Princess Cruises celebra a las mujeres de la NASA en la ceremonia de nombramiento del nuevo barco Sky Princess

FT. LAUDERDALE, Florida, 10 de diciembre de 2019

FT. LAUDERDALE, Florida, 10 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Princess Cruises, la línea internacional de cruceros premium de más rápido crecimiento en el mundo, bautizó el pasado sábado 7 de diciembre su nuevo barco, Sky Princess, en un conmovedor homenaje a las mujeres pioneras del Programa Espacial de EE. UU. que representan logros destacados en ciencia, investigación y tecnología a través de la innovación y su deseo de explorar los confines del cielo.

Princess Cruises eligió el tema de Reach for the Sky para la ocasión, y honró a dos mujeres de la NASA por sus logros en el programa espacial de EE. UU.: La Capitana Kay Hire y la ingeniera Frances "Poppy" Northcutt, que sirvieron como las madrinas de Sky Princess.

Durante sus 30 años con la NASA como ingeniera de sistemas mecánicos, la Capitana Hire participó en más de 40 misiones espaciales, registró 700 horas en el espacio, voló más de 12 millones de millas y orbitó la tierra 475 veces. Ella fue la primera mujer asignada a una tripulación de vuelo de combate militar, mientras servía en la Marina de los EE. UU. retirándose con más de 35 años de servicio. Poppy Northcutt sirvió como la primera ingeniera de control de misión femenina, cuando la NASA hizo historia con su misión a la luna. Cuando la tripulación del Apolo 13 quedó varada en su módulo de servicio, fueron los cálculos de su equipo los que los llevaron a casa de forma segura, una hazaña de heroísmo que le ganó la Medalla Presidencial de la Libertad.

"Mientras celebramos nuestro barco más nuevo y el tecnológicamente más avanzado, cuyo espíritu de aventura y descubrimiento coincide con la grandeza de su nombre, Sky Princess, también aplaudimos a las pioneras innovadoras del Programa Espacial de los Estados Unidos", dijo la presidenta de Princess Cruises, Jan Swartz. "Nuestras madrinas, la Capitana Hire y Poppy Northcutt, nos recuerdan todo lo que podemos lograr cuando en lugar de ver límites, apuntamos al cielo".

El Capitán de Sky Princess, Heikki Laakkonen, también reconoció a dos oficiales de Sky Princess que encarnan el tema Reach for the Sky, luchando por el éxito en puestos de liderazgo. Kerry Ann Wright, la Segunda Oficial, comenzó a trabajar en la industria de cruceros como masajista de spa y regresó a la escuela para ascender entre las filas y la Oficial de Seguridad, Susan Morgan, es la mujer que más tiempo ha servido en la Royal Navy.

La Capitana Hire y Poppy Northcutt, recitaron la tradicional bendición de los cruceros antes de presionar el botón de "lanzamiento" para soltar y romper una botella de champán de 15 litros, dandole la bienvenida oficial a Sky Princess a la flota de Princess Cruises. En un video se les hizo tributo a las mujeres adicionales de la NASA reconocidas por su inquebrantable búsqueda de Alcanzar el cielo:

La primera mujer de color en viajar al espacio Dra. Mae Jemison. La primera mujer hispana en el espacio que luego se convirtió en Directora del Centro Espacial Johnson, Dra. Ellen Ochoa. La primera mujer en comandar el transbordador espacial Eileen Collins. La primera mujer en comandar las estaciones espaciales internacionales Peggy Whiston. La primera mujer en unirse a una caminata espacial Kathryn D. Sullivan.La ceremonia contó con entretenimiento repleto de estrellas que se sumaron al emocionante momento de romper la botella, incluyendo a la embajadora de las celebraciones de Princess Cruises y actriz de Love Boat, Jill Whelan, que fue co-maestra de ceremonias junto con el director de Sky Princess Cruises, Alexander Yepremian; De igual manera, se contó con una presentación de Dream On de America's Got Talent Alum Brian Justin Crum. El final de la ceremonia de nombramiento incluyó una presentación de This is Me de The Greatest Showman, la cual apareció en el nuevo programa de producción de la línea de cruceros Rock Opera.

Sky Princess, recientemente completó su temporada inaugural en Europa y ahora está navegando en viajes al Caribe hasta la primavera de 2020. Representando una evolución de la plataforma de diseño utilizada para sus barcos de Royal Class: Regal Princess, Royal Princess y Majestic Princess, son barcos de 143,700-toneladas, con capacidad para 3,660 invitados. Sky Princess ofrece una elevación de estilo espectacular y elegancia por la cual es reconocida Princess Cruises.

