PLANIGRUPO reporta sanos niveles de liquidez durante el 2T20 y una ocupación de 93.0%

CIUDAD DE MEXICO

, 28 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. y subsidiarias ("PLANIGRUPO") (BMV: PLANI), empresa desarrolladora, operadora y propietaria de centros comerciales, completamente integrada, con más de 45 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración de centros comerciales en México, anunció hoy sus resultados correspondientes al 2T20, destacando el fortalecimiento de su liquidez al registrar un saldo en caja de Ps.466 mills., con un incremento anual y secuencial de 15.2% y 7.4%, respectivamente, gracias a la ejecución de un estricto control de costos y gastos (que permitió una importante generación de ahorros), así como a las negociaciones alcanzadas con proveedores y acreedores financieros en materia de reprogramación de pagos.

Ante este contexto, la Compañía continúa orientándose a la estabilidad del flujo y a preservar las relaciones de largo plazo con sus arrendatarios, a la par de cumplir con estrictos protocolos de higiene y distanciamiento, en pro de garantizar condiciones adecuadas de sanidad para los visitantes de sus centros comerciales.

Profundizando en los resultados del periodo, los Ingresos totales del 2T20 totalizaron Ps.262 mills. (vs. Ps.399 mills. en el 2T19) y Ps.678 mills. por el 1S20 (vs. Ps.790 mills. en el 1S19), en seguimiento a las dispensas otorgadas por la Compañía sobre el pago de rentas de sus inquilinos, con el objetivo de apoyarlos a sortear esta retadora coyuntura. Por su parte, el NOI (incluyendo las plazas donde la Empresa tiene participación no controladora) sumó Ps.199 mills. en el 2T20 (-38.1% AsA) y Ps.540 mills. en el 1S20 (-14.5% AsA).

En cuanto a la afluencia de visitantes a los centros comerciales estabilizados de la Empresa, durante el trimestre se registró una fuerte disminución, al pasar de 29 millones en el 2T19 a 18 millones este trimestre, en seguimiento de las medidas estrictas de confinamiento social, correspondientes a la jornada nacional de sana distancia que se prolongó hasta finales de mayo.

En lo referente a la posición financiera, la Empresa cerró el trimestre con una deuda total (incluyendo la participación no controladora) de Ps.6,682 millones. Asimismo, el 35.5% de la deuda, al cierre del trimestre, se encontraba a tasa fija, 62.9% a tasa variable (con cobertura) y 1.6% a tasa variable. En este sentido, la Compañía se ha podido beneficiar en su costo promedio de fondeo de la disminución de más de 200 pbs. en la tasa de referencia en lo que va del ejercicio 2020.

Finalmente, el Sr. Elliott Mark Bross Umann, Director General de PLANIGRUPO, destacó en su mensaje a inversionistas que: "el modelo de negocios de la Compañía ha probado su resiliencia ante la pandemia, gracias a que la gran mayoría de los centros comerciales cuenta con supermercados, marcas de servicio e instituciones financieras, así como tiendas ancla, los que fueron catalogados como esenciales, desde un principio; y, a una ágil ejecución de programas de ahorro y apoyo a los arrendatarios que han resultado más afectados, en beneficio de la estabilidad en la ocupación. No obstante, estaremos muy atentos a la evolución de la nueva normalidad en nuestra industria, en pro de la preservación del flujo y la liquidez".

Acerca de PLANIGRUPO:

PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. es una empresa desarrolladora completamente integrada, propietaria y operadora con más de 45 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, arrendamiento, operación y administración de centros comerciales en México. Con participaciones controladoras en 33 centros comerciales y participaciones no controladoras en 3 centros comerciales, ubicados en 18 entidades federativas en México, 35 de los cuales se encuentran estabilizados y 1 en proceso de estabilización. PLANIGRUPO es uno de los mayores propietarios de centros comerciales en México. Los 35 centros comerciales en operación tienen un área rentable total de aproximadamente 806,000 m2, y con la propiedad en proceso de estabilización, llegará a un área rentable total de aproximadamente 814,000 m2. Para más información visite: http://www.planigrupo.com.mx.

Declaraciones a Futuro

Este comunicado puede contener ciertas declaraciones a futuro que se basan en las expectativas actuales de la administración de PLANIGRUPO y ciertas asunciones respecto a nuestro negocio, la economía, acciones de los reguladores y otras condiciones futuras. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias, que son difíciles de predecir y muchas de las cuales están fuera del control de PLANIGRUPO. Por lo tanto, no se debe de apoyar en las mismas. Todas las declaraciones contenidas en este documento que no son claramente de naturaleza histórica son declaraciones a futuro y la palabra planear y expresiones similares generalmente tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro se basan en información actualmente disponible para PLANIGRUPO a esta fecha. PLANIGRUPO no tiene ninguna obligación (y expresamente rechaza cualquier obligación en este sentido) de actualizar o alterar sus declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

Relaciones con Inversionistas:

+52 55 9177 0870 Ext. 138 y 506

ipalme@planigrupo.com

jjimenez@planigrupo.com

FUENTE PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V.