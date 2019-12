Qatar Airways lanza un nuevo video de seguridad a bordo protagonizado por estrellas del fútbolLa aerolínea presenta una charla pre-partido como nunca antes.Las estrellas mundiales del fútbol Neymar Junior, Robert Lewandowski y Cafu guían a los pasajeros a través de los procedimientos de seguridad en un entretenido video.PR Newswire

DOHA, Qatar, 10 de diciembre de 2019

DOHA, Qatar, 10 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Qatar Airways ha convertido la charla de equipo previa al partido en un entretenido video de seguridad que se mostrará a bordo de los vuelos antes de fin de año. Con leyendas de fútbol del pasado y del presente, el video humorístico ofrece información importante sobre seguridad con la ayuda de personalidades de los patrocinios actuales de AS Roma, FC Bayern Munich y FIFA.

The film stars Brazilian footballer Neymar Jr, FC Bayern Munich star Robert Lewandowski and AS Roma legend Cafu, who are led through the in-flight safety routine by a comedic double act of coach and kitman played by British television regular Jason Thorpe and comedy actor Ross Hatt.

La película está protagonizada por el futbolista brasileño Neymar Jr, la estrella del FC Bayern Munich Robert Lewandowski y la leyenda de AS Roma Cafu, quienes son guiados a través de la rutina de seguridad en vuelo por un doble acto cómico de entrenador y utilero interpretado por Jason Thorpe y el actor de comedia Ross Hatt. Este es un vestuario como nunca antes visto, en el que Lewandowski demuestra cómo usar un chaleco salvavidas, donde Cafu ayuda a una versión más joven de sí mismo a ponerse una máscara de oxígeno y donde la estrella de Paris Saint-Germain Neymar Jr hace una aparición especial para guiar a los pasajeros de Qsuite.

Dirigida por Peter Lydon, quien coescribió el guión con la galardonada agencia creativa 180 Kingsday, la película de seis minutos está diseñada para el público global y familiar de Qatar Airways. Reflejando las últimas campañas de la aerolínea, la película busca agregar un giro lúdico a una parte vital de la experiencia en vuelo.

La Vicepresidenta Senior de Marketing y Comunicaciones Corporativas de Qatar Airways, Sra. Salam Al Shawa, dijo: "En Qatar Airways, la seguridad es una prioridad y queremos asegurarnos de que todos, incluidos nuestros viajeros más frecuentes, vean nuestras sesiones informativas de seguridad. El concepto maravillosamente creativo de 180 Kingsday captará la atención de nuestros pasajeros al mismo tiempo que proporciona un video divertido y alegre para que el entretenimiento en el vuelo continúe. El nivel de calidad y atención al detalle en este video es primordial y estoy segura de que el contenido informará y divertirá a nuestros pasajeros globales de todas las edades".

Kalle Hellzen, Director Creativo Ejecutivo en 180 Kingsday, dijo: "Se ha demostrado que el humor aumenta la memoria, por lo que parece que no hay mejor manera de comunicar información tan importante que hacerlo divertido. Como siempre, el mundo de Qatar Airways encanta".

Por favor, siga este enlace para ver el video: https://youtu.be/OT3CLInWrk4

Qatar Airways posee una extensa cartera deportiva mundial, patrocinando eventos deportivos de alto nivel y algunos de los clubes de fútbol más grandes del mundo, incluidos AS Roma, Boca Juniors y FC Bayern Munich. Como socio oficial de la FIFA, Qatar Airways patrocina la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Qatar 2019 ™ y la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 ™, lo que refleja los valores del deporte como un medio para unir a las personas, algo central en el mensaje de la marca de la aerolínea: Going Places Together.

Qatar Airways fue recientemente nombrada "Aerolínea del año" por quinta vez por los World Airline Awards 2019, administrados por la organización internacional de calificación de transporte aéreo Skytrax. También fue denominada "Mejor clase ejecutiva del mundo", "Mejor asiento de clase ejecutiva" y "Mejor aerolínea en Oriente Medio".

