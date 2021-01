Presidente de Honduras da la bienvenida al plan del presidente Joe Biden para construir seguridad y prosperidad en asociación con el pueblo de Centroamérica

TEGUCIGALPA, Honduras

Honduras

, 20 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- El presidente de, Juan Orlando Hernández, mediante una carta enviada en nombre de la nación y su pueblo, felicitó a su homologo, Joseph "Joe" Biden tras que este asumiera la presidencia de los Estados Unidos.

"Su llegada a la presidencia ha traído esperanza a un mundo que ha soportado mucho dolor, especialmente durante el último año. Su compromiso con el liderazgo global, la diplomacia y la cooperación no podría haber llegado en un mejor momento y, aunque reconocemos que hay mucho trabajo en el futuro cercano, lo distingo firmemente como un líder sobresaliente, que definitivamente sabrá cómo manejar cada deber", le manifestó el mandatario de los hondureños.

La carta además agrega "reconocemos su compromiso con la Alianza para la Prosperidad y agradecemos su renovado apoyo a la región.

Hernández además le manifestó "su Plan para construir seguridad y prosperidad en asociación con la gente de Centroamérica nos alienta enormemente".

La carta continua con "Nos preparamos para discutir cualquier plan para estimular el crecimiento económico, reducir la desigualdad, promover oportunidades educativas, atacar redes delictivas y trabajar para fortalecer la gobernabilidad con instituciones transparentes y responsables, como se prioriza en su Plan".

En relación con la crisis que atraviesa Honduras, producto del paso resiente de dos devastadores huracanes, ETA e Iota, con menos de 20 días de diferencia y que dejaron enormes daños, sumados a los de la pandemia COVID-19 también, que representó una pérdida de casi 11% del PIB. Hernández le manifestó que existe una necesidad urgente de crear oportunidades en Honduras.

"Podemos abordar este y otros desafíos de manera eficaz trabajando juntos como lo hicimos en el pasado; por ejemplo nuestra lucha contra el narcotráfico, que contó con su apoyo como ex vicepresidente; que comenzó con una Enmienda Constitucional que permitiría la extradición de hondureños, luego con la creación de nuevas instituciones y sobre todo con fuerte voluntad política; El arduo trabajo ha tenido como resultado una disminución del 83% en el tránsito de las drogas que van hacia el norte a un notable 4% según lo informado por el Departamento de Estado en marzo del año pasado", le recordó el mandatario.

En cuanto a los programas sociales implementados en la administración de Hernández, la carta comunica "Nuestro programa social "Vida Mejor" ha alcanzado casi 35 millones de servicios con más de millón de ciudadanos beneficiados a través de 109 programas, estamos comenzando a desarrollar una nueva Estrategia Nacional de Transparencia Integral con el acompañamiento técnico de Naciones Unidas, y otros importantes esfuerzos que coinciden tu plan."

"Como indica en su Plan, tenemos una amistad fuerte y duradera, compartimos una historia y valores a largo plazo, estamos unidos. Puede contar con nuestro compromiso sostenido y voluntad política de hacer todo lo posible para avanzar en todas las prioridades para el bienestar de nuestros pueblos", concluyó.

