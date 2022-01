Polyplastics presenta una tecnología innovadora de adhesivos para unir diferentes materiales de resina

TOKIO

, 21 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co. Ltd., un proveedor de termoplásticos de diseño técnico líder a nivel mundial, ha presentado una innovadora tecnología de adhesivos que es diferente a los métodos tradicionales de unión como la soldadura o la adhesión de plásticos. AKI-Lock (R) tiene pocas restricciones sobre los materiales que se pueden utilizar y forma uniones fuertes y herméticas con combinaciones de diferentes materiales para los cuales la adherencia había sido difícil previamente.

AKI-Lock (R) abre la puerta a una amplia gama de nuevas posibilidades de desarrollo de productos. Esta tecnología de adhesivos cumple con la creciente demanda de reducción de peso por parte del mercado para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible (SDG) de las Naciones Unidas, reduce la cantidad de piezas y ofrece resistencia y longevidad de adhesión estables.

La tecnología AKI-Lock (R) utiliza las fibras de vidrio de las resinas reforzadas con fibra de vidrio como anclaje físico para la adherencia. La fibra de vidrio queda expuesta por radiación láser, lo que se completa con un patrón de cuadrícula. A continuación, se pueden lograr fuertes uniones al verter la resina para que se adhiera a estos anclajes. Debido a que la unión está formada por anclajes físicos, no hay limitación de tiempo desde el tratamiento láser hasta la adherencia. El enmascaramiento es innecesario, ya que se pueden identificar áreas específicas de tratamiento. No hay necesidad de una solución corrosiva para raspar la superficie y no se producen líquidos ni materiales de desecho.

El hermetismo aumenta enormemente debido a tres factores: el efecto de la resina al ingresar y llenar los espacios entre las fibras de vidrio; la deformación en las ranuras del material primario debido a la fuerza de flujo de corte del material secundario; y el ondulado a partir de la contracción del molde del material secundario.

AKI-Lock (R) ayuda a reducir el trabajo de ensamblaje y la cantidad de componentes, reduciendo así el costo total. El sistema de unión también ayuda a reducir el impacto ambiental mediante el uso de procesos secos, incluida la eliminación de adhesivos.

