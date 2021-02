CDMX, 15 de Febrero de 2021.- El grave riesgo para la economía mexicana al prohibir tajantemente la subcontratación, sería el impacto negativo en la competitividad, la atracción de inversiones y las posibilidades de aprovechar al máximo el T-MEC, señaló Enrique Zorrilla Fullaondo, presidente de la Canadian Chamber of Commerce.

En los últimos 25-30 años México ha sido un país sumamente atractivo para la inversión, pero el mantener eso depende de lo que se haga en materia de políticas públicas domésticas, y prohibir un esquema que genera empleos como la subcontratación es sumamente riesgoso.

Los efectos negativos de la posible eliminación del outsourcing para las empresas canadiense en México, es que sería más difícil trabajar en el país, se perdería competitividad, volveríamos a un esquema donde habría reglas muy rígidas que encarecen los negocios. El reto más bien es generar empleos y que sean suficientes con todos los beneficios económicos, sociales, familiares, psicológicos, que supone el desarrollo del trabajo.

El diagnóstico sobre la Subcontratación tiene que estar hecho sobre la base del impacto económico, laboral, de inversión y no en otros intereses u otros objetivos de naturaleza política o de supuesta popularidad que parecieran estar nublando el análisis y no reflejan el diagnóstico real, dijo Zorrilla en el Foro Impacto de la Subcontratación en la Economía, organizado por The American Society of Mexico.

De acuerdo a cifra oficiales, añadió, en México hay 2.1 millones de personas desempleadas, 7.5 millones de subempleados y 9.4 millones de población no activa, lo que da un total de 19 millones de mexicanos que no tienen trabajo o tienen un trabajo endeble.

Esta cifra en 2019 era 11.6 millones, de ahí el reto y en lo que debemos estar enfocados para aumentar la formalidad y las posibilidades de los mexicanos de generarse otros niveles de bienestar.

También es necesario continuar con el diálogo amplio a nivel nacional con todos los participantes en la discusión sobre la Subcontratación, involucrando al Congreso de la Unión, al poder Ejecutivo, a las organizaciones sindicales, a las empresas, así como tomar en cuenta lo que ya se había dicho en diálogos previos y que se omitió en la iniciativa enviada por el gobierno.

En materia del T-MEC, se debe ver si hay rubros donde se está incurriendo en violaciones por la prohibición de la Subcontratación, pero más que eso, es importante analizar el impacto que una medida así tendría y que impediría aprovechar el intercambio comercial, generar más comercio, más inversión, más empleo que es el objetivo del T-MEC, comentó.

Contacto:

Héctor Rendón

Mail: factorrh1@gmail.com

Agencia EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.