Premios Stevie® 2022 de Ventas y Servicio al Cliente extienden fecha límite de inscripción final

Los participantes pueden presentar nominaciones para los principales Premios de Ventas y Servicio al Cliente hasta el 2 de febrero

FAIRFAX, Virginia, Jan. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Por demanda popular, los Premios Stevie® extendieron la fecha límite de inscripción final en la decimosexta edición anual de los Premios Stevie® de Ventas y Servicio al Cliente hasta el miércoles 2 de febrero. La fecha límite de inscripción original era el 12 de enero. Estos son los principales premios del mundo para los profesionales, equipos y organizaciones de ventas y servicio al cliente.

Los kits de inscripción y detalles completos de la competencia están disponibles en http://www.StevieAwards.com/Sales.

Los nominados elegibles incluyen departamentos, equipos y profesionales de todo el mundo que trabajan en servicio al cliente, centro de contacto, desarrollo comercial y ventas. Los nuevos productos y servicios y proveedores de soluciones utilizados por esos profesionales también son elegibles. Los premios 2022 reconocerán los logros desde el 1ro. de julio de 2019.

Los ganadores se anunciarán el 28 de febrero de 2022. Los ganadores de los Premios Stevie de Oro, Plata y Bronce serán reconocidos en una ceremonia de premiación virtual el 11 de mayo.

Los Premios Stevie de Ventas y Servicio al Cliente presentan más de 150 premios de ventas, premios de servicio al cliente, premios de desarrollo de negocios, premios de nuevos productos y categorías de premios a proveedores de soluciones. Los participantes pueden presentar cualquier número de nominaciones en cualquier número de categorías.

Nuevo este año, para todas las categorías, los requisitos de presentación fueron ampliados para permitir que las nominaciones incluyan logros de los dos últimos años en lugar de un año.

Para 2022, hay muchas categorías nuevas, incluyen; Ingeniero de Ventas del Año, Profesional de Soporte de Ventas del Año, Profesional Virtual y Pre-Ventas del Año, Innovación de Ventas Remotas del Año, Empleador de Ventas del Año y una sección completamente nueva de categorías para reconocer los logros de Liderazgo Visionario en desarrollo comercial, servicio al cliente y ventas. Explore todas las categorías aquí.

Los Premios Stevie también se complacen en presentar el Premio a Ética en Ventas, patrocinado por Sales Partnerships. Esta categoría no tiene tarifa de inscripción. Este premio reconoce a las organizaciones por sus mejores prácticas y logros en demostrar los más altos estándares éticos en la industria de ventas. Los participantes pueden presentar ejemplos específicos, estudios de casos, prácticas, etc., que ilustren por qué la organización nominada debe ser considerada un excelente ejemplo de las mejores prácticas en ventas. Este premio se basa en las actividades de 2021.

La presidenta de los Premios Stevie, Maggie Miller, afirma: "Cada año nuestros jueces están más y más impresionados con las presentaciones en los Premios Stevie de Ventas y Servicio al Cliente. Fomentamos a cualquier organización que desee ser reconocida por sus logros desde julio de 2019 a solicitar un kit de inscripción para descubrir las categorías destacarían mejor esos éxitos".

Los ganadores de la edición 2021 de los Premios Stevie de Ventas y Servicio al Cliente incluyen; Cruz Roja Americana, Blackbaud, Inc., Carbonite, Cisco Systems Inc., ClassicCars.com, DHL Express, ElectronicArts, GoDaddy, IBM, John Hancock Financial Solutions, Land O’Lakes, Mailchimp, Modern Campus, Nasdaq Governance Solutions, Nutrisystem, Paylocity, SoftPro, Travelzoo, ValueSelling Associates, VIZIO, Inc., Vodafone Turquía y más.

La competencia 2022 será evaluada por más de 150 profesionales en todo el mundo.

Acerca de los Premios Stevie

Los Premios Stevie se confieren en ocho programas: Los Premios Stevie Asia Pacífico, Los Premios Stevie Alemanes, Los Premios Americanos de Negocios, Los Premios Internacionales de Negocios, Los Premios Stevie a Empleadores Excelentes, Los Premios Stevie a la Mujer en los Negocios y Los Premios Stevie de Ventas y Servicio al Cliente y Los Premios Stevie Medio Oriente y Norte de África. Las competencias de los Premios Stevie reciben más de 12.000 nominaciones cada año de organizaciones en más de 70 países. En homenaje a las organizaciones de todo tipo y tamaño y a las personas que las conforman, los Stevies reconocen el rendimiento extraordinario en el lugar de trabajo en todo el mundo. Para más información acerca de los Premios Stevie visite, http://www.StevieAwards.com.

Contacto de Marketing:

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ad785517-4799-4518-88e5-b3b0127ed355