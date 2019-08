Provincia del noreste de China promueve los recursos turísticos

HARBIN, China

, 27 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- El lunes se inauguró un congreso sobre el desarrollo turístico en la ciudad de Yichun, al noreste de la provincia dede, para promover sus recursos turísticos.

El segundo Congreso de Desarrollo del Sector del Turismo de Heilongjiang atrajo a más de 850 representantes que hablarán de temas como la construcción de un nuevo modelo y una zona de demostración para integrar el turismo en la provincia.

También se presentarán un total de 14 actividades de demostración durante el evento de cuatro días, en las que se dará a conocer la cultura forestal, ecológica y folclórica de Yichun.

Con una tasa de cobertura forestal cercana al 84,7 %, Yichun posee más de 1.800 especies de animales y plantas salvajes, lo que atrae a una creciente cantidad de turistas.

Según Han Ku, alcalde de Yichun, la ciudad recibió 15,84 millones de turistas el año pasado, lo que implicó ingresos por 14.600 millones de yuanes (unos dos mil millones de dólares estadounidenses) en el sector.

La provincia fronteriza de Heilongjiang desarrolla su sector turístico desde hace unos años, habiendo lanzado varios emprendimientos, incluidos paseos forestales, paseos en la frontera y paseos en los humedales.

