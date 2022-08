RAÚL PEREDA ENCABEZA EL GRUPO DE GOLFISTAS MEXICANOS QUE CALIFICAN A LA FINAL DEL MAYAKOBA MATCH PLAY

MONTERREY, México, 9 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- El veracruzano Raúl Pereda encabezó la lista de golfistas mexicanos que destacaron durante la primera etapa preliminar del Mayakoba Match Play, que se llevó a cabo hoy en el Club Campestre Monterrey. Con un score de 64 (-8), el cordobés ganó los honores de medallista de esta primera edición.

Pereda lideró el grupo de cinco golfistas quienes calificaron para la gran final del Mayakoba Match Play en Mayakoba, que le otorgará al ganador una invitación para competir en el evento pionero del PGA TOUR en México, el World Wide Technology Championship at Mayakoba, que se llevará a cabo del 3 al 6 de noviembre en el campo de golf El Camaleón en Mayakoba.

"El torneo es una gran oportunidad para nosotros los golfistas mexicanos de poder participar en el torneo del PGA TOUR en Mayakoba, el World Wide Technology Championship at Mayakoba", comentó Pereda. "Gracias a todos los que hacen posible que México tenga un evento de PGA TOUR, incluyendo a RLH Properties, World Wide Technology y Mayakoba. El campo me pareció muy bueno, estaba en muy buenas condiciones; sé que el equipo de mantenimiento hizo lo posible para darnos un gran campo, y gracias a Campestre Monterrey, que nos abrió las puertas para poder venir a hacer esta calificación", agregó el jugador.

También calificaron a la final, Rodolfo Cazaubón (Tampico, Tamaulipas), y Luis Gerardo Garza, (León, Guanajuato), ambos empatados en la segunda posición, con 67 golpes (-5), respectivamente; seguidos por Luis Alberto Lozano Esparza (Monterrey, Nuevo León) e Isidro Benítez (Puebla, Puebla), quienes también empataron con 69 golpes (-3).

El field que tuvo el Club Campestre Monterrey fue de 21 jugadores, incluyendo 18 profesionales y tres amateurs. El mejor aficionado de esta primera etapa fue el regiomontano Fernando Castillo Palacios, quien empató en la décima posición.

El Mayakoba Match Play es un torneo exclusivo para mexicanos, y las inscripciones están abiertas para cualquier profesional o amateur, con hándicap máximo de 2.0. En cada sede preliminar se jugarán 18 hoyos, en formato stroke play. La final del Mayakoba Match Play se llevará a cabo los días 4 y 5 de septiembre de 2022, en el campo de golf El Camaleón en Mayakoba, y se juega en un torneo de eliminatorias bajo la modalidad de match play.

Las siguientes etapas preliminares para calificar a la gran final son:

Lunes 8 de agosto de 2022 – Club de Golf Los Encinos, Toluca, Estado de México.

Lunes 22 de agosto de 2022 – PGA Riviera Maya by Bahía Príncipe, Riviera Maya, Quintana Roo.

El participante número 16 será el golfista mexicano disponible y mejor posicionado en el Ranking Mundial Oficial de Golf (OWGR) hasta el día 26 de agosto 2022. Los 16 participantes tendrán hospedaje en cortesía por las dos (2) noches de competencia en el complejo Mayakoba.

ACERCA DEL WORLD WIDE TECHNOLOGY CHAMPIONSHIP AT MAYAKOBA: World Wide Technology Championship at Mayakoba hizo historia en el mundo del golf al ser el primer evento del PGA TOUR que se jugó fuera de Estados Unidos y Canadá. Un pionero en México y del golf en México, el torneo celebra este año su décimo sexta edición. Mayakoba cuenta con una bolsa de $7,400,000 dólares. El torneo se celebra anualmente y presenta a 132 golfistas profesionales que participan en cuatro rondas de competencia por golpes en el Campo de Golf El Camaleón diseñado por Greg Norman en Mayakoba, Riviera Maya-Cancún, México. El noruego Viktor Hovland es el primer bicampeón del torneo (2020 y 2021). Los campeones anteriores incluyen a: Fred Funk (2007), Brian Gay (2008), Mark Wilson (2009), Cameron Beckman (2010), Johnson Wagner (2011), John Huh (2012), Harris English (2013), Charley Hoffman (2014), Graeme McDowell (2015), Pat Perez (2016), Patton Kizzire (2017), Matt Kuchar (2018) y Brendon Todd (2019).