Qatar Airways actualmente opera una flota moderna de más de 250 aviones a través de su centro de conexiones, el Aeropuerto Internacional Hamad (HIA), a más de 160 destinos en todo el mundo. La aerolínea de más rápido crecimiento en el mundo ha agregado varios destinos nuevos y emocionantes a su creciente red este año, incluyendo Rabat, Marruecos; Izmir, Turquía; Malta; Davao, Filipinas; Lisboa, Portugal; Mogadiscio, Somalia; y Langkawi, Malasia. La aerolínea agregará Gaborone, Botswana en 2019 a su extensa red de rutas junto con Luanda, Angola; y Osaka, Japón, en 2020.

Nota a los Editores

Sobre Qatar Airways:

Qatar Airways, la aerolínea nacional del Estado de Qatar, celebra más de 20 años de "Going Places Together" con viajeros en sus más de 160 destinos de negocios y de ocio a bordo de una moderna flota de más de 250 aviones.

Una aerolínea galardonada con múltiples premios, Qatar Airways fue nombrada "Mejor Aerolínea del Mundo" por los World Airline Awards de 2019, administrados por la organización internacional de calificación de transporte aéreo Skytrax. También fue nombrada "Mejor aerolínea en Medio Oriente", "Mejor clase ejecutiva del mundo" y "Mejor asiento de clase ejecutiva", en reconocimiento a su innovadora experiencia en clase ejecutiva, Qsuite. Qatar Airways es la única aerolínea que ha recibido el codiciado título de "Aerolínea Skytrax del año", que es reconocida como el pináculo de excelencia en la industria de las aerolíneas, cinco veces.

Qsuite, un producto patentado de Qatar Airways, presenta la primera cama doble de la industria en clase ejecutiva, así como paneles de privacidad que se guardan, permitiendo a los pasajeros en asientos contiguos crear su propia habitación privada, la primera de su tipo en la industria.

Qatar Airways fue la primera aerolínea del Golfo en unirse a la alianza global de aerolíneas oneworld, permitiendo a sus pasajeros beneficiarse de más de 1,000 aeropuertos en más de 160 países, con 14,250 salidas diarias.

Oryx One, el sistema de entretenimiento a bordo de Qatar Airways ofrece a los pasajeros hasta 4,000 opciones de entretenimiento de las últimas películas de gran éxito, series, música, juegos y mucho más. Los pasajeros que vuelan en vuelos de Qatar Airways con sus aviones B787, B777, A350, A380, A319 y aviones A320 y A330 seleccionados también pueden mantenerse en contacto con sus amigos y familiares en todo el mundo utilizando el Wi-Fi a bordo de la galardonada aerolínea y servicio GSM.

Qatar Airways se enorgullece en apoyar una gama de iniciativas locales e internacionales emocionantes dedicadas a enriquecer la comunidad global a la que sirve. Qatar Airways, el socio oficial de la FIFA, es el patrocinador oficial de muchos eventos deportivos de alto nivel, incluida la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™, que refleja los valores del deporte como un medio para unir a las personas, algo en el núcleo de la propia marca de la aerolínea mensaje – "Going places together".

Qatar Airways Cargo, uno de los principales transportistas internacionales de carga aérea del mundo, presta servicio a más de 60 destinos de carga en todo el mundo a través de su centro de Doha de clase mundial y también entrega carga a más de 160 destinos clave de negocios y ocio a nivel mundial en más de 250 aviones. La flota de Qatar Airways Cargo incluye dos cargueros Boeing 747-8, 19 cargueros Boeing 777 y cinco cargueros Airbus A330.

Para más información, por favor contáctenos:

Qatar Airways Group, Departamento de Comunicación Corporativa

Tel: +974 4022 2200

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1043181/49136326763_f6f37e77f2_o.jpg

FUENTE Qatar Airways