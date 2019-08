Premios Stevie® anuncian ganadores en la Decimosexta Edición de los Premios Internacionales de Negocios (IBA) Anuales en todo el mundo

El programa de Premios de Negocios celebra la excelencia mundial en el Evento en Viena

FAIRFAX, Va., Aug. 21, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Las más destacadas organizaciones y ejecutivos de todo el mundo han sido reconocidos como ganadores de Premios Stevie® de Oro, Plata y Bronce en la decimosexta edición de los Premios Internacionales de Negocios (IBA), el único programa de premios de negocios internacionales totalmente integral en el mundo.



Los premios conocidos como los Stevie de la palabra griega que significa "coronado", se entregarán en un evento de gala, el sábado 19 de octubre en el Andaz Vienna am Belvedere en Viena, Austria. Los boletos para el evento ya están a la venta en www.StevieAwards.com/IBA .

Los ganadores de los Stevie de Oro, Plata y Bronce fueron seleccionados entre más de 4.000 nominaciones recibidas de organizaciones e individuos en 74 naciones. Todas las organizaciones en el mundo son elegibles para competir en los Premios Internacionales de Negocios, y pueden presentar sus participaciones en una amplia gama de categorías, incluyendo premios a la gestión, premios a la la compañía del año, premios al marketing, premios a las relaciones públicas, premios al servicio al cliente, premios a los recursos humanos, premios a los nuevos productos, premios a la tecnología informativa (TI), premios a sitios web, y mucho más.

Más de 250 ejecutivos de todo el mundo participaron en 12 jurados este año para determinar los ganadores Stevie.

LLYC, una firma mundial de comunicaciones y consultoría de asuntos públicos, con sede en Madrid, España obtuvo 17 Premios Stevie de Oro, más que ninguna otra organización haya ganado hasta hoy en una sola edición de los IBA.

Entre los otros principales ganadores de los Premios Stevie de Oro, están, MSLGROUP, EUA con diez, IBM, EUA (nueve), ASDA'A BCW, Emiratos Árabes Unidos (siete); Ooredoo, Qatar (seis); Thai Life Insurance Plc., Tailandia (seis), Dan Lok Education, Canadá (cinco).; Jeunesse Global, EUA (cinco), PT Petrokimia Gresik, Indonesia (cinco); The Audacious Agency, Australia (cuatro), Makers Nutrition, EUA (cuatro), The XD Agency, EUAE (cuatro), y Zeep Medical, Australia (cuatro).

Deutsche Post DHL, con participaciones presentadas por las afiliadas en todo el mundo, ganó ocho premios Stevie de Oro y 45 Preemios de Oro, Plata, Bronce en total.

Otras organizaciones con ocho o más galardones Stevie incluyen Dell Technologies Ltd., en todo el mundo; KocSistem Bilgi ve Iletisim Hizm. A.S., Turkey; PJ Lhuillier, Inc (PJLI), Filipinas; Strategic Public Relations Group, China; Switching-Time, China; Ulled Asociados C.R.P. S.A., España; Viettel Group, Vietnam; WNS Holdings (P) Ltd., India; y Yapi Kredi Bank, Turquía. Las cinco naciones que tienen las nominaciones más galardonadas son Estados Unidos, Turquía, Corea del Sur, Reino Unido y las Filipinas.

La lista completa de todos los ganadores de los Premios Stevie de Oro, Plata y Bronce de 2019 por categoría está disponible en www.StevieAwards.com/IBA .

Durante la semana del 19 de agosto los ganadores de Lo Mejor de los Premios IBA , cinco premios al mejor de la competencia, a ser anunciados. Los ganadores serán determinados por un recuento del número total de Premios Stevie Oro, Plata, Bronce obtenidos por las organizaciones, y se presentarán con trofeos Grand Stevie en Viena.

Para fotos de alta resolución del trofeo Premio Stevie o el logotipo de los Premios Internacionales de Negocios, visite http://stevieawards.com/iba/photos-and-logos . Otra información y recursos para prnesa están disponibles en http://stevieawards.com/iba/media-inquiries-news-service-list

Acerca de los Premios Stevie®

Los Premios Stevie se confieren en siete programas: Los Premios Stevie Asia Pacífico, Premios Stevie Alemanes, los Premios Americanos de Negocios, los Premios Internacionales de Negocios, los Premios Stevie a la Mujer en los Negocios, los Premios Stevie a los Empleadores Excelentes y los Premios Stevie a las Ventas y Servicio al Cliente. Las competencias de los Premios Stevie reciben más de 12.000 nominaciones cada año de organizaciones en más de 70 naciones. Para reconocer a las organizaciones de todo tipo y tamaño y a las personas que las conforman, los Stevies reconocen el rendimiento extraordinario en el lugar de trabajo en todo el mundo. Para más información acerca de los Premios Stevie visite, www.StevieAwards.com .

Contacto

Daniel Ferguson

Coordinador de Marketing

Daniel@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389