continúa fortaleciendo su posición financiera. La deuda total (incluyendo participación no controladora), disminuyó Ps.78 mills., al pasar de Ps.6,781 mills., al 30 de septiembre de 2018, a Ps.6,703 mills. al cierre del 3T19, de los cuales un 63% se encontraba a tasa variable, pero con cobertura de tasas, 37% estaba a tasa fija y sólo el 0.1% correspondía a tasa de interés variable.

Acerca de estos resultados, el Sr. Elliott Mark Bross Umann, Director General de PLANIGRUPO, mencionó: "La tracción registrada este trimestre consolida los sólidos resultados de la primera mitad del año, producto tanto de nuestra capacidad en la administración de inmuebles como del atractivo de nuestras propiedades, lo que en su conjunto se refleja en la tasa de ocupación, afluencia de visitantes y generación de rentas. Hacia el cierre del año, seguiremos trabajando en la estabilización de Paseo Hipódromo y, por consiguiente, en la consecución de mayores rendimientos".

Acerca de PLANIGRUPO:PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. es una empresa desarrolladora completamente integrada, propietaria y operadora con más de 44 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, arrendamiento, operación y administración de centros comerciales en México. Con participaciones controladoras en 33 centros comerciales y participaciones no controladoras en 3 centros comerciales, ubicados en 18 entidades federativas en México, 35 de los cuales operamos actualmente y 1 de los cuales también somos propietarios. PLANIGRUPO es uno de los mayores propietarios de centros comerciales en México. Los 35 centros comerciales en operación y estabilizados tienen un área rentable total de aproximadamente 806,000 m2, y con la propiedad en proceso de estabilización, llegará a un área rentable total de aproximadamente 814,000 m2. Para más información visite: http://www.planigrupo.com.mx.

Declaraciones a FuturoEste comunicado puede contener ciertas declaraciones a futuro que se basan en las expectativas actuales de la administración de PLANIGRUPO y ciertas asunciones respecto a nuestro negocio, la economía, acciones de los reguladores y otras condiciones futuras. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias, que son difíciles de predecir y muchas de las cuales están fuera del control de PLANIGRUPO. Por lo tanto, no se debe de apoyar en las mismas. Todas las declaraciones contenidas en este documento que no son claramente de naturaleza histórica son declaraciones a futuro y la palabra planear y expresiones similares generalmente tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro se basan en información actualmente disponible para PLANIGRUPO a esta fecha. PLANIGRUPO no tiene ninguna obligación (y expresamente rechaza cualquier obligación en este sentido) de actualizar o alterar sus declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

Relaciones con Inversionistas:

