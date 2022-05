PTC Therapeutics recibe una opinión positiva del CHMP para Upstaza™ para el tratamiento de la deficiencia de AADC

– Primera terapia génica administrada directamente en el cerebro –

– Recomendada para la aprobación reglamentaria de la EMA –

– Los resultados demostraron mejoras sostenidas en las funciones motora y cognitiva –

– Teleconferencia programada para el lunes 23 de mayo a las 8:00 a. m. ET –

SOUTH PLAINFIELD, Nueva Jersey, 23 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- PTC Therapeutics, Inc. (NASDAQ: PTCT) anunció hoy que Upstaza™ (eladocagene exuparvovec; PTC-AADC) recibió una opinión positiva del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Una vez ratificado por la Comisión Europea, Upstaza será el primer tratamiento aprobado para modificar la enfermedad de la deficiencia de L-aminoácidos aromáticos (AADC) para pacientes de 18 meses en adelante y la primera terapia génica comercializada que se infunde directamente en el cerebro.

Stuart W. Peltz

"Nos alegra mucho la opinión positiva del CHMP, y estamos ansiosos por llevar Upstaza a los pacientes que viven con deficiencia de AADC", sostuvo, Ph.D., director ejecutivo de PTC Therapeutics. "Upstaza será la primera terapia génica comercializada que se administra directamente en el cerebro, la primera terapia génica aprobada en un mercado importante en varios años, la tercera terapia génica que ya se encuentra en el mercado y apenas la cuarta terapia génica in vivo aprobada en la historia. Es importante que la comunidad biotecnológica disponga de productos de terapia génica que obtengan aprobaciones de los organismos reguladores, y también lo es este hito importante para PTC, que nos ayudará a desarrollar la franquicia de terapia génica y aumentar nuestra base de ingresos".

La opinión del CHMP se basa en los hallazgos de los estudios clínicos realizados en Taiwán. Además, en la aplicación se incluyeron datos del tratamiento de uso compasivo de pacientes en Europa. En los estudios clínicos, los pacientes pasaron de no mostrar ningún desarrollo de hitos motores a desarrollar habilidades motoras y funciones neuromusculares clínicamente significativas a partir de los tres meses posteriores al tratamiento, con mejoras transformadoras que demostraron continuar hasta nueve años después del tratamiento.1 Las habilidades cognitivas y de comunicación mejoraron en todos los pacientes tratados.1,2

"La diferencia que puede hacer Upstaza, una terapia génica única, cambia la vida", afirmó Paul Wuh-Liang Hwu, M.D., Ph.D., investigador principal del Hospital de la Universidad Nacional de Taiwán. "La deficiencia de AADC es un trastorno neurológico devastador sin tratamiento efectivo. Antes de la terapia, los niños afectados ni siquiera podían levantar la cabeza, pero ahora muchos pueden sentarse, pararse con ayuda, alimentarse, y algunos pueden caminar y hablar".

PTC espera que la Comisión Europea ratifique la autorización de comercialización de Upstaza en circunstancias excepcionales dentro de cerca de dos meses. La decisión regirá en los 27 estados miembros de la Unión Europea, así como en Islandia, Noruega y Liechtenstein.

Acerca de Upstaza™ (eladocagene exuparvovec)

Upstaza, anteriormente PTC-AADC, es una terapia de reemplazo génico de única administración para el tratamiento de la deficiencia de AADC. Se trata de una terapia génica basada en el virus adenoasociado recombinante del serotipo 2 que contiene el gen DDC humano.1 Está diseñada para corregir el defecto genético subyacente mediante la administración de un gen DDC funcional directamente en el putamen, que incrementa la producción de la enzima AADC y restaura la producción de dopamina.2,3

La eficacia y el perfil de seguridad de Upstaza se han demostrado a través de ensayos clínicos y programas de uso compasivo.1 El primer paciente recibió su dosis hace más de 10 años. En los ensayos clínicos, Upstaza demostró mejoras neurológicas transformadoras, que han continuado hasta nueve años después del tratamiento. Los efectos secundarios más frecuentes fueron insomnio, irritabilidad y disquinesia iniciales. La indicación completa propuesta por el CHMP para la ratificación es la siguiente: Upstaza está indicado para el tratamiento de pacientes de 18 meses o más con un diagnóstico clínico, molecular y genéticamente confirmado de deficiencia de L–aminoácido aromático descarboxilasa (AADC) con un fenotipo grave.

La administración de Upstaza se realiza mediante un procedimiento quirúrgico estereotáctico, un procedimiento neuroquirúrgico mínimamente invasivo utilizado para el tratamiento de una serie de trastornos neurológicos pediátricos y de adultos. El procedimiento de administración de Upstaza será realizado por un neurocirujano calificado en un centro especializado en neurocirugía estereotáctica.

Acerca de la deficiencia de L-aminoácido aromático descarboxilasa (AADC)

La deficiencia de AADC es un trastorno genético fatal y poco común que típicamente causa discapacidad grave y sufrimiento desde los primeros meses de vida, afectando cada aspecto de la vida: físico, mental y conductual. El sufrimiento de los niños con deficiencia de AADC se puede ver exacerbado por episodios de angustiantes crisis oculógiras convulsivas, que pueden ocurrir a diario y durar horas, haciendo que los ojos se desvíen hacia arriba, vómitos frecuentes, problemas de comportamiento, dificultad para dormir y complicaciones que amenazan la vida, como infecciones respiratorias y problemas gastrointestinales.

Aún no se ha aprobado ningún tratamiento que modifique la enfermedad para la deficiencia de AADC, y la vida de los niños que la padecen se ve gravemente afectada y acortada, e implica el uso de muchos medicamentos diferentes para ayudar a controlar los síntomas. También se suele necesitar llevar a cabo continuamente terapia física, ocupacional, fonoaudiológica e intervenciones como cirugía para tratar complicaciones potencialmente fatales como infecciones, problemas graves de alimentación y respiración y escoliosis.

Acerca de PTC Therapeutics, Inc.

PTC es una empresa biofarmacéutica global de base científica que se enfoca en el descubrimiento, el desarrollo y la comercialización de fármacos clínicamente diferenciados que proporcionan beneficios a pacientes con trastornos poco comunes. La capacidad de PTC de innovar para identificar nuevas terapias y comercializar productos a nivel mundial es la base que impulsa la inversión en el desarrollo sólido y diversificado de medicamentos transformadores. La misión de PTC es brindar acceso a los mejores tratamientos para los pacientes que tienen pocas o nulas opciones terapéuticas. La estrategia de PTC es aprovechar su sólida experiencia científica y su infraestructura comercial mundial para poner las terapias al alcance de los pacientes. PTC considera que esto le permite maximizar el valor para todas sus partes interesadas. Para obtener más información sobre PTC, visítenos en www.ptcbio.com y síganos en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter en @PTCBio.

