Presidente de Honduras asegura que no tolerará corrupción pública ni privada en el manejo de la emergencia por COVID-19

TEGUCIGALPA, Honduras

Honduras

, 15 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- "No permitiremos que nadie juegue con la salud del pueblo. Se los digo alto y claro: a todo funcionario público o empresario que quiera aprovecharse de esta emergencia abusando de esta tragedia, nuestro gobierno no se los permitirá y les hará rendir cuentas en los tribunales", enfatizó el presidente de, Juan Orlando Hernández.

Sus declaraciones se dan como reacción a irregularidades en la compra de siete hospitales móviles para el manejo de la emergencia sanitaria en el país.

Los hospitales móviles fueron opciones que se decidieron también en otros países porque vienen equipados con componentes que estaban escasos en el mercado internacional, como clínicas, laboratorios, salas de cuidados intensivos y respiradores entre otros.

Sin embargo; el proveedor ha incumplido con la fecha de entrega y existen dudas con la documentación presentada por el proveedor, por lo tanto, el mandatario con el objetivo de defender los intereses del pueblo hondureño, en las últimas horas solicitó a la Procuraduría General de la República que evalúe los incumplimientos.

"No permitiremos que nadie juegue con la salud del pueblo hondureño. No importa si es una empresa nacional o extranjera, o nos entregan por lo que se pagó o vamos hasta las últimas consecuencias para recuperar legalmente el dinero", expresó Hernández.

Recordó que el Gobierno de Honduras aprobó una serie de disposiciones normativas enfocadas a la prevención y combate del COVID-19 dentro del territorio nacional.

"Desde el inicio de la pandemia hemos realizado enormes esfuerzos como país para adquirir medicamentos e insumos para el combate de la enfermedad, en una situación donde el estado que más dinero tiene es el que se impone dentro de un mercado lleno de especulación y conflictos entre empresas que desean convertirse en proveedores", manifestó Hernández.

"Advertimos que no íbamos a tolerar malos manejos ante la crisis porque cada uno es responsable de sus actos ante la ley y todos tenemos que rendir cuentas de cada centavo, esto aplica no sólo para personas nacionales sino para personas extranjeras", aseguró el presidente de los hondureños.

Asimismo, el mandatario reiteró el compromiso de su gobierno de luchar por la transparencia y en contra de la corrupción e impunidad.

Para garantizar la transparencia en los procesos de adquisiciones, desde un inicio el gobierno de Honduras invitó a organismos no gubernamentales como el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), Transparencia Internacional y Foprideh, para que contribuyan como veedores de diferentes procesos con el objetivo de mantener un sistema robusto y efectivo de veeduría social nacional e internacional.

En abril, el presidente hondureño fue contundente al manifestar públicamente que, ante la premura por obtener medicamentos, insumos médicos y equipo para enfrentar la pandemia, el tema de rendición de cuentas y transparencia es obligatorio y prioritario.

