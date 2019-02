PSL Software obtiene un lugar en el listado Best of The Global Outsourcing 100 por la IAOP- PSL Corp. fue incluida en el grupo de las cien mejores empresas de outsourcing del mundo conocido como GO100 de IAOP.

MEDELLIN, Colombia

, 19 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- PSL Corp., uno de los principales proveedores de outsourcing de software de América Latina, obtuvo un lugar en la lista de los Best of The Global Outsourcing 100® de IAOP (International Association of Outsourcing Professionals). PSL fue incluido por primera vez en la lista GO100® en 2018 y recibió altas calificaciones en las categorías de Referencias de Clientes, Premios &Certificaciones y Programas de Responsabilidad Social Corporativa.

"Las empresas, hoy en día, se enfrentan a un panorama empresarial competitivo y en constante cambio; por esa razón, las organizaciones en nuestra industria aspiran a pertenecer a las listas de Global Outsourcing 100 y World Best Advisors, ya que estos premios son un testimonio de aquellas empresas que han subido de nivel", dijo la CEO de IAOP, Debi Hamill.

PSL busca diferenciarse al continuar invirtiendo en iniciativas que brindan un valor agregado a sus clientes, tales como capacitación y desarrollo interno y su brazo de innovación, PSL Labs .

"A medida que PSL continúa creciendo y recibiendo reconocimientos distintivos, es más importante que nunca que lo hagamos de manera responsable al defender nuestros valores fundamentales de excelencia, innovación, apertura, integridad y contribución positiva", señaló Jorge Aramburo, fundador y CEO de PSL. "Este reconocimiento sirve como un recordatorio de que, si bien hemos logrado éxitos considerables, nunca podemos dejar de evolucionar y esforzarnos por mejorar".

En 2019, PSL está mejorando aún más sus programas alentando la participación de mujeres en la tecnología, desarrollando más soluciones tecnológicas internas para apoyar el desarrollo de los empleados y fomentando relaciones de impacto con las comunidades locales e internacionales.

Acerca de PSL Corp

PSL Corp. ofrece servicios de ingeniería de software de alta calidad mediante procesos y tecnologías avanzadas, como Big Data, machine learning y DevOps, entre otros.

Acerca de IAOP &GO100

IAOP es la asociación global que reúne a clientes, proveedores y asesores en un entorno colaborativo basado en el conocimiento que promueve el desarrollo profesional y organizativo, el reconocimiento, la certificación y la excelencia para mejorar los modelos y resultados de servicios empresariales.

