SANTA CLARITA, California

, 22 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Debido a la progresión continua de COVID-19 y las decisiones de varios gobiernos, autoridades sanitarias y aerolíneas con respecto a las restricciones de viaje, Princess Cruises está extendiendo su pausa en las operaciones de cruceros que afectan los siguientes viajes:

Todos los cruceros que navegan dentro y fuera de Australia en Majestic Princess, Regal Princess, Sapphire Princess, Sea Princess y Sun Princess hasta el 31 de octubre de 2020

en Majestic Princess, Regal Princess, Sapphire Princess, Sea Princess y Sun Princess hasta el 31 de octubre de 2020 Todos los viajes en Asia , el Caribe, la costa de California , Hawái, México, el Canal de Panamá, América del Sur y la Antártida, Japón y Tahití / Pacífico Sur hasta el 15 de diciembre de 2020

Jan Swartz

"Compartimos la decepción de nuestros huéspedes al cancelar estos cruceros". dijo, presidente de Princess Cruises. "Esperamos con ansias los días en que podamos volver a viajar y la felicidad que trae a todos los que navegan".

Los huéspedes con reservaciones en estos viajes cancelados y que hayan pagado a Princess en su totalidad tendrán la opción de recibir un Crédito para Futuro Crucero (CFC) reembolsable equivalente al 100% de la tarifa de crucero pagada más un CFC adicional no reembolsable adicional igual al 25% de la tarifa de crucero.

Para los huéspedes que no hayan pagado en su totalidad, Princess duplicará el depósito, proporcionando un CFC reembolsable por el dinero actualmente depositado más un CFC de bonificación correspondiente que se puede utilizar en cualquier viaje hasta el 1 de mayo de 2022. El CFC de bonificación no es reembolsable, no excederá el monto de la tarifa base del crucero reservado actualmente, y tendrá un valor mínimo de $100 USD por persona.

Para recibir los CFC mencionados, el huésped o su asesor de viajes no requieren realizar ninguna acción.

Alternativamente, los huéspedes pueden solicitar un reembolso completo de todo el monto pagados en su reserva a través de este formulario en línea. Las solicitudes deben hacerse antes del 31 de agosto de 2020 o la reserva de los huéspedes quedara registrada con la opción de Crédito para Futuro Crucero.

Princess protegerá las comisiones de los asesores de viajes en las reservas de cruceros cancelados que se pagaron en su totalidad en reconocimiento del papel fundamental que desempeñan en el negocio y el éxito de la línea de cruceros.

La información más actualizada y las instrucciones para los huéspedes con reservaciones afectadas por estas cancelaciones, y más información sobre CFC y reembolsos, se pueden encontrar en línea en Información sobre cruceros afectados y cancelados.

Acerca de Princess Cruises:

Princess Cruises, uno de los nombres más conocidos en cruceros, es una compañía internacional de cruceros y líneas de cruceros premium de más rápido crecimiento que opera una flota de 18 cruceros modernos, que transportan a dos millones de huéspedes cada año a 380 destinos en todo el mundo, incluido el Caribe, Alaska, Canal de Panamá, Riviera Mexicana, Europa, Sudamérica, Australia / Nueva Zelanda, Pacífico Sur, Hawái, Asia, Canadá / Nueva Inglaterra, Antártida y World Cruises. Un equipo de expertos en destinos profesionales ha creado 170 itinerarios, que duran de tres a 111 días, y Princess Cruises es reconocida continuamente como la "Mejor línea de cruceros para itinerarios". En 2017, Princess Cruises, con la empresa matriz Carnival Corporation, presentó MedallionClass Vacations habilitado por OceanMedallion, el dispositivo portátil más avanzado de la industria de vacaciones, que se ofrece de forma gratuita a cada huésped que navega en un barco MedallionClass. La innovación galardonada ofrece la forma más rápida de unas vacaciones personalizadas y sin problemas, lo que les brinda a los huéspedes más tiempo para hacer las cosas que más les gustan. La compañía es parte de Carnival Corporation &plc (NYSE / LSE: CCL; NYSE: CUK).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1165981/Princess_Cruises_Logo_Logo.jpg

FUENTE Princess Cruises