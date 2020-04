RateLinx fue nombrada en el Contexto Midmarket de Gartner de marzo 2020: Cuadrante Mágico para Sistemas de Gestión de Transporte

Plataforma de datos de logística líder en el sector fue nombrada una vez más

MADISON, Wisconsin, April 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gartner, la compañía líder mundial de investigación y asesoría, recientemente nombró a ShipLinx TMS de RateLinx en su último Contexto Midmarket: Cuadrante Mágico para Sistemas de Gestión de Transporte una vez más. RateLinx fue nombrada en su Perspectiva de Cuadrante Mágico como uno de 11 proveedores notables.

Según Gartner, “En [la] encuesta del cliente 2020 TMS Magic Quadrant, las tres razones principales para que las organizaciones adquieran la tecnología TMS fueron crear eficacias internas/operacionales, mejorar la visibilidad y abordar la gestión de costo”.

ShipLinx es uno de varios productos proporcionados por RateLinx que, a través de un motor de calidad de datos avanzado, impulsados por AI, proporciona datos precisos, análisis avanzado e informes para empoderar visibilidad a través de pedidos, monitoreo y facturas. TMS ofrece una plataforma de logística global basada en la nube con modelamiento de tasa avanzado, reglamentos de negocios y un mercado de flete para optimizar embarques a través de todos los modos y transportadoras.

“Estamos encantados de ser un proveedor notable en su informe”, dice Shannon Vaillancourt, fundador de RateLinx. “Con tiempos de implementación de menos de 30 días y capacidad de ofrecer un retorno sobre la inversión (ROI) inmediato, nuestras soluciones superan las demandas del mercado. Nos enorgullece ayudar a las organizaciones a reducir los costos dentro de todo el ciclo de logística”.

RateLinx fue nombrada anteriormente en las Guías de Mercado Gartner para Proveedores de Visibilidad en Tiempo Real de febrero de 2020 y en la Guía de Mercado Gartner para Proveedores de Auditoría de Flete y Pagos de diciembre de 2019. RateLinx también ha sido nombrada entre los Principales 100 Proveedores de IT de Logística para Logística del Exterior por diez años consecutivos, y uno de los 100 mejores proyectos para la cadena de suministro en la lista de Supply & Demand Chain Executives SDCE para 2019.

Acerca de RateLinx

Fundada en 2002 y con sede en Madison, Wisconsin, RateLinx es una plataforma integral de envíos , visibilidad y pagos desarrollada sobre una base de datos integrados para ofrecer análisis predictivo y acciones prescriptivas. El ecosistema de RateLinx está diseñado para disminuir los costos de logística y optimizar las operaciones, proporcionando a las empresas soluciones de gestión de envíos, visibilidad de la cadena de suministro y acuerdo financiero. RateLinx es una empresa galardonada, que opera con financiamiento propio y libre de deudas, y líder visionario reconocido en el sector de logística. Para más información, visite ratelinx.com .

