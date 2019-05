PureCircle y Merisant renuevan acuerdo de provisión de stevia

Compañía líder de endulzante de mesa aumentará sus compras de ingredientes de gran sabor del principal proveedor mundial de stevia.

CHICAGO, May 16, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- PureCircle (LSE: PURE), el productor e innovador líder mundial de endulzantes a base de stevia, celebró un nuevo acuerdo de provisión de stevia con Merisant, uno de los principales productores mundiales de endulzantes con bajas calorías o sin calorías para el consumidor. Esta asociación nueva y ampliada ayudará a garantizar la provisión a largo plazo de los ingredientes de stevia de mejor sabor de Merisant. Merisant ha sido socio y cliente de PureCircle por la última década. Los productos endulzantes de Merisant están a la venta en más de 90 países en todo el mundo.



Este nuevo acuerdo se centra en la provisión de ingredientes de próxima generación del endulzante stevia de PureCircle para Merisant, como Reb M. PureCircle anunció el año pasado, que aumentó de manera significativa su capacidad de provisión de Reb M para las compañías de productos de consumo. Reb M de PureCircle es un endulzante de próxima generación sin calorías de la hoja de stevia con un sabor similar al azúcar.

Los endulzantes de mesa nuevos e innovadores de Merisant son: Canderel y Equal con Stevia; PureVia; y Whole Earth. PureVia y Whole Earth utilizan stevia de próxima generación de PureCircle. Los paquetes de Whole Earth y PureVia llevan la marca de confianza de PureCircle. Los productos Whole Earth y PureVia están disponibles en cafeterías en todo Estados Unidos y Europa, incluyendo Starbucks, así como en otros restaurantes y tiendas.

Además de servirse en restaurantes, los endulzantes de mesa están a la venta extensamente en supermercados y otras tiendas en las que Whole Earth, PureVia y Canderel y Equal con stevia están registrando ganancias en ventas de dos cifras.

Este nuevo acuerdo entre PureCircle y Merisant convierte a Merisant en uno de los principales clientes de los endulzantes stevia de próxima generación de PureCircle. Nuestra colaboración continúa presentando a los consumidores en todo el mundo la stevia de mejor sabor en el sector.

En un comentario sobre la nueva y ampliada asociación, Maga Malsagov, CEO de PureCircle dijo:

“Merisant es un socio decisivo para PureCircle. Merisant es una excelente compañía con excelentes productos. Las soluciones innovadoras del endulzante natural ofrecen a los consumidores los ingredientes de hoja de stevia de mejor sabor disponibles en el mercado actual. Este nuevo acuerdo beneficiará a ambas compañías, garantiza a Merisant una provisión expandida de endulzantes stevia de próxima generación, y a PureCircle un creciente flujo de ventas a Merisant de sus ingredientes de stevia de gran sabor. Este acuerdo es un otro testimonio de la calidad de nuestra hoja de próxima generación y de nuestro cada vez mayor rol como socio de recursos e innovación para las compañías de alimentos y bebidas en todo el mundo”.

En un comentario sobre la asociación PureCircle, Albert Manzone, CEO de Merisant Company, Flavors Holdings Inc., y MAFCO dijo:

“Nuestra al con PureCircle durante la última década, le ha proporcionado a Merisant acceso a los mejores ingredientes de la hoja de stevia disponibles. Mientras los consumidores continúan buscando productos naturales y oportunidades para disminuir el azúcar, nuestras marcas se esfuerzan por posicionar en el mercado productos de stevia de mejor sabor al mejor precio. Estamos encantados de continuar nuestra asociación para llevar la próxima generación de stevia al consumidor, ayudar a brindar al consumidor más y mejores opciones para un estilo de vida más saludable sin sacrificar el sabor”.

Siguiendo su trayectoria, la historia de stevia continúa evolucionando. No hace mucho, stevia era vista como un endulzante sin calorías de un solo ingrediente a base de plantas, que daba buen resultado en algunas aplicaciones de bebidas y alimentos. Hoy PureCircle ofrece una amplia variedad de endulzantes de hoja de stevia de próxima generación, inclusive Reb M, sin calorías y con un excelente sabor y que da buen resultado en una amplia gama de categorías. Estos endulzantes ayudan a las compañías de productos de consumo a aumentar sus ofertas de productos de gran sabor, de bajas calorías y sin calorías utilizando endulzantes a base de plantas, para ayudar a responder la evolución del paladar del consumidor.

PureCircle ha aumentado significativamente la producción de sus endulzantes stevia de próxima generación – como Reb M — que tiene el sabor más similar al azúcar y es altamente cotizado por las compañías de productos de consumo. PureCircle tiene la capacidad de provisión de endulzantes de stevia a un costo y una escala para satisfacer las crecientes demandas y aplicaciones de sus ingredientes de hoja de stevia de mejor sabor. PureCircle trabaja conjuntamente y provee a una amplia variedad de compañías líderes de productos de consumo en múltiples mercados en todo el mundo.

Acerca de PureCircle

PureCircle es la única compañía que combina la investigación y el desarrollo de avanzada con una integración vertical completa desde la plantación hasta la elaboración de endulzantes de stevia innovadores de alta calidad y gran sabor.

La compañía colabora con los agricultores que cultivan plantas de stevia y con compañías de alimentos y bebidas que buscan mejorar sus fórmulas bajas en calorías y sin calorías utilizando endulzantes a base de plantas.

PureCircle continuará liderando la investigación, desarrollo e innovación; produciendo una provisión en expansión de múltiples variedades de endulzantes de stevia con un sabor similar al azúcar, utilizando todos los métodos de producción necesarios y apropiados y siendo un socio en recursos e innovación de las compañías de alimentos y bebidas.

Los modificadores del sabor de stevia de PureCircle trabajan en sinergia con endulzantes para mejorar el sabor, la sensación en la boca y el aporte calórico, y mejoran la rentabilidad de los productos alimenticios y las bebidas.

PureCircle, fundada en 2002, está continuamente invirtiendo en investigación y desarrollo de vanguardia y tiene más de 130 patentes otorgadas relacionadas con la stevia y más de 250 patentes pendientes.

PureCircle tiene oficinas en todo el mundo y su sede mundial se encuentra en Chicago, Illinois.

Para satisfacer la creciente demanda de endulzantes de stevia, PureCircle está aumentando rápidamente su capacidad de provisión. En marzo de 2017, completó la expansión de su planta de extracción de stevia en Malasia, lo que aumenta su capacidad para poder proporcionar rápidamente los nuevos endulzantes especiales de stevia de gran sabor y ayuda a ofrecer un valor cada vez mayor a sus clientes.

Las acciones de PureCircle se cotizan en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Londres.

Para obtener más información, visite: www.purecircle.com

