Fotografías de los ganadores del Best Real Wedding 2021 en Francia (Take'in Pic, vía Mariages.net),Italia (Deborah Lo Castro Photographer, vía Matrimonio.com), España (Votos | Wedding Photographers, vía Bodas.net), Portugal (Profoto Studios, vía Casamentos.pt) y Brasil (Dream Image - Foto e Filme, vía Casamentos.com.br) EFE /SOLO USO EDITORIAL

Fotografías de algunos de los finalistas del Best Real Wedding 2021 de Bodas.com.mx: Antílope Studio, Cineluk Wedding Photo, Luis Art Photography, Enrique Broja Fotografía y Armando y César. EFE/SOLO USO EDITORIAL

Fotografías de la boda de Enya y Luis, reportaje de PhotoFlexas, ganador del Best Real Wedding 2021 EFE /SOLO USO EDITORIAL

PhotoFlexas es el ganador del Best Real Wedding 2021 de Bodas.com.mx.

En el concurso participaron cerca de 2,500 reportajes de bodas celebradas en México entre junio de 2019 y diciembre de 2020.

Además de México, el concurso también se ha celebrado en otros cinco países, lo que ofrece todo un abanico de estilos y talentos en el contexto internacional de la fotografía de bodas.

Ciudad de México, 18 de febrero de 2021.- Un reportaje de boda que documente los momentos más especiales y las emociones vividas durante ese día es uno de los tesoros más preciados por todas las parejas que se casan. Para reconocer el trabajo de los fotógrafos profesionales en un año tan difícil e inspirar a los novios que en estos momentos están organizando su matrimonio, Bodas.com.mx, portal de bodas líder en México, ha celebrado su segunda edición del concurso Best Real Wedding.

PhotoFlexas, un estudio radicado en la Ciudad de México, pero con una amplia trayectoria documentando bodas en todo el país, ha sido el ganador del Best Real Wedding 2021. Obtiene el premio por su trabajo realizado en la boda de Luis y Enya , celebrada en enero de 2020 en Tepoztlán (Morelos), Pueblo Mágico que además reúne una gran cantidad de servicios especializados en el turismo de romance

Click para descargar estas y más fotos, así como el videorresumen de la boda

El estilo de fotografía documental de PhotoFlexas, sus juegos de luces, la creatividad de las tomas y la expresividad y espontaneidad de novios e invitados fueron las claves de un reportaje muy fresco y de gran calidad que cautivó a las parejas y al jurado.

Un reconocimiento profesional y del público

La dinámica del certamen Best Real Wedding tiene dos fases. En la primera, mediante votos, los usuarios del portal Bodas.com.mx eligen los reportajes finalistas; en la segunda, un jurado profesional delibera y dictamina ganador.

En esta edición, el jurado especializado lo integraron Óscar Mateo (analista en Canon Professional Service), Andrés Parro (director de PhotoForum), Matteo Lomonte (miembro de la Asociación Nacional de Fotógrafos de Boda en Italia, ANFM por sus siglas en italiano), Mehdi Djafer (de la Federación Francesa de Fotografía y Oficios de la Imagen, FFPMI por sus siglas en francés), Nina Pérez (CEO de Bodas.com.mx) y Dhanusha Sivajee (CMO de The Knot Worldwide).

Debido a la excepcionalidad del último año, pudieron participar reportajes de bodas comprendidas entre junio de 2019 y diciembre de 2020. En la convocatoria concurrieron casi 2,500 reportajes de fotógrafos profesionales de todo México.

Finalistas en 16 estados del país

El concurso Best Real Wedding 2021 también ha tenido 31 reportajes finalistas que capturaron en imágenes uno de los días más especiales de parejas de 16 estados del país. Esto ofrece todo un mosaico de talentos de punta a punta de México y una fuente de inspiración para las parejas que aún planean sus bodas.

Los reportajes completos del ganador y los finalistas pueden verse en la web de Best Real Wedding 2021 . A continuación, una selección de los trabajos que se quedaron a un paso de ser la boda del año

Click para descargar estas y más fotos

Fotografía, el servicio más buscado

Una muestra de la importancia que dan los novios a las fotografías de su boda es que el 83.3% de las parejas en México consideran al fotógrafo como un proveedor imprescindible para el día de su boda, según una encuesta realizada por Bodas.com.mx a principios de febrero. Le siguen músicos, videógrafos y floristas; es decir, servicios muy sensitivos para inmortalizar el recuerdo de un día tan especial.

Además, el 91% de las parejas confían su boda en manos de fotógrafos profesionales, de acuerdo con el Libro Blanco de las Bodas , editado por Bodas.com.mx, Google y ESADE.

Un certamen muy internacional

El amor es universal y las bodas se viven con la misma ilusión y emoción alrededor del mundo. Por eso, además de Bodas.com.mx, también celebraron su segunda edición de Best Real Wedding otros cinco portales de los 15 países en los que tiene presencia el grupo The Knot WorldWide.

El estudio Votos | Wedding Photographers fue el vencedor del concurso en España (Bodas.net) , Deborah Lo Castro Photographer obtuvo el galardón en Italia (Matrimonio.com) , Take'in Pic ganó en Francia (Mariages.net) , Profoto Studios en Portugal (Casamentos.pt) y Dream Image - Foto e Filme en Brasil (Casamentos.com.br) .

Aunque cada trabajo refleja las tradiciones y peculiaridades de cómo se viven las bodas en cada país, también plasman que el amor es un idioma que todo el mundo entiende.

A continuación, una selección de fotos que muestra la calidad de los trabajos vencedores.

Click para descargar estas y más fotos

###

Acerca de Bodas.com.mx

Bodas.com.mx, parte del grupo The Knot Worldwide, es el portal nupcial líder en México, pensado para ayudar a los novios a organizar el día más feliz de sus vidas. Con su presencia internacional, el grupo ha creado la comunidad nupcial y el mercado virtual de bodas en Internet más grande a nivel mundial. Dispone de una base de datos detallada con más de 700,000 profesionales del sector de las bodas y ofrece a las parejas herramientas para preparar su lista de invitados, gestionar su presupuesto, encontrar a sus proveedores, etc. The Knot WorldWide opera en 15 países a través de diferentes dominios como son Bodas.com.mx, TheKnot.com, WeddingWire.com, WeddingWire.ca, Bodas.net, Matrimonio.com, Mariages.net, Hitched.co.uk, Casamentos.pt, Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, Casamiento.com.uy y WeddingWire.in.

Más información:

Beatriz Martínez

bmartinez@bodas.com.mx

Whatsapp: 55 7397 3219

www.bodas.com.mx

Agencia EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.