ACERCA DE MAYAKOBA: Ubicado en la Riviera Maya mexicana, Mayakoba es un destino turístico y residencial de 620 acres rodeado de la belleza natural de las lagunas, selvas, aguas tranquilas y una playa de arena blanca con una milla de extensión. Se pueden encontrar cuatro hoteles de lujo: Andaz Mayakoba, Banyan Tree Mayakoba, Fairmont Mayakoba y Rosewood Mayakoba; cada uno con distintas personalidades y comodidades que se complementan entre sí, y tres colecciones de residencias privadas incluyendo Rosewood Residences Mayakoba, Fairmont Heritage Place Mayakoba, y The Reserve at Mayakoba. Dentro del exclusivo destino hay una gran cantidad de experiencias de estilo de vida donde se incluyen cuatro aclamados spas, más de 25 restaurantes con cocinas eclécticas y una plaza de pueblo inspirado en históricas plazas coloniales de México que sirve como un espacio para eventos. Además, los huéspedes y dueños de las residencias tienen acceso a un sendero natural de tres millas de largo y un espectacular campo de golf de 18 hoyos diseñado por el reconocido arquitecto Greg Norman, el cual es el hogar del World Wide Technology Championship at Mayakoba, el primer torneo del PGA TOUR en México. Conecta con Mayakoba: Website Instagram Facebook

ACERCA DEL CAMPO DE GOLF EL CAMALEÓN: Una obra maestra del reconocido golfista y diseñador australiano Greg Norman, te espera con un dulce reto que querrás conquistar. Vistas cambiantes, cenotes, lagunas cristalinas, manglares, jungla y el Mar Caribe, enmarcan el escenario perfecto para una experiencia que puede ser disfrutada por golfistas de todos los niveles. La única escuela de golf Jim McLean en México, está en El Camaleón. Además, el restaurante Koba Casa Club, le dará el toque final a un día de golf inolvidable con su delicioso concepto basado en productos frescos, locales y de la mejor calidad.

ACERCA DE RLH PROPERTIES: RLH Properties es una empresa líder en su sector, cotizada en la Bolsa Mexicana de Valores y especializada en la adquisición, desarrollo y administración de hoteles y resorts de lujo y ultra lujo, así como otros productos residenciales asociados a marcas hoteleras. Basada en Ciudad de México desde 2013, RLH Properties está participada principalmente por fondos de pensiones, inversores institucionales, family offices mexicanos y el equipo directivo liderado por Borja Escalada, Director General y Consejero Delegado de la compañía. La estrategia de inversión de RLH se centra en activos AAA situados en ubicaciones únicas con altas barreras de entrada, en mercados con baja oferta en proporción a la demanda actual y futura, y en asociación con los mejores operadores hoteleros a nivel internacional. El portfolio actual de RLH incluye Rosewood Mayakoba, Fairmont Mayakoba, Banyan Tree Mayakoba, Andaz Mayakoba, Four Seasons Mexico City, Hotel Villa Magna, One&nly Mandarina, El Camaleón, Rosewood Residences Mayakoba, Fairmont Heritage Place Mayakoba y One&nly Mandarina Private Homes. Además, cuenta con un proyecto en desarrollo, Rosewood Mandarina, cuya apertura está prevista para 2023.

ACERCA DE WORLD WIDE TECHNOLOGY: World Wide Technology (WWT) es un proveedor de soluciones tecnológicas con $13.4 mil millones de dólares en ingresos anuales que brinda estrategia digital, tecnología innovadora y soluciones de cadena de suministro a grandes organizaciones públicas y privadas en todo el mundo. WWT está logrando un nuevo futuro para sus clientes al proporcionar laboratorios de innovación, servicios de consultoría, integración de tecnología y soluciones de inteligencia artificial. WWT emplea a más de 7,000 personas y opera aproximadamente 4 millones de pies cuadrados de espacio de almacenamiento e integración en más de 55 instalaciones en todo el mundo. La cultura de WWT, construida sobre un conjunto de valores fundamentales y filosofías de liderazgo establecidas, ha sido reconocida durante 10 años consecutivos por Fortune y Great Place to Work® por su combinación única de determinación, innovación y respeto por la diversidad y la inclusión. Con esta cultura como su base, WWT cierra la brecha entre los negocios y la tecnología para hacer que suceda un nuevo mundo para sus clientes, socios y comunidades. Conecta con WWT: Twitter | Instagram | Facebook | LinkedIn

ACERCA DE FAIRMONT MAYAKOBA

Fairmont Mayakoba es un resort que ofrece a sus huéspedes la perfecta combinación entre lujosas instalaciones, contacto con la naturaleza en sus cinco magníficos ecosistemas, servicio personalizado de primera y una gastronomía regional e internacional de alta calidad. Ubicado a 40 minutos del aeropuerto Internacional de Cancún y a 20 minutos de Playa del Carmen, Fairmont Mayakoba cuenta con 19 hectáreas en el corazón de la selva Maya. Dentro de sus instalaciones se encuentran 401 habitaciones, cinco albercas, siete restaurantes, gimnasio, spa y un centro de convenciones, todo diseñado en armonía con la naturaleza para contribuir a la preservación de la flora y fauna local. Desde su inauguración en 2006, Fairmont Mayakoba cuenta con el reconocimiento 5 Diamantes de la AAA. Viajeros de todo el mundo son cálidamente recibidos en este resort donde todo gira alrededor de las necesidades del huésped, con el fin de convertir cada viaje en una experiencia memorable. Para más información o reservaciones visite www.fairmont.mx/mayakoba

