¿Qué es la solución Smart I-V Curve Diagnosis 3.0?

SHANGHÁI, 9 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- En 2019, Huawei presentó la solución AI Boost Smart I-V Curve Diagnosis 3.0, que por primera vez integra la tecnología de inteligencia artificial (IA) en el campo de la explotación y el mantenimiento de centrales fotovoltaicas. La solución utiliza inversores fotovoltaicos inteligentes para escanear cadenas de módulos fotovoltaicos con el objetivo de obtener la relación (curva de intensidad-voltaje, I-V) entre el voltaje de salida y la intensidad de salida. El sistema de gestión fotovoltaica inteligente realiza análisis basados en macrodatos sobre la curva I-V de módulos fotovoltaicos, aplica algoritmos de diagnóstico inteligente con IA, identifica con precisión cadenas de módulos defectuosos, y produce un informe de diagnóstico. Mediante el autoaprendizaje con IA, la solución está acumulando experiencia sobre la relación I-V y está optimizando modelos de fallas, para así llevar la explotación y el mantenimiento de las centrales fotovoltaicas a la era de la IA.

¿Qué problemas puede resolver la solución Smart I-V Curve Diagnosis 3.0?

Ha sido probado plenamente que las fallas de los módulos fotovoltaicos son el principal factor que afecta el rendimiento energético de las centrales fotovoltaicas. Las fallas de los módulos fotovoltaicos en las etapas inicial, media y final difieren considerablemente. La inspección manual y el método tradicional de control de supervisión y adquisición de datos (supervisory control and data acquisition, SCADA) no pueden localizar con precisión la causa fundamental de las fallas. La detección I-V tradicional es una detección fuera de red que requiere visitas a las instalaciones y el transporte de dispositivos. Una central fotovoltaica de 100 megavatios (MW), por ejemplo, posee decenas de miles de módulos fotovoltaicos y abarca un área equivalente a 300 terrenos de fútbol. Como consecuencia, no se puede escanear todos los módulos fotovoltaicos. Además, la generación manual de informes lleva a frecuentes errores y requiere de mucho tiempo. El incremento en los escenarios de aplicación de las centrales fotovoltaicas, la complejidad de los terrenos y la aparición de nuevos tipos de módulos fotovoltaicos como los módulos fotovoltaicos bifaciales, son obstáculos a la detección manual y elevan los costos.

La solución Smart I-V Curve Diagnosis 3.0 de Huawei transforma la detección tradicional con muestreo manual. El sistema ejecuta una detección completa en todos los módulos fotovoltaicos. Solamente demora 15 minutos escanear una central fotovoltaica de 100 MW y generar automáticamente un informe de detección que abarca 14 tipos de fallas. La solución se aplica a una amplia variedad de escenarios de centrales fotovoltaicas, como por ejemplo instalaciones fotovoltaicas residenciales, distribuidas y en el terreno a gran escala. La detección se finaliza en línea, lo cual le ahorra al personal las visitas a las instalaciones. Ello mejora sustancialmente la eficiencia de la explotación y el mantenimiento de las centrales fotovoltaicas en todo el ciclo de vida y reduce el costo de explotación y mantenimiento.

En comparación con los módulos fotovoltaicos monofaciales, los bifaciales, afectados por las condiciones del tiempo y el terreno, sufren más del efecto de desequilibrio. Debido a la radiación desigual en la cara trasera de los módulos fotovoltaicos bifaciales y la radiación difusa reflejada por el suelo, el requisito de precisión de la detección I-V es mayor. Además, el desequilibrio de intensidad ocasionado no debe sencillamente considerarse fallas. Mediante el autoaprendizaje con IA, la solución Smart I-V Diagnosis 3.0 se adapta más a los módulos fotovoltaicos bifaciales, mejora la precisión de reconocimiento del modelo de los módulos bifaciales, e identifica con precisión los desequilibrios provocados por las sombras y las fallas de los módulos fotovoltaicos.

Aplicación de la solución Smart I-V Curve Diagnosis

La solución Smart I-V Diagnosis, que ha recibido el reconocimiento y abundantes elogios de los clientes de todo el mundo, ya se ha implantado mundialmente en centrales solares a gran escala, en instalaciones de techo comerciales e instalaciones industriales distribuidas, en instalaciones de techo residenciales, en centrales solares de montaña, centrales solares flotantes, centrales solares-agrícolas y centrales solares-pesqueras con escala superior a los 5 GW. TÜV Rheinland ha certificado en instalaciones que la solución Smart I-V Diagnosis tiene precisión de datos de hasta 0,5 %. Un parque solar inteligente de 100 MW en Golmud, Qinghai, fue testigo de la ejecución de la detección en 15 minutos sobre todas las cadenas de módulos fotovoltaicos, con precisión del 100 %.

En una central solar sobre terreno ondulado en Malasia, se utilizó la solución Smart I-V Curve Diagnosis para escanear 9496 cadenas de módulos fotovoltaicos, y se detectó que 1149 tenían fallas, por lo cual la tasa de fallas fue de 12,1 %. Con base en el informe de la solución Smart I-V Curve Diagnosis, el personal de explotación y mantenimiento pudo conocer en detalle la condición de cada sistema fotovoltaico, lo cual facilitó el mantenimiento focalizado de las instalaciones. Si se reparan todas las fallas, la generación de potencia de esta central solar aumentará en más de 1,5 %.

La tecnología de la IA ha promovido la transformación y actualización industrial. El sector de la energía renovable ha iniciado un rápido período de desarrollo de transformación digital. En el campo de la explotación y el mantenimiento de las centrales solares, Huawei aprovechará su innovadora tecnología y amplia experiencia para mejorar sustancialmente la eficiencia de la explotación y el mantenimiento, reducir los costos de explotación y mantenimiento, y mejorar la eficiencia operativa de todo el ciclo de vida de las centrales solares.

Acerca de Huawei:

Huawei es una empresa global líder en el campo de la tecnología de la información y la comunicación y en las soluciones energéticas en red, y en la actualidad suministra productos y soluciones de energía en red en más de 170 países, con lo cual presta servicios a más de tres mil millones de personas en todo el mundo. Huawei integra de manera innovadora tecnologías de información digital como la inteligencia artificial, la Internet de las Cosas, los macrodatos y la computación en la nube, a la tecnología fotovoltaica, con el objetivo de promover soluciones fotovoltaicas inteligentes que lideran el sector y están dirigidas a aplicaciones residenciales, comerciales y a escala de empresa de servicios eléctricos. Según los informes divulgados por la consultora mundial IHS Markit, Huawei se ha clasificado en el puesto nro. 1 a escala mundial en cuanto a envíos de inversores durante cuatro años consecutivos, de 2015 a 2018. Para más información, le rogamos visitar solar.huawei.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/944419/Huawei_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/944420/Huawei_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/944421/Huawei_3.jpg

FUENTE Huawei