Presentadas en Sky Princess, se encuentran las nuevas Sky Suites de lujo con impresionantes vistas desde los balcones más grandes del mar. Además, se ofrecen dos nuevas experiencias de entretenimiento: Phantom Bridge, el primer juego que combina elementos digitales y físicos para crear la mejor sala de escape inmersiva, y Take Five, el único teatro de jazz en el mar, que celebra los sonidos icónicos, la cultura y la historia del jazz.

El debut de Sky Princess marca la primera construcción nueva de MedallionClass, desarrollado por OceanMedallion™, el dispositivo portátil más avanzado de la industria hotelera. Las vacaciones MedallionClass brindan un nuevo nivel de servicio para unas vacaciones más fáciles, sin esfuerzo y personalizadas. Éste es considerado un gran avance en la industria de las vacaciones y fue galardonado con el Premio a la Innovación CES® 2019. El OceanMedallion cuenta con tecnología de punta que brinda un servicio personalizado a través de interacciones mejoradas entre el equipo y los huéspedes, al tiempo que elimina los puntos de fricción y permite el entretenimiento interactivo.

La flota de Princess Cruises continúa expandiéndose con la llegada de Enchanted Princess en junio de 2020, Discovery Princess en noviembre de 2021 y dos nuevos barcos (LNG) en 2023 y 2025.

Información adicional sobre Sky Princess y Princess Cruises está disponible a través de un agente de viajes profesional o visitando el sitio web de la compañía en www.princess.com.

Nota a los editores: los activos, incluidas las fotos fijas y el video A-Roll y B-Roll, se pueden encontrar aquí: https://tinyurl.com/Sky-Princess-Naming

Acerca de Princess Cruises

Como uno de los nombres más conocidos en cruceros, Princess Cruises es la compañía global de cruceros y tours que opera una flota de 18 cruceros modernos, que transportan a dos millones de pasajeros cada año a más de 380 destinos en todo el mundo, incluidos el Caribe y Alaska, Canal de Panamá, Riviera Mexicana, Europa, América del Sur, Australia/Nueva Zelanda, Pacífico Sur, Hawái, Asia, Canadá/Nueva Inglaterra y cruceros alrededor del mundo. Un equipo de expertos en destinos profesionales han creado más de 170 itinerarios galardonados, con una duración de tres a 111 días, y Princess Cruises ha sido reconocida continuamente como la "Mejor Línea de Cruceros para Itinerarios".

En 2017, Princess Cruises, con la empresa matriz Carnival Corporation, presentó MedallionClass Vacations habilitado por OceanMedallion, el dispositivo portátil más avanzado de la industria de vacaciones, que se ofrece de forma gratuita a cada huésped que navega en un barco MedallionClass. La galardonada innovación ofrece la forma más rápida de tener unas vacaciones personalizadas y sin complicaciones, lo que brinda a los huéspedes mayor tiempo para hacer las cosas que más les gustan. MedallionClass Vacations se activará en cinco barcos para finales de 2019. Un plan de activación continuará en toda la flota global en 2020 y más.

Princess Cruises continúa su campaña, "Regrese Renovado", una campaña de $450 millones de dólares en innovación de productos y renovación de cruceros que continuará mejorando la experiencia de los huéspedes a bordo. Estas mejoras resultan en más momentos de asombro, recuerdos de por vida e historias significativas para que los huéspedes compartan sus vacaciones en crucero. Las innovaciones de productos incluyen asociaciones con el galardonado Chef Curtis Stone; la leyenda de Broadway Stephen Schwartz; actividades de inmersión para toda la familia desde Discovery y Animal Planet, que incluyen excursiones en tierra exclusivas y actividades a bordo; lo más novedoso para dormir en el mar con la galardonada Princess Luxury Bed y mucho más.

Dos nuevos barcos de clase mundial están actualmente en construcción - Enchanted Princess, programado para Junio 2020, seguido por Discovery Princess en Noviembre 2021. Princess recientemente anunció que dos nuevos barcos (LNG), que serán los más grandes de la flota de Princess, tendrán capacidad para aproximadamente 4,300 huéspedes previstos para el 2023 y 2025. Princess ahora tiene cuatro barcos que llegan en los próximos cinco años entre 2020 y 2025. La compañía es parte de Carnival Corporation &plc (NYSE / LSE: CCL; NYSE: CUK).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1043289/Princess_Cruises_NASA.jpg

